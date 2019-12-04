فيرشتابن: الانتصارات أوقفت هوندا عن التشكيك بجدوى التواجد في الفورمولا واحد

أنهت هوندا صيامًا عن الانتصارات دام لـ 13 عامًا عندما أحرز فيرشتابن الفوز بجائزة النمسا الكبرى، كما احتفلت كذلك بأوّل قطب انطلاق أوّل لها وأوّل ثنائية في حقبة المحرّكات الهجينة ضمن باكورة مواسمها في شراكتها مع ريد بُل.

لكنّ مستقبل هوندا طويل المدى في الفورمولا واحد لم يتحدّد بعد في ظلّ حاجتها لتخفيض النفقات في برنامجها، بيد أنّها اتّخذت خطوات مبدئية لتعزيز التزامها ف البطولة عبر الإعلان هذا الأسبوع عن صفقتها مع ريد بُل وتورو روسو حتّى 2021.

وبالحديث على هامش جائزة أبوظبي الكبرى الختامية، قال فيرشتابن أنّ تمديد تلك الصفقة كان الخطوة الأفضل للجميع.

"لم أكن قلقًا مُطلقًا حيال ذلك" قال الهولندي عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما مثّل ذلك الإعلان شعورًا بالراحة.

وأضاف: "تمحور الأمر حول فقط محاولة استخلاص الأفضل ممّا لدينا في الوقت الحالي. علمت أن تواجدهم في 2020 كان قائمًا على أيّة حال، لكنّني لم أكن قلقًا في الحقيقة حيال ما يلي ذلك".

وتابع: "بالطّبع الانتصارات ومنصّات التتويج هذا العام ساعدت في ذلك، وأن تعود لهم الثقة والدافع للمُضي قُدمًا، كونه وإذا لم تفعل ذلك، فإنّك تعاني في مرحلة ما حيث يقول المصنّع «ما جدوى التواجد إذًا في الفورمولا واحد؟»".

وتابع: "لكنّني أعتقد بأنّ هوندا قد حققت خطوات كبيرة للغاية هذا العام، صحيح أنّهم واجهوا وقتًا عصيبًا في البداية عندما عادوا إلى البطولة، لكنّهم تعلّموا الكثير. أرى بأنّهم باتوا متحمّسين للغاية كذلك، لكن ومثلما قالوا فلا يتعلّق الأمر فقط بالانتصارات، بل بالتكلفة وما يُحيط بها أيضاً. لذا أنا سعيد للغاية بأنهم باقون في هذه المرحلة".

سجّل هذا الموسم المرّة الأولى التي تزوّد فيها هوندا فريقين بالمحركات منذ عودتها إلى الفورمولا واحد في 2015، وذلك بعد ثلاثة مواسم كارثية أمضتها مع مكلارين قبل أن تعمل مع تورو روسو فقط في 2018.

كما صعد فريقا ريد بُل وتورو روسو إلى منصّة التتويج هذا العام، حيث تواجد كلاهما ضمن الثلاثة الأوائل في ألمانيا ومُجددًا في البرازيل، حيث أكمل فيرشتابن وبيير غاسلي سائق تورو روسو أوّل ثنائية لهوندا منذ جائزة اليابان الكبرى موسم 1991.

وقد صرّح هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنّ التزام هوندا يُعدّ مصدر راحة كبير للفريق الذي بات بوسعه الآن التخطيط للمستقبل.

"ما تزال هناك محادثات أخرى لاتّفاقات ممكنة لموسمي 2022 و2023" قال ماركو.

وأردف: "بعد ذلك سيعتمد الأمر حول مدى تخفيض النفقات الذي ستسمح به القوانين الجديدة. لكنّ فيا بدأت بملاحظة ذلك وتنوي تجميد المحرّكات بدءًا من 2021، ما يعني أنّ النفقات ستنخفض على نحوٍ كبير من جديد".

واختتم: "وتُعدّ تلك على الأرجح نقطة حاسمة للغاية لهوندا، إذا ما تمكّنا من إبرام اتّفاق آخر".