فيرستابن يوجّه انتقاداته ويكشف سبب الحادثة مع نوريس في سباق النمسا "الكارثي"
انتقد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل استراتيجية الفريق وكذلك وقفات الصيانة الضعيفة إضافة إلى اختفاء التوازن الجيد من السيارة، ملقياً اللوم الأكبر على تلك العوامل وراء الحادثة مع لاندو نوريس التي أقصته من صدارة سباق النمسا.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
يرى فيرستابن أنه وجد نفسه ضمن معركة مع نوريس بعد القيام "بكل شيء خاطئ" في سباق جائزة النمسا الكبرى "الكارثي".
وكان يبدو خلال القسم الأول من السباق على حلبة ريد بُل رينغ، أن فيرستابن يسير بثقة على طريق تحقيق فوز آخر يضمه في جعبته خاصة عقب التفوق الواضح في التصفيات.
لكن التوقفات البطيئة أفسحت المجال لـ نوريس خلفه كي يقترب منه بشكل كبير.
علاوة على ذلك، كان البريطاني الشاب يمتلك إطارات أجدد قليلاً من فيرستابن ما سمح له بالضغط على الهولندي أكثر وأكثر ضمن معركة دامية انتهت بتدمير سباقَيهما معاً.
ودخل كلّ منهما مباشرة عقب الحادثة إلى منصة الصيانة، لكن الضرر لسيارة نوريس كان أكبر ما اضطره للانسحاب، بينما واصل فيرستابن لينهي بالمركز الخامس رغم تلقيه عقوبة 10 ثوانٍ حيث تم اعتباره أنه المتسبب بالحادثة.
واعترف فيرستابن أن ريد بُل "قامت بكل شيء خاطئ" خلال السباق، سواء لناحية الاستراتيجيات أو وقفات الصيانة، وهذا ما يرى أنه منح نوريس الفرصة للضغط عليه.
فقال: "القسم الأول كان جيداً للغاية، لكن في النهاية واجهت الكثير من الزحام، كان يجب أن ندخل المنصة لأنني كنت أخسر أوقاتاً بالمجّان".
وأكمل: "لقد قمنا بالكثير من الأمور بشكل خاطئ اليوم. بداية من الاستراتيجيات من ثم وقفات الصيانة الكارثية. الأولى كانت سيئة بالفعل، والثانية كانت كارثية بشكل أكبر".
وأضاف: "تلك ست ثوانٍ في وقفتين، تخلينا عنها بشكل مجاني. لهذا السبب أعتقد أننا نحن وضعنا أنفسنا في هذا الموقف".
وأردف: "قمنا بكل شيء بشكل خاطئ. لقد كان ذلك كارثياً".
وبدا فيرستابن محتاراً من سبب قوته في القسم الأول من السباق قبل أن تصبح السيارة "غير قابلة للقيادة" لاحقاً على إطارات ميديوم.
فقال: "لا أعلم السبب، لكن السيارة كانت تزداد سوءاً أكثر وأكثر طوال السباق، وهذا أمر علينا النظر فيه، ما الذي خرّب السيارة".
وأكمل: "ليس لديّ تفسير بصراحة حول سبب تحول السيارة من توازن جيد إلى غير قابلة للقيادة، وهذا عادة ما يشير لأمر ما خاطئ".
واختتم: "لكن رغم ذلك، كان يجب أن نفوز اليوم لو لم نرتكب الكثير من الأخطاء إضافة لوقفات الصيانة".
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