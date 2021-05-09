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فيرشتابن استدعى نفسه لوقفة الصيانة الأولى في سباق إسبانيا

كشف فريق ريد بُل أنّ وقفة صيانة ماكس فيرشتابن البطيئة ضمن جائزة إسبانيا الكبرى تعود إلى وصول الهولندي إلى منطقة خطّ الحظائر لتغيير إطاراته من دون استدعائه من قبل الفريق.

فيرشتابن استدعى نفسه لوقفة الصيانة الأولى في سباق إسبانيا

كان الهولندي يتصدّر السباق أمام لويس هاميلتون خلال الفترة الأولى، واختار تغيير إطاراته في اللفّة الـ 24 للانتقال إلى تركيبة "ميديوم".

لكنّ توقّفه تأخّر عندما لم تكن جميع إطاراته الأربع جاهزة.

وبالرغم من أنّ طاقم ريد بُل تعافى سريعًا من أجل تغيير إطارات فيرشتابن من دون خسارة الكثير من الوقت، إلّا أنّ التوقّف غير المخطّط له لم يكن بالمستى الذي أراده الفريق.

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وبحديثه عن ذلك التوقّف، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ طاقم الفريق لم يطلب من فيرشتابن دخول خطّ الحظائر.

وقال هورنر: "استدعى نفسه. لم نكن نتوقّع قدومه، وذلك سبب عدم جهوزيّتنا. لهذا السبب كان توقّفه أطول".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الشباب قاموا بعمل مدهش للتعافي سريعًا. خسرنا وقتًا قليلًا وتمكّنا من استعادة المركز على المسار. لذا تمكّنا من إنقاذ الموقف بشكلٍ جيّد".

من جانبه يعتقد هيلموت ماركو مستشار ريد بُل أنّ فيرشتابن توقّف خطأً بعد سوء فهمهم لرسالة من مهندسه.

وقال حيال ذلك: "كان سوء تفاهم. قال له مهندسه: اللفّة القادمة واعتقد فيرشتابن بأنّه سيتوقّف تلك اللفّة، أساء فهمه".

وأكمل: "ومن ثمّ حصل على فرصة البقاء لأطول فترة ممكنة على تلك الإطارات. وأصبح من الواضح أنّ ذلك لن يُجدي نفعًا، لذا حاولنا الحدّ من الضرر من خلال أسرع لفّة".

وتوقّعت ريد بُل في البداية أن تستجيب مرسديس لتوقّف فيرشتابن البطيء عبر استدعاء هاميلتون في اللفّة التالية، لكنّ السهام الفضيّة أبقت بطل العالم على الحلبة لبضع لفّات إضافيّة.

وقامت مرسيدس لاحقًا بنقل البريطاني إلى استراتيجيّة التوقّفين لتجاوز ريد بُل، حيث أوضح هورنر أنّه لم يكن بوسع الفريق فعل الكثير لمنع هاميلتون من الفوز.

وقال حيال ذلك: "استعدنا المركز على المسار ويبدو أنّهم تمتّعوا بسيارة أسرع ببساطة هذا اليوم. لم يُواجهوا مستوى تآكل الإطارات الذي واجهناه وكانوا قادرين على البقاء على مقربة منّا وفتح ذلك الخيارات أمامهم".

واختتم بالقول: "لم يبدُ أنّ بوسعهم تجاوز ماكس على ذات الاستراتيجيّة، لذا لم يكن لديهم شيء لخسارتهم عبر المجازفة والحصول على الهواء النقيّ. سار ذلك لصالحهم هذا اليوم".

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