فيرشتابن الأسرع في التصفيات وساينز ينطلق أوّلًا في سبا

في حين أنّ فيراري حاولت الاستعانة باستراتيجيّة عامل السحب بين سائقيها لمساعدة ساينز على منافسة ثنائيّ ريد بُل، فإنّ فيرشتابن كان يُحلّق في عالم لوحده...

إذ أكمل الهولندي المحاولات الأولى بـ 1:43.665 دقيقة متفوّقًا بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن ساينز الإبن أقرب ملاحقيه، في حين كان بيريز ثالثًا عند تلك المرحلة.

وكان تفوّق فيرشتابن كبيرًا لدرجة أنّه اختار عدم العودة لمحاولة ثانية في النهاية.

وأكمل الهولندي الحصّة أوّلًا، لكنّ قطب الانطلاق الأوّل لم يكن من نصيبه بالطبع بالنظر إلى عقوبته، حيث بالرغم من عدم تحسينه لزمنه فإنّ ساينز كان قادرًا على ضمان المركز الأوّل.

وحلّ بيريز ثالثًا وسيتواجد بجوار ساينز على الصفّ الأوّل عند انطلاقة سباق الأحد.

أمّا لوكلير وبالرغم من إكماله لمحاولة وحيدة على إطارات مستعملة فقد حلّ رابعًا أمام ثنائيّ ألبين الذي قدّم أداء لافتًا بحلول كلٍ من إستيبان أوكون وفرناندو ألونسو في المركزين الخامس والسادس على التوالي.

واكتفى ثنائيّ مرسيدس لويس هاميلتون وجورج راسل بالمركزين السابع والثامن، بينما قدّم أليكسندر ألبون لفّة قويّة على سيارة ويليامز ليتفوّق على لاندو نوريس سائق مكلارين.

القسم الأوّل

انطلقت مجريات التصفيات بعد تأخير دام 25 دقيقة بسبب أعمال تصليح الحواجز إثر حادث في تجارب سلسلة بورشه سوبر كاب المصاحبة.

ومجدّدًا قدّم فيرشتابن الوتيرة الأسرع في الأمام بفارقٍ مريحٍ للغاية، حيث يُحاول الهولندي التأهّل في أفضل مركزٍ كي يتواجد في مقدّمة السائقين المتلقين لعقوبة الانطلاق من الخلف بسبب تغيير المحرّكات.

أمّا في الخلف فقد كانت المنافسة على أشدّها على آخر المراكز العابرة إلى القسم الثاني في ظلّ تقاربٍ شديد في الأزمنة.

وانتهى القسم بخروج سيباستيان فيتيل الذي اكتفى بالمركز الـ 16، وخرج معه نيكولاس لاتيفي وكيفن ماغنوسن، بينما تذيّل يوكي تسونودا وفالتيري بوتاس الترتيب.

القسم الثاني

استخدم جميع سائقي الصدارة إطارات مستعملة في الطلعة الأولى، لكنّ ذلك لم يمنع ريد بُل من بسط سيطرتها المطلقة.

في الأثناء اشتكى لوكلير قائلًا: "السيارة تقفز بشكلٍ جنوني عند رؤوس المنعطفات البطيئة. هذا غريبٌ جدًا".

وعاد الجميع ما عدا ثنائيّ ريد بُل إثر ذلك من أجل المحاولة الأخيرة الحاسمة في القسم الثاني، وكان أغلبهم على إطارات "جديدة"، بينما كان آخرون على إطارات مستعملة لمنح عامل السحب لزملائهم.

وانتهت المنافسة بخروج كلٍ من دانيال ريكاردو وبيير غاسلي، وجو غوانيو، ولانس سترول وميك شوماخر.

ترتيب شبكة الانطلاق: