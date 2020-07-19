فيرشتابن اعتقد بأنه لن يشارك في سباق المجر

تعرّض فيرشتابن لحادثٍ أثناء خروجه إلى الحلبة المبللة خلال اللّفة الاستطلاعية قبل انطلاق السباق، ممّا ألحق أضرارًا بالجهة الأمامية بسيارة ريد بُل.

وقد دخل الميكانيكيون في صراعٍ مع الزمن من أجل إصلاح السيارة وتجهيزها للسباق عبر تغيير الجناح الأمامي والأنف ونظام التعليق مع تبقي دقائق على الانطلاقة.

وبالفعل تمّ تجهيز السيارة في الموعد المحدّد حيث تمكّن الهولندي من إحراز المركز الثاني في السباق.

وقال سائق ريد بُل "لقد اعتقدتُ بأنني لن أشارك بالسباق، لذا فإنّ الحصول على المركز الثاني لهو بمثابة الفوز اليوم".

وأضاف "لم يبدأ الأمر بالطريقة التي رغبت بها، بعدما اصطدمت بالحواجز الجانبية أثناء ذهابي إلى شبكة الانطلاق. ولكن قام الفريق بعمل رائع لناحية إصلاح السيارة. لا أعلم حقيقةً كيف تمكن الميكانيكيون من فعلها، ولكنه عملٌ لا يُصدّق. أنا سعيدٌ لردّ الجميل لهم بإحرازي للمركز الثاني. كانت السيارة جديدة حيث عمل كُلّ شيء بشكلٍ طبيعي".

وتابع قائلاً "أعتقد بأنّ النصف الأوّل من السباق كان حاسمًا للغاية إذ أرى بأننا اتخذنا القرارات الصحيحة بعد ذلك. لقد تمتعنا بوتيرةٍ جيدة حيث كان من الجيد التواجد بين سيارتَي مرسيدس".

وعلى الرغم من وتيرة فالتيري بوتاس السريعة في النصف الثاني من السباق جرّاء تواجده على إطاراتٍ أجدد، إلّا أنه لم يتمكّن من تجاوز فيرشتابن.

وتعليقًا على المعركة التي جمعته بسائق مرسيدس، قال الهولندي "كنتُ أحاول التركيز على سباقي ولكن رأيت بأنّ بوتاس بدأ بإغلاق الفارق بثانية واحدة في اللّفة. ولكنه من الصعب اللّحاق بالسيارات على هذه الحلبة، إذ وبمجرد اقترابه مني بحدود الثانية والنصف زادت الصعوبة على كاهله".

واختتم "ولكن ظهرت بعض السيارات أمامي خلال اللّفة الأخيرة إذ لم يكن الوضع سهلاً مع إطاراتي القديمة، إلّا أنني تمكنت من التمسك بمركزي وأنا سعيدٌ جدًا بالنتيجة".