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فيرستابن يوجه رسالة واضحة إلى ريد بُل: "هم يعرفون" ما الذي أحتاجه للبقاء مع الفريق

أكد ماكس فيرستابن أنه لا يرغب في مناقشة مستقبله علنًا، لكنه أوضح أن ريد بُل تدرك جيدًا ما الذي يتعين عليها تقديمه إذا أرادت الاحتفاظ به بعد موسم 2026.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

رغم أن عقد ماكس فيرستابن يمتد حتى نهاية عام 2028، فإن مستقبله في الفورمولا 1 عاد مجددًا ليكون أحد أبرز مواضيع النقاش داخل البادوك خلال الأشهر الأخيرة.

ومع إقرار القوانين الجديدة الخاصة بموسمي 2027 و2028، يبدو أن السائق الهولندي سيواصل مشواره في الفورمولا 1 لفترة أطول، لكن السؤال يبقى حول الفريق الذي سيمثله.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع في سبيلبيرغ، ظهرت تقارير تحدثت عن "محادثات غير رسمية" بين فيرستابن ومكلارين، إلا أن بطل العالم أربع مرات أكد خلال لقائه مع وسائل الإعلام الهولندية أنه لا ينوي إهدار وقته في متابعة هذه الشائعات.

وقال: "هذا الأمر لا يعني لي شيئًا ولا أوليه أي اهتمام. في هذه الأيام أصبح كل شيء سهلًا جدًا. وبفضل الذكاء الاصطناعي يمكنك تعديل أية صورة بالطريقة التي تريدها".

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وكان مدير أعماله، ريموند فيرميولين، قد أكد مرارًا أن النية هي مواصلة المشوار مع ريد بُل، لكنه أوضح أيضًا في تصريحات لصحيفة دي تيليغراف الهولندية أن فيرستابن "لم يولد من أجل التسابق في وسط الترتيب".

ومع احتلال فيرستابن المركز السابع في بطولة السائقين، فإن هذا الوصف يعكس واقع الفريق حاليًا، وهو ما يعني ضرورة تحسن الأداء في الفترة المقبلة. ويؤكد فيرستابن أن الجميع داخل ريد بُل يدرك ذلك.

وعندما سُئل عما إذا كان قد حدد أهدافًا معينة لما تبقى من الموسم أو مطالب محددة يريد من ريد بُل تحقيقها ليستمر مع الفريق، أجاب بأن هذه النقاشات تمت بالفعل خلف الأبواب المغلقة، قائلًا: "هم يعرفون، لكن لا أحتاج إلى الحديث عن ذلك كثيرًا".

ماذا يمكن أن تقدم ريد بُل أيضًا في ظل سقف الميزانية؟

تحظى حزمة التحديثات التي جلبتها ريد بُل إلى النمسا بأهمية كبيرة في هذا السياق. وخلال اليوم الإعلامي يوم الخميس في سبيلبيرغ، وصف فيرستابن هذه التحديثات بأنها "حاسمة" إذا أراد الفريق تقليص الفارق.

وبعد التصفيات، أوضح أن انطباعه الأول كان إيجابيًا بحذر، لكنه أشار إلى أن بعض الأجزاء الجديدة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الضبط.

فقال: "معظم التحديثات عملت بشكل جيد. لا تزال هناك بعض الأمور التي نحتاج إلى دراستها لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تحسينها. بشكل عام أعتقد أننا تحسنّا قليلًا، لكن علينا ألا ننسى أن هذه حلبة قصيرة جدًا، وهو ما يجعل الفوارق الزمنية أصغر بطبيعة الحالز لكننا ما زلنا متأخرين، لذلك علينا الانتظار حتى السباقات المقبلة لنرى أين أصبحنا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك لي غاليوت

وكان مدير الفريق لورون ميكيز والمدير التقني بيير واشيه قد أكدا أن ريد بُل لا تزال في مرحلة فهم حزمة التحديثات الجديدة، وهو ما يفسر أيضًا الصعوبات التي واجهها الفريق في إيجاد التوازن المناسب للسيارة يوم الجمعة.

ويتفق الجميع داخل الفريق على أن تحديثات النمسا وحدها لن تكون كافية، وأن هناك حاجة إلى خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة.

لكن بعد تقديم حزمة تطوير كبيرة في ميامي وأخرى في سبيلبيرغ، يبرز التساؤل حول حجم التطوير الإضافي الذي تستطيع ريد بُل تنفيذه ضمن قيود سقف الميزانية.

وقد رد فيرستابن على ذلك مازحًا: "لا تزال هناك أشياء أخرى قادمة. لا يزال بالإمكان القيام بالكثير. وإلا فسيتعين عليهم ببساطة إنفاق أموال أقل على خدمات الضيافة"، في إشارة ساخرة إلى تجاوز ريد بُل سقف الميزانية الخاص بموسم 2021.

إجازة لمدة شهرين كراهب في التبت

إلى جانب مسألة الأداء، التي يراها عنصرًا أساسيًا في تحديد مستقبله، يعتقد فيرستابن أنه تعرض أيضًا لسوء حظ كبير هذا الموسم.

ففي النمسا، تعرض لحادث في التصفيات بطريقة لم يتمكن من تفسيرها، وفي موناكو اضطر إلى الانسحاب بسبب مشكلة في وحدة الطاقة، كما اعترفت ريد بُل الآن بأن خللًا تقنيًا كان السبب وراء حادثه في تصفيات جائزة النمسا الكبرى.

حيث قال: "أمور غريبة تحدث لي طوال الموسم. وهذا ليس جديدًا بالنسبة لي"، وأضاف ضاحكًا: "أعتقد أنني سأذهب في نهاية الموسم إلى التبت. سأقضي هناك شهرين لأسترخي تمامًا مثل الرهبان البوذيين".

واختتم: "كل شيء كان معقدًا للغاية هذا العام، وهناك الكثير من الأمور المختلفة. أحيانًا تخرج من المرآب فتتوقف السيارة مباشرة، وأشياء من هذا القبيل. وفي معظم الأحيان لا يكون أمامي سوى أن أعد حتى 10، أو بالأحرى حتى 100".

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