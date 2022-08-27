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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى تقرير التجارب التأهيليّة

فيرشتابن الأسرع في التصفيات وساينز ينطلق أوّلًا في سبا

بسط ماكس فيرشتابن سيطرته على التجارب التأهيليّة لجائزة بلجيكا الكبرى مسجّلًا الزمن الأسرع بفارقٍ شاسعٍ، في حين سينطلق كارلوس ساينز الإبن من المركز الأوّل بعد تطبيق العقوبات.

فيرشتابن الأسرع في التصفيات وساينز ينطلق أوّلًا في سبا

في حين أنّ فيراري حاولت الاستعانة باستراتيجيّة عامل السحب بين سائقيها لمساعدة ساينز على منافسة ثنائيّ ريد بُل، فإنّ فيرشتابن كان يُحلّق في عالم لوحده...

إذ أكمل الهولندي المحاولات الأولى بـ 1:43.665 دقيقة متفوّقًا بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن ساينز الإبن أقرب ملاحقيه، في حين كان بيريز ثالثًا عند تلك المرحلة.

وكان تفوّق فيرشتابن كبيرًا لدرجة أنّه اختار عدم العودة لمحاولة ثانية في النهاية.

وأكمل الهولندي الحصّة أوّلًا، لكنّ قطب الانطلاق الأوّل لم يكن من نصيبه بالطبع بالنظر إلى عقوبته، حيث بالرغم من عدم تحسينه لزمنه فإنّ ساينز كان قادرًا على ضمان المركز الأوّل.

وحلّ بيريز ثالثًا وسيتواجد بجوار ساينز على الصفّ الأوّل عند انطلاقة سباق الأحد.

أمّا لوكلير وبالرغم من إكماله لمحاولة وحيدة على إطارات مستعملة فقد حلّ رابعًا أمام ثنائيّ ألبين الذي قدّم أداء لافتًا بحلول كلٍ من إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

واكتفى ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل بالمركزين السابع والثامن، بينما قدّم أليكسندر ألبون لفّة قويّة على سيارة ويليامز ليتفوّق على لاندو نوريس سائق مكلارين.

القسم الأوّل

انطلقت مجريات التصفيات بعد تأخير دام 25 دقيقة بسبب أعمال تصليح الحواجز إثر حادث في تجارب سلسلة بورشه سوبر كاب المصاحبة.

ومجدّدًا قدّم فيرشتابن الوتيرة الأسرع في الأمام بفارقٍ مريحٍ للغاية، حيث يُحاول الهولندي التأهّل في أفضل مركزٍ كي يتواجد في مقدّمة السائقين المتلقين لعقوبة الانطلاق من الخلف بسبب تغيير المحرّكات.

أمّا في الخلف فقد كانت المنافسة على أشدّها على آخر المراكز العابرة إلى القسم الثاني في ظلّ تقاربٍ شديد في الأزمنة.

وانتهى القسم بخروج سيباستيان فيتيل الذي اكتفى بالمركز الـ 16، وخرج معه نيكولاس لاتيفي وكيفن ماغنوسن، بينما تذيّل يوكي تسونودا وفالتيري بوتاس الترتيب.

القسم الثاني

استخدم جميع سائقي الصدارة إطارات مستعملة في الطلعة الأولى، لكنّ ذلك لم يمنع ريد بُل من بسط سيطرتها المطلقة.

في الأثناء اشتكى لوكلير قائلًا: "السيارة تقفز بشكلٍ جنوني عند رؤوس المنعطفات البطيئة. هذا غريبٌ جدًا".

وعاد الجميع ما عدا ثنائيّ ريد بُل إثر ذلك من أجل المحاولة الأخيرة الحاسمة في القسم الثاني، وكان أغلبهم على إطارات "جديدة"، بينما كان آخرون على إطارات مستعملة لمنح عامل السحب لزملائهم.

وانتهت المنافسة بخروج كلٍ من دانيال ريكاردو وبيير غاسلي، وجو غوانيو، ولانس سترول وميك شوماخر.

ترتيب شبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:44.297   241.755
2 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل ريد بُل 1:44.462 0.165 241.373
3 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:45.368 1.071 239.298
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:45.503 1.206 238.992
5 63 United Kingdom جورج راسل مرسيدس مرسيدس 1:45.776 1.479 238.375
6 23 Thailand ألكسندر ألبون ويليامز مرسيدس 1:45.837 1.540 238.238
7 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:45.767 1.470 238.395
8 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري ريد بُل 1:45.827 1.530 238.260
9 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:46.611 2.314 236.508
10 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:46.344 2.047 237.102
11 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 1:46.401 2.104 236.975
12 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 1:46.557 2.260 236.628
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري ريد بُل 1:46.692 2.395 236.328
14 77 Finland فالتيري بوتاس ألفا روميو فيراري 1:47.866 3.569 233.756
15 1 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل ريد بُل 1:43.665   243.229
16 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 1:44.553 0.256 241.163
17 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:45.180 0.883 239.726
18 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:46.178 1.881 237.472
19 24 China غوانيو جو ألفا روميو فيراري 1:46.085 1.788 237.681
20 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:47.718 3.421 234.077
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