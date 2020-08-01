فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون

تصدّر فيرشتابن التجارب الحرّة الأولى مع بلوغ الحرارة 35 درجة يوم أمس الجمعة، وهو اليوم الذي سجّل ثالث أكثر الأيام حرارة في تاريخ بريطانيا العظمى.

وقد بدا بأنّ وتيرة ريد بُل تضاهي مرسيدس ضمن الأجوار الأدفأ، فقط ليتأهّل فيرشتابن بفارق أكثر من ثانية خلف لويس هاميلتون صاحب قطب الانطلاق الأوّل.

واكتفى الهولندي بالانطلاق من المركز الثالث بينما أكمل فالتيري بوتاس ثنائية مرسيدس على صف الانطلاق الأوّل، بفارق ثلاثة أعشار من الثانية خلف زميله.

وقال فيرشتابن أنّه وبينما كانت الأجواء الحارة في التصفيات لتعمل لصالح ريد بُل، لكنّه شكّك بأنّها كانت لتكون كافية لتعويض فارق الثانية.

فقال: "كنّا لنظل متأخرين ببضعة أعشار من الثانية. لا أعتقد بأنّ الطقس الدافئ كان ليصنع ذلك الفارق الكبير. إذا كانت وصلت الحرارة إلى 35 درجة اليوم، كنت لأتأهّل بالمركز الثالث أيضاً. ربما كان ذلك ليساعدنا بعض الشيء، ولكن ليس بقدر كبير".

تجدر الإشارة إلى أنّ مرسيدس قد اقتنصت قطب الانطلاق الأوّل لكل من السباقات الأربعة الأولى في موسم 2020 حتى الآن، كما تمتعت بأفضلية تجاوزت الثانية أمام ريد بُل خلال التصفيات الثلاثة الأخيرة.

حيث قال فيرشتابن أنّه لم يتفاجئ من فارق الـ 1.022 ثانية خلف هاميلتون، وأنّه راضٍ بأدائه في التصفيات.

"لست متفاجئ. فنحن ما نزال نتعلّم عن السيارة ونحاول تحسينها. لكنّني أعتقد بأنّ أداءنا إجمالًا في التصفيات كان جيّدًا. تواجدت في المركز الثالث طيلة الوقت، ولم يكن هنالك في اعتقادي ما يُمكنني فعله أكثر من ذلك" قال الهولندي.

وتابع: "لفّتي الأخيرة في القسم الثالث كانت جيّدة للغاية. إنّه فارق كبير ولكننا قدّمنا أفضل ما نستطيع. موقعنا هو المركز الثالث في الوقت الحالي، حيث أنّه أفضل من الانطلاق سابعًا".

وعند سؤاله إذا ما كان بمقدوره مقارعة مرسيدس خلال السباق، قال فيرشتابن: "لا أظن بوسعنا ذلك في ظروف طبيعية، لكنّنا نأمُل أن نقدم انطلاقة نظيفة".

واختتم: "بعد ذلك، سأحاول فقط تقديم أفضل ما لدى داخل السيارة. إذ ما اقتربنا منهم أكثر بعض الشيء، فسنكون سعداء بذلك في اعتقادي، إلى جانب تسجيل بعض النقاط".