فيرشتابن: حصد قطب الانطلاق الأول من السباق القصير لا يبدو "ملائمًا"

بينما كان لويس هاميلتون هو الأسرع في التصفيات التقليدية التي أقيمت يوم الجمعة ضمن مجريات جائزة بريطانيا الكبرى، والتي حددّت شبكة الانطلاق لسباق السبت التأهيلي القصير، لكن الفوز كان من نصيب فيرشتابن الذي بات رسميًا صاحب لقب قطب الانطلاق الأول لهذه الجولة.

وقد تسبب قرار "فيا" بمنح لقب قطب الانطلاق الأول للفائز بالسباق القصير، عوضًا عن السائق صاحب أسرع زمن في التصفيات، بالكثير من الجدل بين المشجعين والسائقين.

حتّى فيرشتابن نفسه ليس سعيدًا بالكامل حيال ذلك الوضع، إذ اعترف بأنّ قطب الانطلاق الأول في كتب التاريخ يجب منحه دومًا للسائق الأسرع على مدار اللفة الواحدة.

فقال: "إنه وضع غريب بعض الشيء أن تسمع بأنك حصلت على قطب الانطلاق الأول كونك كنت تتسابق. ربما يتعيّن علينا الاعتياد على ذلك، لا أعلم. لكن ربما كان ذلك هو الغريب في الأمر".

وأضاف: "أعتقد بأنّ قطب الانطلاق الأول ينبغي أن يظل يُمنح لصاحب أسرع لفة. ذلك بالنسبة لي هو قطب الانطلاق الأول الملائم".

ومن بين أكبر المعارضين لخطوة أن يأتي لقب قطب الانطلاق الأول الرسمي من السباق القصير سيباستيان فيتيل، السائق الذي يقدّر تحديدًا تاريخ هذه الرياضة.

إذ وضمن معرض حديثه عقب السباق التأهيلي القصير، انتقد على نحوٍ أكبر من بداية نهاية الأسبوع قرار الاتحاد بعدم منح قطب الانطلاق الأول لصاحب أسرع لفة في التصفيات.

حيث قال: "أعتقد بأن ذلك وضع خاطئ، وعليهم تغيير ذلك. لايبدو هذا الأمر منطقيًا. إنها صيغة جديدة، امنحوا إذا لقبًا جديدًا لها".

من جهته، اعترف روس برون المدير الرياضي للفورمولا واحد أن الرياضة ربما بحاجة لإعادة التفكير حيال طريقة منح لقب قطب الانطلاق الأول بالنظر إلى الانتقادات التي واجهتها تلك الخطوة.

فقال: "ربما يكون ذلك أمرًا نحتاج للتفكير فيه من جديد. حول ما إذا كان هنالك بعض التغيير في مُسمّى ما نقوم به و إذا ما ينبغي أن يكون قطب الانطلاق الأول من خلال تصفيات الجمعة. سنتحدث حول هذه الأمور ونناقشها مع فيا والفرق".