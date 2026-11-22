فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن يواصل هجومه على راسل ويصف موسم سائق مرسيدس بأنه "كارثة على كل الأصعدة"

قال فيرستابن إنه استمتع بمشاهدة راسل وهو "يتعرض للهزيمة عند كل منعطف" في لاس فيغاس، فيما أكد مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز أن هذا التنافس لا يشكل مصدر تشتيت

رونالد فوردينغ

منشور: 22-11-2026

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رغم أن التصادم بين ماكس فيرستابن وجورج راسل خلال التجارب الحرة الثالثة لجائزة لاس فيغاس الكبرى بدا وكأنه انتهى بتحذير تلقاه سائق ريد بُل، فإن الخلاف تصاعد منذ ذلك الحين عبر وسائل الإعلام.

وخلال حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" بعد التصفيات، أوضح راسل أنه لم يعد مستعدًا لقبول أن "يتسبب أحدهم في إلحاق الضرر بي بهذه الطريقة، ثم يتصرف وكأنه أكبر شأنًا وأفضل من الجميع".

ولم يرد فيرستابن على تلك التصريحات يوم الجمعة، لكنه فعل ذلك بعد فوزه بجائزة لاس فيغاس الكبرى. فبعدما تجاوز راسل حدود الحلبة وفقد فرصته في تحقيق الفوز، كان فيرستابن قد عبّر بالفعل عن سعادته عبر لاسلكي الفريق، قبل أن يصعّد لهجته أكثر خلال حديثه في منطقة الحظائر.

وقال في إشارة إلى راسل: "لقد استمتعت حقًا بحقيقة أن شخصًا بعينه لم تكن لديه أية فرصة على الإطلاق اليوم".

وأضاف: "كان يتعرض للهزيمة عند كل منعطف طوال الوقت، لكنه يستحق ذلك أيضًا. لكن نعم، بالنسبة إلي شخصيًا، لم يكن لهذا السباق أية علاقة بالفورمولا 1".

وكان فيرستابن يقصد بعبارة "الهزيمة عند كل منعطف" أنه تعمد السماح للمنافسين بتجاوزه عدة مرات على المقطع المستقيم الرئيسي في لاس فيغاس، من أجل إعادة شحن البطارية، قبل أن يشن هجماته المضادة إما عند الاقتراب من المنعطف الأول أو عند المنعطف الثالث.

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وقال بطل العالم أربع مرات إنه استمتع بهذه المناورات بسبب وجود راسل طرفًا فيها، لكنه أضاف أن تصريحات سائق مرسيدس يوم الجمعة لم تمنحه أي دافع إضافي.

وقال فيرستابن لشبكة "فيابلاي": "لا، وهل تعرفون السبب؟ لأنه أدنى تمامًا من مستواي، ولذلك فإن تصريحات من هذا النوع لا تحفزني على الإطلاق".

وأضاف: "لكن هذا أمر معتاد منه، فهو كثير الكلام خارج الحلبة، لكن موسمه بأكمله على الحلبة كان كارثة كاملة، خاصة بالنظر إلى السيارة التي يقودها. لذلك، فإن ما حدث يتناسب تمامًا مع ذلك، واليوم أيضًا كانت الكارما في الموعد تمامًا".

وتابع: "سأكتفي بهذا القدر، لأنني لست بحاجة إلى إهدار المزيد من الوقت عليه".

ويعيد هذا الخلاف إلى الأذهان ما حدث خلال اليوم الإعلامي الذي سبق جائزة أبوظبي الكبرى قبل عامين، عندما تحول الموقف أيضًا إلى تبادل حاد للتصريحات، ووصف فيرستابن منافسه بأنه "طعنه في الظهر"، من بين أمور أخرى.

وكان ذلك اليوم نفسه الذي قال فيه راسل إن السائق الهولندي "ينفجر غضبًا دون داعٍ، ويقترب من ممارسة العنف، كلما لم تسر الأمور وفقًا لرغبته".

من جانبه، أضاف مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز في لاس فيغاس أن هذا التنافس لا يشكل، من وجهة نظره، مصدر تشتيت لفيرستابن أو للفريق بأكمله المتمركز في ميلتون كينز.

وقال ميكيز: "لم أسمع ما قاله ماكس، ولا ما قاله توتو على ما يبدو. لذلك لست متأكدًا من تفاصيل الأمر، لكن هل يشكل ذلك مصدر تشتيت لنا؟ لقد سألني أحدهم هذا السؤال بالفعل على شبكة الانطلاق اليوم، استنادًا إلى ما قيل بالأمس، لكن الإجابة هي لا، لا يوجد أي تشتيت على الإطلاق".

وأكمل: "بصراحة، يتمثل نهجنا في التركيز على السباقات. ونفخر إلى حد ما بأننا لا نهتم بالضجيج المحيط بنا. هذه هي الطريقة التي ننظر بها إلى الأمر، باعتباره مجرد ضجيج من حولنا. لذلك، لا، لا يوجد أي تشتيت على الإطلاق".

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: صور غيتي

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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