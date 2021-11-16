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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى أخبار

فيرشتابن: الإطارات المتآكلة هي سبب ما حصل مع هاميلتون عند المنعطف الرابع

قال ماكس فيرشتاين أن إطاراته المتآكلة كانت السبب في خروجه عن المسار عند المنعطف الرابع خلال دفاعه أمام لويس هاميلتون في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

فيرشتابن: الإطارات المتآكلة هي سبب ما حصل مع هاميلتون عند المنعطف الرابع

تسببت حركات سائق ريد بُل الدفاعية والتي أجبرت هاميلتون على الخروج عن المسار خلال منافستهما على الصدارة في اللفة 48 ببعض الجدل، حيث تعتقد مرسيدس تحديدًا بأنه كانت تجب معاقبة الهولندي.

لكن فيرشتابن نفسه أوضح بأنه لم يقم بأمر خاطئ، حيث قال بأنه خرج عن المسار فقط بسبب الافتقار للتماسك جرّاء إطاراته القديمة.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رؤيته لتلك الواقعة، قال فيرشتابن: "حاول كلانا بالطبع أن يتواجد في الأمام بالتوجه إلى المنعطف، ولذلك كبحت متأخّرًا بعض الشيء لمحاولة الحفاظ على المركز".

وأضاف: "الإطارات كانت متآكلة بالفعل، لذلك كنت على الحدود القُصوى للتماسك. وعليه أعتقد بأنني لم أكن على رأس المنعطف تمامًا، وعندها كان من الآمن أكثر الخروج عن المسار بعض الشيء هناك".

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وتابع: "من جانب كنت سعيدًا بأن المراقبين قرروا أن نواصل التسابق كوني أرى بأن التسابق في المجمل كان جيدًا للغاية اليوم".

وعند سؤاله عمّا يجعل تلك الحادثة مختلفة للغاية عن التي جمعته بهاميلتون عند منعطف كوبس في سباق جائزة بريطانيا الكبرى، قال الهولندي: "لا أعتقد بأنها ذاتها، لذلك لا أعلم ما الذي يُشير إليه".

وأكمل: "إنه منعطف مختلف تمامًا كذلك، لذلك لا يوجد الكثير للتعليق عليه، ليست ذات الحادثة بالتأكيد".

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