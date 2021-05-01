فيرشتابن اعتقد بأنّ بوسعه مجاراة زمنه المشطوب في تصفيات بورتيماو

تمكّن فيرشتابن من تسجيل الزمن الأسرع مع نهاية الطلعة الأولى في القسم الثالث، لكنّ زمنه شُطب نتيجة تجاوزه حدود المسار عن المنعطف الرابع من الحلبة.

وترك ذلك سائق ريد بُل أمام محاولة يتيمة في نهاية الحصّة لمحاولة اقتناص قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الثانية هذا الموسم، لكنّه تواجد على بُعد 0.398 ثانية عن الزمن الأسرع لينطلق ثالثًا في النهاية.

وتذمّر الهولندي عبر اللاسلكي مباشرة بعد نهاية لفّته بعد أن واجه فيتيل، حيث قال: "لماذا لا يتحرّك هؤلاء؟ كنت في لفّة سريعة!".

وكان زمن فيرشتابن المشطوب قد بلغ 1:18.209 دقيقة وكان ليكون كافيًا لوضعه في قطب الانطلاق الأوّل لو احتُسب كون زمن فالتيري بوتاس الأسرع بلغ 1:18.349 دقيقة.

وقال فيرشتابن: "اعتقد بأنّ بوسعي تكرار ذلك الزمن، لذا توجّهعت إلى الحلبة وكنت ضمن هامش عُشرٍ من الثانية مع ذلك الزمن".

وأضاف: "لكن بالوصول إلى القسم الثالث فقد خسرت كلّ الوقت مع سيارة أستون مارتن أمامي ومن ثمّ استفادت من عامل السحب خلفي على الخطّ المستقيم كذلك".

وأردف: "لذا أجل كانت لفّة فوضويّة لكن هكذا هو الوضع".

وعندما سُئل عن مدى إحباطه بعد التصفيات، قال فيرشتابن أنّ عطلة نهاية الأسبوع كانت فوضويّة في جميع الأحوال وذلك في ظلّ معاناته للتوصّل إلى التوازن على سطح حلبة بورتيماو ضعيف التماسك.

وقال حيال ذلك: "لم أستمتع بأيّ لفّة نهاية هذا الأسبوع بسبب حالة المسار. تصميم المسار والمنعطفات مدهشة، لكنّ التماسك الذي نحصل عليه ليس رائعًا. أعلم أنّ الأمر ذاته ينطبق على الجميع، لكنّني لا أستمتع بالقيادة على الصعيد الشخصي".

وأضاف: "بدأت التصفيات بنسقٍ بطيء حقًا، ولم يكن هناك أيّ توازنٍ على السيارة. وصلنا ببطء إلى نقطة أصبحت فيها أسعد بأداء السيارة، لكن كنت أضرّ بجانبٍ ما في المقابل ومن ثمّ خسرت بعض الأداء بسبب أشياء أخرى. لم يكن ذلك رائعًا".

وأكمل: "ومن ثمّ انزلقت عند المنعطف الرابع في لفّتي الأولى في القسم الثالث".

وأردف: "أظهر ذلك مدى صعوبة الحصّة للحصول على أيّ تماسك، ذلك لأنّنا نعبر ذلك المنعطف بأقصى سرعة ويأتي بشكلٍ مفاجئ، وانزلقت السيارة وعبرت بشكلٍ واسع".