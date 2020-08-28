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فورمولا 1 / جائزة بلجيكا الكبرى / تقرير التجارب

فيرشتابن أمام ريكاردو وهاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في بلجيكا

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فيرشتابن أمام ريكاردو وهاميلتون في التجارب الحرّة الثانية في بلجيكا
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حقّق ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل الزمن الأسرع خلال التجارب الحرّة الثانية ضمن جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد، حيث تقدّم على مفاجأة الحصّة دانيال ريكاردو الذي واجه مشكلة تقنيّة في مرحلة لاحقة.

استخدم لويس هاميلتون في البداية إطارات "هارد" في بداية الحصّة مقابل تركيبة "ميديوم" لفيرشتابن وفالتيري بوتاس، لكنّ سائق ريد بُل تمكّن من تسجيل الزمن الأسرع حينها والبالغ 1:44.354 دقيقة.

وكان أداء الفريقَين متقاربًا في أوّل مقطعين، بينما كان فيرشتابن سريعًا للغاية في المقطع الثالث.

على الجانب المقابل كان من الواضح أنّ فيراري اتّبعت مقاربة صفر ارتكازيّة لمحاولة التخفيف من حدّة ضعف وحدة طاقتها على الخطوط المستقيمة، إذ أنّ أداءها كان تقريبًا بذات مستوى ريد بُل ومرسيدس في المقطعين الأوّل والثالث، لكنّها كانت ضعيفة جدًا في المقطع الأوسط، لدرجة أنّ سائقَيها كانا أبطأ بقرابة ثانتين من فريقَي الصدارة في ذلك المقطع وحده!

وبالانتقال إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات، جاءت بعض المفاجآت واللفّات القويّة غير المتوقّعة في الحقيقة.

إذ في حين أنّ فيرشتابن حافظ على الصدارة مسجّلًا 1:43.744 دقيقة، فإنّ المركز الثاني لم يكن من نصيب مرسيدس في الحقيقة.

حيث أحدث دانيال ريكاردو المفاجأة عبر أدائه القويّ في المقطعين الأوّل والثالث ليتواجد على بُعد 0.048 ثانية فقط عن فيرشتابن، حيث كان الأسترالي السائق الأسرع في المقطع الثالث الأخير.

لكنّ فرحة الأسترالي تعكّرت لاحقًا عند انتقاله إلى محاكاة المسافات الطويلة، حيث عانى من مشكلة في سيارته وطلب منه مهندسه إيقافها إلى جانب المسار فورًا، ليتبيّن لاحقًا أنّ سيارته فقدت الضغط الهيدروليكيّ بالكامل.

وحلّ هاميلتون ثالثًا، لكنّ الأداء اختلف هذه المرّة، حيث كان أبطأ من فيرشتابن في المقطعين الأوّل والثالث، لكنّه كان السائق الأسرع بفارقٍ كبير في المقطع الأوسط، ليُكمل البريطاني اللفّة بفارق 0.096 ثانية عن فيرشتابن وكان الأخير ضمن مجال عُشرٍ من الثانية عنه.

في المقابل فصلت فجوة كبيرة نسبيًا بين ثلاثيّ الصدارة والمجموعة التالية المتقاربة للغاية التي تقدّمها أليكسندر ألبون سائق ريد بُل، حيث كان أبطأ بـ 0.390 ثانية من زميله المتصدّر.

ولم تفصل سوى 0.003 ثانية فقط بينه وبين سيرجيو بيريز خلفه، بينما كانت لفّة بوتاس ضعيفة في الحقيقة وكان أبطأ بأكثرة من أربعة أعشارٍ من الثانية.

وحلّ لاندور نوريس سابعًا أمام إستيبان أوكون سائق ريد بُل، حيث كان من اللافت أنّ 0.074 ثانية فقط غطّت السائقين بين المركزين الرابع والثامن.

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد حلّ تاسعًا لصالح مكلارين، وتقدّم على بيير غاسلي سائق ألفا روميو الذي أكمل ترتيب العشرة الأوائل.

وبشكلٍ غريب نجح فريق ألفا روميو في التواجد في المركزين الـ 13 والـ 14، لكنّ فريقَي فيراري وهاس المستخدمين الآخرين لمحرّكات الحصان الجامح عانيا بشكلٍ لافت أكثر.

إذ اكتفى شارل لوكلير بالمركز الـ 15، لكن على بُعد 1.7 ثانية عن الصدارة، بينما تواجد سيباستيان فيتيل في المركز الـ 17 على بُعد قرابة ثانيتين.

في ذات الوقت عانى فريق هاس من مشاكل في محرّكَي سيارتَيه واضطرّ لإجراء تصليحات إثر التجارب الحرّة الأولى، ما كان يعني حرمان سائقَي الفريق من دخول الحلبة طوال الساعة الأولى.

وعندما دخل سائقاه رومان غروجان وكيفن ماغنوسن إلى الحلبة أخيرًا فقد اكتفيا بالمركزين الأخيرين.

وشهدت الحصّة إثر ذلك رفع العلم الأحمر مع بقاء 12 دقيقة، ليتبيّن أنّ ذلك بسبب انفصال لوحة إعلانيّة عن الحاجز الجانبيّ للمسار عند المنعطف الأوّل وسقوطها على المسار.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل كم/س
1 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا 21 1:43.744     243.044
2 3 Australia دانيال ريكاردو رينو رينو 12 1:43.792 0.048 0.048 242.932
3 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 23 1:43.840 0.096 0.048 242.819
4 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل هوندا 21 1:44.134 0.390 0.294 242.134
5 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت مرسيدس 23 1:44.137 0.393 0.003 242.127
6 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 27 1:44.162 0.418 0.025 242.069
7 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين رينو 22 1:44.168 0.424 0.006 242.055
8 31 France إستيبان أوكون رينو رينو 23 1:44.208 0.464 0.040 241.962
9 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين رينو 23 1:44.474 0.730 0.266 241.346
10 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 27 1:44.600 0.856 0.126 241.055
11 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت مرسيدس 23 1:44.678 0.934 0.078 240.875
12 26 Russian Federation دانييل كفيات ألفا تاوري هوندا 26 1:44.826 1.082 0.148 240.535
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 29 1:44.861 1.117 0.035 240.455
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 23 1:44.896 1.152 0.035 240.375
15 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري 19 1:45.440 1.696 0.544 239.135
16 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 25 1:45.463 1.719 0.023 239.082
17 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري فيراري 21 1:45.683 1.939 0.220 238.585
18 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس 26 1:45.774 2.030 0.091 238.379
19 8 France رومان غروجان هاس فيراري 12 1:45.834 2.090 0.060 238.244
20 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس فيراري 12 1:46.242 2.498 0.408 237.329
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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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