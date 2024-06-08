فيرستابن يوضح أولوية فريقه ريد بُل بعد المعاناة في تجارب الجمعة في كندا

اضطرّ الهولندي لعدم المشاركة في معظم حصة التجارب الحرة الثانية في مونتريال بعدما أصابت مشكلة نظام استعادة الطاقة على سيارته في وقت مبكر من الحصة.

وبالرُغم من أن الافتقار للفات الكافية لم يكن وضعًا مثاليًا عندما تكون هنالك فرصة محدودة بالأساس لجمع لفات واضحة بسبب تقلبات الطقس، فقد أوضح فيرستابن أن البحث عن أجوبة لما حدث – ولا سيما التبعات المحتملة – هو أكبر ما يواجهه من مشاكل.

حيث قال عقب تجارب الجمعة: "لم أتمكن من جمع لفات كافية في التجارب الثانية. كانت هنالك مشكلة كهربائية محتملة، لذلك طلب الفريق مني التوقف، ويحققون في الأمر الآن".

وأضاف: "ذلك ليس وضعًا مثاليًا بالطبع، إذ وددت قطع المزيد من اللفات، لا سيما وأن البعض الآخر تمكن من جمع بعض اللفات في أجواء جافة وأخرى في أجواء مبللة. وعليه ليس هذا بالتأكيد الوضع الذي أردت التواجد فيه في التجارب الثانية".

وتابع: "لكنني أعتقد أن الأمر الأهم الآن هو معرفة ما حدث بالفعل وطبية التبعات التي قد تؤثر علينا نهاية هذا الأسبوع أو لما تبقى من الموسم".

من جهته عقّب هليموت ماركو مستشار ريد بُل على هذا الوضع قائلًا: "المشكلة تكمن في جانب المحرك. إذ علينا إخراجه الآن وإيجاد السبب الرئيسي لما حدث، لكن المشكلة على الجانب الكهربائي من المحرك".