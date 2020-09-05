فيرشتابن: الافتقار إلى الطاقة "ليس عذرًا"

عانى فيرشتابن وفريقه ريد بُل بشكلٍ عام خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع حتّى الآن، وذلك بعد أن تجاوز في مركز أفضل البقيّة خلف ثنائيّ مرسيدس في أغلب الجولات الماضية.

واكتفى الهولندي بالمركز الخامس في تصفيات مونزا خلف ثنائيّ مرسيدس وكارلوس ساينز الإبن وسيرجيو بيريز.

وشدّد فيرشتابن على أنّه لم يكن سعيدًا بتوازن سيارته ريد بُل بالأساس، وأنّ الأمر لا يقتصر على الافتقار للطاقة.

وقال حيال ذلك: "عانينا طوال عطلة نهاية الأسبوع، لذا اختبرت شيئًا مختلفًا، اختبرت جميع مستويات الجناح المختلفة الممكنة في مونزا، وكانت الأزمنة هي ذاتها في النهاية".

ثمّ تابع: "ذلك يُظهر أنّه عند اعتمادنا لأدنى مستويات الارتكازيّة فإنّ السيارة ليست بعد في الموقع الذي أريده".

وأكمل: "نُعاني فحسب على صعيد التوازن والتماسك بشكلٍ عام، علينا النظر في ذلك".

وأردف: "من السهل القول أنّنا نفتقر للطاقة، لكنّ ذلك ليس عذرًا. هناك الكثير من الأشياء التي يجب العمل عليها".

كما أنّ فيرشتابن لم يتمكّن من الاستفادة من عامل السحب القويّ في مونزا، بل على العكس كانت سرعته تنخفض كلّما تواجد على مقربة من سيارة أخرى على الخطّ المستقيم وهو ما اشتكى منه عبر اللاسلكي.

وقال حيال ذلك: "واصلت الاقتراب من السيارة الأخرى أمامي لكنّ سرعتي كانت تنخفض على الخطوط المستقيمة. ذلك غريبٌ".

لكنّ الهولندي يبقى متفائلًا إزاء تحقيق منصّة تتويج في السباق، حيث قال: "أعتقد ذلك، أعني أنّنا متقاربون للغاية بين المركزين الثالث والتاسع، لذا أتوقّع أن ننافس على المركز الثالث، لن نتحدّث عن مرسيدس فإنّها في عالمٍ آخر".