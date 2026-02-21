تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

فيرستابن يودّ التسابق مع فيتيل في سباق لومان 24 ساعة

قال ماكس فيرستابن إنه منفتح على فكرة مزاملة سيباستيان فيتيل في سباق لومان 24 ساعة إذا توفرت الظروف المناسبة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وسيباستيان فيتيل، أستون مارتن

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

طموح ماكس فيرستابن بالمشاركة في سباقات التحمل معروف منذ فترة طويلة، ويخطط السائق الهولندي للمشاركة هذا العام في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة.

ونظرًا للتحضيرات المكثفة المطلوبة للمشاركة في لومان، فإن مثل هذا المشروع قد يستغرق أشهرًا أو حتى سنوات. ويبدو عام 2026 غير مرجح، إذ يتعارض السباق مع جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى المقررة في عطلة نهاية أسبوع 13–14 يونيو.

من جهته، كان سيباستيان فيتيل قد اختبر سيارة بورشه من فئة لومان هايبركار بعد اعتزاله الفورمولا 1 في 2022. إذ كشف السائق الألماني أنه كان على تواصل مع فيرستابن بشأن إمكانية التزامل في لومان، واصفًا الأمر بأنه "حلم صغير".

حيث قال فيتيل: "أنا على تواصل منتظم مع ماكس. قبل بضع سنوات تحدثنا عن إمكانية التسابق معًا في لومان إذا كانت الظروف مناسبة. إنه حلم صغير".

وعند سؤاله عن ذلك في البحرين قبل انطلاق التجارب الشتوية، أوضح فيرستابن شروط حدوث الأمر قائلًا: "أودّ فعل ذلك، لكن بالطبع فقط إذا كنا قادرين على المنافسة على الفوز وإذا كنا ضمن الفريق المناسب".

وأضاف مبتسمًا: "من الصعب تحديد موعد حدوث ذلك، لكنني سمعت أن فرناندو سيتسابق حتى سن 75 عامًا، لذا بالتأكيد سنجد وقتًا لنتسابق معًا!".

ومن جانبه، مزح فرناندو ألونسو، الفائز مرتين بسباق لومان مع تويوتا في 2018 و2019، قائلًا حول ذلك: "لدي سجل فوز بنسبة 100% في لومان، لذلك إذا كنت سأعود، فعليهم أن يكونوا مستعدين جيدًا جدًا!".

شاهد المزيد