تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

فيرستابن يواجه 100 سائق في "أكبر سباق كارتينغ في العالم"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن يواجه 100 سائق في "أكبر سباق كارتينغ في العالم"

من نام أفضل ليلة بعد سباق زاندفورت: ليام لاوسون

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من نام أفضل ليلة بعد سباق زاندفورت: ليام لاوسون

استئناف مكلارين بشأن موناكو يتعلق بـ"العدالة ونزاهة" الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
استئناف مكلارين بشأن موناكو يتعلق بـ"العدالة ونزاهة" الفورمولا 1

من نام أسوأ ليلة بعد سباق زاندفورت: أوسكار بياستري

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من نام أسوأ ليلة بعد سباق زاندفورت: أوسكار بياستري

مرسيدس تؤكد عقوبة كيمي أنتونيللي بالتراجع إلى آخر شبكة الانطلاق في مونزا

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
مرسيدس تؤكد عقوبة كيمي أنتونيللي بالتراجع إلى آخر شبكة الانطلاق في مونزا

أعطونا آراءكم بسباق زاندفورت وبكل السائقين!

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أعطونا آراءكم بسباق زاندفورت وبكل السائقين!

ألونسو: مونزا ستكون من أسوأ الحلبات" بالنسبة لنا

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ألونسو: مونزا ستكون من أسوأ الحلبات" بالنسبة لنا

روزبرغ: حادثة زاندفورت كان "خطأ فيرستابن"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
روزبرغ: حادثة زاندفورت كان "خطأ فيرستابن"
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يواجه 100 سائق في "أكبر سباق كارتينغ في العالم"

أعلنت ريد بُل عن مسابقة كارتينغ ضخمة تضم 101 سائق، يتصدرها بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات ماكس فيرستابن.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

يخوض نجم الفورمولا 1 ماكس فيرستابن تحدياً جديداً الشهر المقبل، عندما يواجه 100 سائق في سباق وُصف بأنه أكبر سباق كارتينغ في العالم.

وينطلق سائق ريد بُل من مؤخرة الترتيب على حلبة كارتينغ أُنشئت خصيصاً للحدث الذي سيُقام في سيلفرستون يوم 16 سبتمبر، وستكون مهمته تجاوز جميع منافسيه المئة قبل انتهاء الوقت المحدد.

وسيُبث السباق، الذي يحمل اسم "ماكس ضد 100"، مباشرة عبر ديزني+ حول العالم، وعبر شبكة إي إس بي إن في الولايات المتحدة.

ويواجه الهولندي مجموعة من النجوم من مختلف المجالات، من بينهم رياضيون تابعون لريد بُل، ومشاهير، وصناع محتوى، ومشجعون عاديون. وبينما لم تُعلن قائمة المشاركين الكاملة بعد، أكدت ريد بُل بالفعل مشاركة عدّاء المسافات الطويلة أردا ساتشي، ونجم كرة السلة كريس ماثيوز، ومتسابق الدراجات الجبلية الاستعراضية مات جونز، وصناع المحتوى ذا غريفغ وكايدرل وذا دوناتو.

وقال فيرستابن، الذي بدأ مسيرته في الكارتينغ في سن الرابعة قبل أن يتدرج في الفئات وصولاً إلى ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع تورو روسو، المعروف حالياً باسم ريسينغ بُلز، في سن السابعة عشرة: "في الكارتينغ تتعلم كل الأساسيات: الانطلاقات، والدفاع، والتجاوز".

وأكمل: "بالطبع، قضيت فترة طويلة من حياتي في الكارتينغ، لذا من الجميل دائماً العودة إليه. يتعلق الأمر بفهم مستوى التماسك في الكارت. لقد أمضيت سنوات طويلة في الكارتينغ، ولذلك تعود إلى الأمور بشكل طبيعي تماماً".

وقالت ريد بُل في بيان إن البث سيستخدم رسومات مستوحاة من ألعاب الفيديو ولقطات سينمائية التُقطت بواسطة طائرات مسيرة.

كما سيتمكن فيرستابن من التحدث مباشرة مع منافسيه عبر الراديو، في تناقض واضح مع سباقات الفورمولا 1، حيث لا يستطيع السائقون التواصل إلا مع فرقهم أو مراقبة السباق.

وصمم السائق الفرنسي ومدير السباق دافيد تيريين مسار سباق الكارتينغ في سيلفرستون، كما اختبر تيريين المسار بنفسه إلى جانب بطل العالم في آي ريسينغ مرتين سيباستيان جوب.

وقال تيريين: "عندما يكون ماكس فيرستابن يطارد الجميع، أعتقد أنها ستكون تجربة العمر لجميع السائقين. سترون ماكس يستعرض كل هذه المهارات في شق طريقه وسط الزحام، ومحاولة التحضير والتخطيط للأماكن التي يمكنه فيها تجاوز الآخرين، والمرور وسط الزحام بأقصى سرعة ممكنة، لأنه لا يريد السماح للسائقين في المقدمة بالابتعاد".

وأضاف جوب: "أعتقد أن تجاوز 100 سيارة سيكون صعباً للغاية. لقد فعلنا ذلك اليوم مع 50 سيارة، وحتى ذلك كان تحدياً لإنجازه ضمن الوقت المحدد. تنتظره مهمة صعبة للغاية".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق من نام أفضل ليلة بعد سباق زاندفورت: ليام لاوسون

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

فيرستابن يواجه 100 سائق في "أكبر سباق كارتينغ في العالم"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن يواجه 100 سائق في "أكبر سباق كارتينغ في العالم"

من نام أفضل ليلة بعد سباق زاندفورت: ليام لاوسون

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من نام أفضل ليلة بعد سباق زاندفورت: ليام لاوسون

استئناف مكلارين بشأن موناكو يتعلق بـ"العدالة ونزاهة" الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
استئناف مكلارين بشأن موناكو يتعلق بـ"العدالة ونزاهة" الفورمولا 1

من نام أسوأ ليلة بعد سباق زاندفورت: أوسكار بياستري

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
من نام أسوأ ليلة بعد سباق زاندفورت: أوسكار بياستري

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد