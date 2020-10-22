فيرشتابن: استراتيجيّة البحث والتطوير في مرسيدس لن تعمل في ريد بُل

قال توتو وولف مدير فريق مرسيدس خلال جائزة إيفل الكبرى مؤخّرًا أنّ الحظيرة الألمانيّة نقلت برنامج تطويرها إلى 2021.

وبدا بأنّ ذلك قد تجسّد في نوربورغرينغ، حيث جلبت ريد بُل مكوّنات جديدة وكان أداء الفريقين متقاربًا أكثر من السابق.

وقال وولف أنّ مرسيدس اتّخذت قرارًا بنقل التطوير إلى 2021 بسبب التغييرات الكبيرة في الحزمة.

لكنّ فيرشتابن قال بأنّ هكذا استراتيجيّة لا يُمكن أن تعمل بالنسبة لفريقه: "أعتقد بأنّه من المهمّ بالنسبة إلينا مواصلة تعلّم المزيد حول هذه السيارة، كونه لا يُمكننا تغيير الكثير في سيارة العام المقبل".

وأضاف: "مهما كان الذي نقوم به الآن ونتعلّه بشأن السيارة الحاليّة فسيكون مفيدًا للعام المقبل، ومهما فعلت مرسيدس فسيكون مجديًا لها كذلك، لكنّه لن يعمل من جانبنا. لذا نُواصل الضغط، وسنكتشف في العام المقبل موقعنا".

لكنّ فيرشتابن قلّل من شأن تقلّص فارق الأداء مع مرسيدس في ألمانيا، بالرغم من أنّه اعترف بأنّ شعوره كان أفضل داخل السيارة.

وقال الهولندي: "لا أعلم، كانت الأجواء باردة جدًا هناك، وكانت حلبة لم نذهب لها منذ وقتٍ طويل. سنكتشف الآن مدى تنافسيّتنا هنا".

وأضاف: "لكن على صعيد التوازن، فأعتقد بأنّ السيارة بدت أكثر اتّصالًا، وهو ما يُعدّ رائعًا بالطبع".