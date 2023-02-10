فيرستابن يوضح حقيقة قبوله المشاركة في الموسم الخامس من "قُد للنجاة" على نتفليكس

كشف فيرستابن نهاية موسم 2021 أنه رفض إجراء مقابلات مباشرة مع معدّي الوثائقي، متهماً إياهم بتزييف الوقائع بهدف زيادة الدراما وجذب المشاهدين.

وبينما صرّح الهولندي الشاب شهر مارس/آذار الماضي أنه لن يغير من رأيه، لكنه تكلم مع المنتجين لاحقاً ما مهّد الطريق أمام عودته للظهور في الموسم الخامس الذي سيبث يوم 24 فبراير/شباط الجاري.

وعلى هامش حدث الكشف عن سيارة ريد بُل الجديدة في نيويوك، شرح فيرستابن أنه "لطالما أراد أن يكون جزءاً" من الوثائقي، لكن يجب على البرنامج "أن يكون واقعياً".

حيث قال: "لهذا السبب كان علينا الكلام حول المسألة في البداية، وقد فهموا وجهة نظري".

وأكمل: "بالطبع، أتفهم أنهم يريدون إنشاء برنامج يحتوي على الدراما، ويجب أن يكون مثيراً. لكنني شخص أرى ضرورة النقل الدقيق، وعليهم ألا يقتطعوا تعليقات متنوعة من سياقها".

وتابع: "كان عليّ أن أشرح لهم وجهة نظري. وإلا لم أكن لأشارك. لكن نعم، لقد فهموا وجهة نظري".

واسترسل: "سنرى حين يتم بثه. لكنني متفائل بالطبع لأنني أعلم أنه وثائقي هام للفورمولا واحد".

وضمن مقطع فيديو قصير تم نشره كتشويق للموسم الجديد من قبل "نتفليكس"، تم تأكيد تواجد فيرستابن حين سُئِل قبيل المقابلة: "كيف تشعر على الكرسي؟"، ليرد: "جيد".

ماكس فيرستابن، ريد بُل تصوير: ريد بُل

وكان فيرستابن قد صرح على هامش حدث الكشف أنه يدرك أهمية دوره في البرنامج الوثائقي "قُد للنجاة" نظراً لموقعه كبطل للعالم.

حيث قال: "أعلم بشكل خاص ولكوني بطل العالم، عليّ أن أكون جزءاً من برنامج كهذا".

وأكمل: "أعتقد أنني منحتهم 30 دقيقة أو ساعة من الوقت كمقابلة، وآمل بالطبع أن يستعملوها جيداً".

وتابع: "لا أعلم متى سأشاهده. لكنني آمل أن يكونوا مسرورين، وآمل بالطبع أن أكون مسروراً بمشاهدته".

واختتم: "أعلم أن ذلك مهم للفورمولا واحد، ولانتشار الرياضة بشكل عام".