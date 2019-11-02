فيرشتابن الأسرع في التجارب الثالثة وعطلٌ في محرّك لوكلير في أوستن
واصل ماكس فيرشتابن وتيرة ريد بُل السريعة نهاية هذا الأسبوع على حلبة الأمريكيّتين عبر تحقيقه الزمن الأسرع في التجارب الحرّة الثالثة أمام سيباستيان فيتيل، وذلك في الوقت الذي لم يُكمل فيه شارل لوكلير أيّ لفّة بعد مواجهته لعطلٍ في محرّكه.
بدأت الحصّة بأحداث ثقيلة تمثّلت في توقّف سيارة فيراري الخاصة بشارل لوكلير ضمن لفّة خروجه الأولى الاستطلاعيّة من خطّ الحظائر، حيث قال عبر اللاسلكي: "هناك خطبٌ ما في المحرّك".
وأوقف أصيل موناكو سيارته إلى جانب المسار عند المنعطف ما قبل الأخير، حيث تصاعدت منها الأدخنة وأدّى تلك الواقعة إلى اعتماد نظام سيارة الأمان الافتراضيّة.
وبشكلٍ لافت فقد كانت أغلب السيارات عصبيّة على الحلبة في هذه الحصّة وتعيّن على الجميع إجراء تصحيحات على المقود بشكلٍ متواصل.
وقال بوتاس عبر اللاسلكي: "يبدو أنّ الإطارات تُسلم الروح عند الوصول إلى المقطع الأخير".
وكان فيتيل في طريقه لتحقيق زمن سريع، لكنّه تجاوز حدود المسار عند الخروج من المنعطف ما قبل الأخير وتمّ شطب توقيته وعندما أعلمه مهندسه بذلك أجاب: "أجل، واجهت بعض الزحام هناك وانزلقت السيارة".
وخاض فيرشتابن وفيتيل معركة ثنائيّة على الصدارة، لكنّ الأفضليّة كانت من نصيب فيرشتابن الذي كان تفوّقه في المنعطفات كافيًا لتغطية أفضليّة فيراري على الخطوط المستقيمة ليُحقّق سائق ريد بُل توقيتًا وقدره 1:33.305 دقيقة.
وحلّ فيتيل ثانيًا على بُعد 0.218 ثانية عن سائق ريد بُل، حيث واجه الألماني بعض الصعوبة في جمع أفضل أزمنته في كلّ مقطعٍ ضمن لفّة واحدة نظيفة.
وبشكلٍ غير متوقّعٍ على الإطلاق، قدّم لاندو نوريس لفّة العمر، حيث نجح في الظفر بالمركز الثالث على بُعد نصف ثانية فقط عن الصدارة.
وكان فالتيري بوتاس أفضل سائقَي مرسيدس بحلوله رابعًا وتقدّم بـ 0.019 ثانية على زميله لويس هاميلتون.
أمّا أليكسندر ألبون فلم يتمكّن من مجاراة وتيرة زميله فيرشتابن في هذه الحصّة، لكنّه كان على مقربة من سائقَي مرسيدس في المركز السادس.
وذهب المركز السابع إلى كارلوس ساينز الإبن الذي تفوّق على كيمي رايكونن وبيير غاسلي، بينما أكمل دانيال ريكاردو ترتيب العشرة الأوائل لصالح رينو.
نتيجة التجارب:
|المركز
|#
|السائق
|الهيكل
|عدد اللفات
|الزمن
|الفارق
|الفاصل
|معدل السرعة
|1
|33
|ماكس فيرشتابن
|ريد بُل
|13
|01:33.305
|212.708
|2
|5
|سيباستيان فيتيل
|فيراري
|17
|01:33.523
|00.218
|00.218
|212.213
|3
|4
|لاندو نوريس
|مكلارين
|14
|01:33.818
|00.513
|00.295
|211.545
|4
|77
|فالتيري بوتاس
|مرسيدس
|17
|01:33.904
|00.599
|00.086
|211.352
|5
|44
|لويس هاميلتون
|مرسيدس
|16
|01:33.923
|00.618
|00.019
|211.309
|6
|23
|ألكسندر ألبون
|ريد بُل
|14
|01:33.983
|00.678
|00.060
|211.174
|7
|55
|كارلوس ساينز الإبن
|مكلارين
|15
|01:34.408
|01.103
|00.425
|210.223
|8
|7
|كيمي رايكونن
|ألفا روميو
|18
|01:34.513
|01.208
|00.105
|209.990
|9
|10
|بيير غاسلي
|تورو روسو
|14
|01:34.517
|01.212
|00.004
|209.981
|10
|3
|دانيال ريكاردو
|رينو
|11
|01:34.774
|01.469
|00.257
|209.411
|11
|27
|نيكو هلكنبرغ
|رينو
|11
|01:34.784
|01.479
|00.010
|209.389
|12
|18
|لانس سترول
|ريسينغ بوينت
|14
|01:34.792
|01.487
|00.008
|209.372
|13
|8
|رومان غروجان
|هاس
|17
|01:34.849
|01.544
|00.057
|209.246
|14
|26
|دانييل كفيات
|تورو روسو
|16
|01:35.129
|01.824
|00.280
|208.630
|15
|20
|كيفن ماغنوسن
|هاس
|14
|01:35.305
|02.000
|00.176
|208.245
|16
|99
|أنطونيو جيوفينازي
|ألفا روميو
|15
|01:35.956
|02.651
|00.651
|206.832
|17
|63
|جورج راسل
|ويليامز
|15
|01:36.256
|02.951
|00.300
|206.187
|18
|88
|روبرت كوبتسا
|ويليامز
|17
|01:36.628
|03.323
|00.372
|205.393
|19
|11
|سيرجيو بيريز
|ريسينغ بوينت
|22
|01:38.426
|05.121
|01.798
|201.641
|20
|16
|شارل لوكلير
|فيراري
|1
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الحدث
|جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
|الحدث الفرعي
|التجارب الحرّة الثالثة
|الكاتب
|مروان الوافي
فيرشتابن الأسرع في التجارب الثالثة وعطلٌ في محرّك لوكلير في أوستن
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