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فورمولا 1 / جائزة الولايات المتّحدة الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن الأسرع في التجارب الثالثة وعطلٌ في محرّك لوكلير في أوستن

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فيرشتابن الأسرع في التجارب الثالثة وعطلٌ في محرّك لوكلير في أوستن
من قبل:
02-11-2019

واصل ماكس فيرشتابن وتيرة ريد بُل السريعة نهاية هذا الأسبوع على حلبة الأمريكيّتين عبر تحقيقه الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة أمام سيباستيان فيتيل، وذلك في الوقت الذي لم يُكمل فيه شارل لوكلير أيّ لفّة بعد مواجهته لعطلٍ في محرّكه.

بدأت الحصّة بأحداث ثقيلة تمثّلت في توقّف سيارة فيراري الخاصة بشارل لوكلير ضمن لفّة خروجه الأولى الاستطلاعيّة من خطّ الحظائر، حيث قال عبر اللاسلكي: "هناك خطبٌ ما في المحرّك".

وأوقف أصيل موناكو سيارته إلى جانب المسار عند المنعطف ما قبل الأخير، حيث تصاعدت منها الأدخنة وأدّى تلك الواقعة إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.

وبشكلٍ لافت فقد كانت أغلب السيارات عصبيّة على الحلبة في هذه الحصّة وتعيّن على الجميع إجراء تصحيحات على المقود بشكلٍ متواصل.

وقال بوتاس عبر اللاسلكي: "يبدو أنّ الإطارات تُسلم الروح عند الوصول إلى المقطع الأخير".

وكان فيتيل في طريقه لتحقيق زمن سريع، لكنّه تجاوز حدود المسار عند الخروج من المنعطف ما قبل الأخير وتمّ شطب توقيته وعندما أعلمه مهندسه بذلك أجاب: "أجل، واجهت بعض الزحام هناك وانزلقت السيارة".

وخاض فيرشتابن وفيتيل معركة ثنائيّة على الصدارة، لكنّ الأفضليّة كانت من نصيب فيرشتابن الذي كان تفوّقه في المنعطفات كافيًا لتغطية أفضليّة فيراري على الخطوط المستقيمة ليُحقّق سائق ريد بُل توقيتًا وقدره 1:33.305 دقيقة.

وحلّ فيتيل ثانيًا على بُعد 0.218 ثانية عن سائق ريد بُل، حيث واجه الألماني بعض الصعوبة في جمع أفضل أزمنته في كلّ مقطعٍ ضمن لفّة واحدة نظيفة.

وبشكلٍ غير متوقّعٍ على الإطلاق، قدّم لاندو نوريس لفّة العمر، حيث نجح في الظفر بالمركز الثالث على بُعد نصف ثانية فقط عن الصدارة.

وكان فالتيري بوتاس أفضل سائقَي مرسيدس بحلوله رابعًا وتقدّم بـ 0.019 ثانية على زميله لويس هاميلتون.

أمّا أليكسندر ألبون فلم يتمكّن من مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن في هذه الحصّة، لكنّه كان على مقربة من سائقَي مرسيدس في المركز السادس.

وذهب المركز السابع إلى كارلوس ساينز الإبن الذي تفوّق على كيمي رايكونن وبيير غاسلي، بينما أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل لصالح رينو.

نتيجة التجارب:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل معدل السرعة
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 13 01:33.305     212.708
2 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 17 01:33.523 00.218 00.218 212.213
3 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 14 01:33.818 00.513 00.295 211.545
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 17 01:33.904 00.599 00.086 211.352
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 16 01:33.923 00.618 00.019 211.309
6 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 14 01:33.983 00.678 00.060 211.174
7 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 15 01:34.408 01.103 00.425 210.223
8 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 18 01:34.513 01.208 00.105 209.990
9 10 France بيير غاسلي تورو روسو 14 01:34.517 01.212 00.004 209.981
10 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 11 01:34.774 01.469 00.257 209.411
11 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 11 01:34.784 01.479 00.010 209.389
12 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 14 01:34.792 01.487 00.008 209.372
13 8 France رومان غروجان هاس 17 01:34.849 01.544 00.057 209.246
14 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 16 01:35.129 01.824 00.280 208.630
15 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 14 01:35.305 02.000 00.176 208.245
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 15 01:35.956 02.651 00.651 206.832
17 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 15 01:36.256 02.951 00.300 206.187
18 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 17 01:36.628 03.323 00.372 205.393
19 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 22 01:38.426 05.121 01.798 201.641
20 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 1        
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثالثة
الكاتب مروان الوافي

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