فيرشتابن: الألقاب المستقبلية "نجاح إضافي" بعد تحقيق "كل شيء في الفورمولا واحد"

تُوّج فيرشتابن بطلًا للفورمولا واحد بعد نهاية درامية للموسم على حلبة ياس مارينا شهدت تحقيقه اللقب من خلال تجاوزٍ في اللفة الأخيرة على غريمه لويس هاميلتون.

وقد قلبت سيارة أمان متأخّرة الموازين ومنحت الهولندي الفرصة للهجوم على هاميلتون لاحقًا بعدما كان على بُعد 10 ثوان من سائق مرسيدس قبل 6 لفات من النهاية.

وجعلت تلك النتيجة فيرشتابن أول بطل عالم هولندي في الفورمولا واحد، كما بات خامس أصغر من يحصد اللقب في تاريخ البطولة.

ولطالما صرّح فيرشتابن بأنه لا يعتقد أن حصد البطولة سيغيّر حياته، إذ ظل على ذلك الرأي بعد تحقيق البطولة بالفعل.

حيث قال: "لا، حياتي لن تتغير الآن. أنا سعيد جدًا بالطبّع بأنني فزت بالبطولة. لكنّ ذلك هو الإنجاز الأخير الذي رغبت تحقيقه في الفورمولا واحد، لذلك كل شيء آخر سأحققه الآن سيكون أمرًا إضافيًا ".

وأضاف: "سأواصل بالتأكيد القيادة، لكن على صعيد الإنجازات، فقد حققت كل شيء في الفورمولا واحد الآن".

وحققت تلك النتيجة حلم فيرشتابن الذي انضم للبطولة في 2015 كأصغر سائق في تاريخ السلسلة بعمر 17 عامًا. قبل أن يصبح أصغر سائق يفوز بجائزة كبرى بعد عام وهو بعمر 18 عامًا.

ومباشرة بعد خروجه من سيارته وحسمه اللقب بالأمس، شوهد فيرشتابن وهو يتشارك لحظة مؤثرة مع والده يوس، والذي سابق في الفورمولا واحد كذلك، وشكّل ركيزة أساسية في صعود فيرشتابن.

"كل ما مضى يمرّ في رأسك الآن، ولا سيّما مع والدي الذي كان يسافر حول أوروبا (لمنافسات الغو-كارت) من أجل ذلك الهدف الوحيد" قال فيرشتابن.

وتابع: "هدفنا الأول كان التواجد في الفورمولا واحد، ومن ثم الأمل في الفوز بأحد السباقات لسماع النشيد الوطني الهولندي. ولكن بات الهدف الأسمى بعد ذلك هو بطولة العالم، والذي كان هدفًا صعبًا للغاية".

وأكمل: "الآن وبعد حدوث ذلك، فإن الأمر جنوني. وأن أكون بجانب عائلتي، أصدقائي، أبي، مديري، صديقتي هنا، هذا يجعل الأمر مميزًا أكثر".