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فيرشتابن: الأفعال أفضل من الكلمات بعد فوزي في موناكو

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يشعر ماكس فيرشتابن أنّ انتصاره في موناكو مثّل "درسًا جيّدًا" على أنّ "الأفعال أفضل من الكلمات" وذلك في ظلّ احتدام معركته مع لويس هاميلتون على لقب بطولة العالم للفورمولا واحد.

فيرشتابن: الأفعال أفضل من الكلمات بعد فوزي في موناكو

كان فيرشتابن قادرًا على التقدّم إلى صدارة الترتيب العام لبطولة السائقين للمرّة الأولى في مسيرته اليوم الأحد بعد سيطرته على مجريات سباق جائزة موناكو الكبرى ليُحقّق انتصاره الثاني هذا الموسم.

في المقابل واجه غريمه هاميلتون عطلة نهاية أسبوع صعبة ليقتصر على المركز السابع، وهو ما سمح لفيرشتابن بقلب تأخّره بـ 14 نقطة إلى صدارة بأفضليّة أربع نقاطٍ في البطولة.

وعندما سُئل عن مدى أهميّة تحقيق هكذا خطوة مهمّة في المعركة على اللقب، بدا أنّ فيرشتابن ألمح إلى التعليقات التي أدلى بها غريمه يوم الأربعاء بأنّ "الهولندي يشعر ربّما بأنّ لديه الكثير لإثباته" بعد تجاوزاته العدائيّة مطلع الموسم.

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وقال الهولندي: "أوّلًا الأفعال أفضل من الكلمات. أعتقد بأنّ هذا درسٌ جيّدٌ بعد عطلة نهاية هذا الأسبوع. عليك التحدّث على المسار وذلك ما أحبّه".

وأضاف: "ارتكبنا القدر الأقلّ من الأخطاء كفريقٍ حتّى الآن، وذلك سبب تواجدنا في الأمام. آمل أن نواصل هذا المستوى لبقيّة الموسم".

وكان فيرشتابن قد تأهّل ثانيًا أمسٍ السبت، لكنّه تصدّر السباق منذ البداية على إثر عدم قدرة شارل لوكلير على بدء السباق بسبب مشكلة في عمود الدفع.

لكنذ سائق ريد بُل حافظ على تركيزه عند الانطلاقة مدركًا صعوبة التجاوز على حلبة موناكو ما سيُصعّب استعادة الصدارة في حال خسارتها.

وقال الهولندي: "كان يومًا مدهشًا. أعتقد بأنّنا حالما حصلنا على الصدارة عند المنعطف الأوّل فقد كان بوسعي إدارة وتيرتي منذ ذلك الحين والاعتناء بإطاراتي".

وأضاف: "يتعلّق الأمر بالإبقاء على الإطارات حيّة على هذه الحلبة والبقاء لأطول فترة ممكنة وإيجاد فجوة لإجراء وقفة الصيانة. أعتقد بأنذ فالتيري بوتاس كان يُعاني على إطاراته واضطرّ للتوقّف".

وأكمل: "الحفاظ على التركيز ليس بالأمر السهل، لكنّني سعيدٌ جدًا بالفوز هنا في المجمل".

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