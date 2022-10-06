فيرشتابن: أحتاج نهاية أسبوع "مثالية" في اليابان من أجل حسم لقب الفورمولا واحد

يتوجّه سائق ريد بُل إلى جولة اليابان في سوزوكا وهو يتصدر الترتيب العام بفارق 104 نقطة أمام شارل لوكلير أقرب ملاحقيه، مع تأخّر زميله سيرجيو بيريز بنقطتين إضافيتين في المركز الثالث.

ويحتاج الهولندي لأن يُنهي السباق متقدمًا بفارق 112 نقطة أمام كليهما ليضمن حسم اللقب نهاية هذا الأسبوع.

ويبدو الطريق الأوضح من أجل أن يحسم فيرشتابن اللقب نهاية هذا الأسبوع هو أن يحقق الفوز بالسباق مع تسجيل أسرع لفة، حيث أن ذلك سيمنحه بالضبط عدد النقاط المطلوب للفوز باللقب بغض النظر عن المركز الذي سينهي فيه لوكلير وبيريز.

لكن وإذا ما فاز الهولندي بالسباق ولم يسجل أسرع لفة، وأكمل لوكلير السباق ثانيًا، عندما سينتظر سائق ريد بُل للسباق التالي في الولايات المتحدة من أجل حسم اللقب.

وبينما تقع نتيجة ذلك في يدي فيرشتابن، لكنه يدرك أيضاً كيف ستكون اليابان المكان الأمثل لحسم اللقب بسبب العلاقات الوطيدة بين فريقه وبين الصانع الياباني هوندا، حيث يرى الهولندي بأن لا شيء بخلاف نهاية أسبوع مثالية سيكون كافيًا.

وعند سؤاله عما سيعنيه حسم اللقب في اليابان، قال فيرشتابن: "سيجعل ذلك من التتويج مميزًا أكثر، بسبب علاقتنا مع هوندا".

وأضاف: "أعتقد أنه من المؤسف بالفعل أننا لم نتواجد هنا العام الماضي ضمن معركة اللقب. لذلك هذا ما نتطلع إليه هذا العام، عودتنا هنا، ومن ثم سنرى ما سيحدث. نحن بحاجة لنهاية أسبوع مثالية، هذا مؤكد".

وتأتي إشارة فيرشتابن لنهاية الأسبوع المثالية بعد جولة صعبة في سنغافورة أهدر فيها الهولندي وفريقه فرصة حسم اللقب هناك.

"علينا فقط أن نتعلم مما حدث. لكن ليس هنالك شيء بحاجة لتغيير فوري في الفريق" قال فيرشتابن.

واختتم: "نعلم جمعيًا بأنها كانت نهاية أسبوع سيئة، لكننا أظهرنا كذلك هذا العام أنه بمقدورنا خوض العديد من نهايات الأسبوع الجيدة للغاية، لذلك نعرف ما يجب علينا فعله".