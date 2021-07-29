فيرشتابن: احتفالات مرسيدس المخلّة بالاحترام "أظهرتها على حقيقتها"

بحديثه بشكلٍ علني للمرّة الأولى منذ حادثه في سيلفرستون، قال فيرشتابن أنّ رأيه حيال عدم تصرّف منافسه بشكلٍ صائبٍ لا يزال قائمًا.

وبعد أن أكّد حديثه مع هاميلتون عبر الهاتف بعد الحادثة، لم يخفّف فرشتابن من اعتقاده بأنّه كان من الخطأ احتفال منافسه بكلّ تلك الفرحة إثر انتصاره في بريطانيا.

وقال حيال ذلك: "لو كنت تعني بإخلال الاحترام أنّ أحد الطرفين في المستشفى والآخر يُلوّح بالعلم كما لو أنّ شيئًا لم يحدث بعد أن دفع الآخر نحو الجدار بقوّة 51 جي...".

وأضاف: "ليس ذلك فحسب، أعتقد بأنّ الأمر يشمل ردّة فعل الفريق بأكمله".

وأردف: "لا تحتفل بالفوز هكذا، خاصة بالطريقة التي حصلوا فيه على ذلك. لذا أجل، اعتبرت ذلك مخلًا بالاحترام بشكلٍ ما، أظهرهم ذلك على حقيقتهم. ظهر ذلك بعد وضعٍ مليء بالضغط. لكنّني لن أرغب أن أُشاهد هكذا".

كما أنّ فريقه ريد بُل انتقد طريقة احتفال مرسيدس، حيث ضاعف كريستيان هورنر مدير ريد بُل انزعاجه من سلوك منافسيه خلال عموده في موقع الفريق الرسمي بعد السباق.

ولم يُرد فيرشتابن التوسّع أكثر حيال فحوى مكالمته مع هاميلتون بعد السباق، أو إن كانا قد تباحثا طريقة مقاربتهما للتسابق في ما بينهما من الآن فصاعدًا.

وقال الهولندي: "أجل، لقد اتّصال بي. لا أريد الدخول في تفاصيل ذلك، لكنّنا تحدّثنا".

وبالرغم من تواصل انزعاجه، قال فيرشتابن أنّه حريصٌ على تجاوز ما حدث.

وقال: "لا يُمكنك تغيير النتيجة. لست سعيدًا بما حدث هناك، خاصة عندما تخسر كلّ تلك النقاط لشخصٍ آخر، لكن هكذا جرت الأمور".

واختتم بالقول: "لا يُمكنني قول المزيد حيال ذلك. اصطدمت بالجدار بقوّة كبيرة، وذلك أمرٌ لا تريد حدوثه، لكن أجل سنُحاول الحصول على عطلة نهاية أسبوعٍ جيّدة هنا".