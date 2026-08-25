فيرستابن يواجه 100 سائق في "أكبر سباق كارتينغ في العالم"

يخوض نجم الفورمولا 1 ماكس فيرستابن تحدياً جديداً الشهر المقبل، عندما يواجه 100 سائق في سباق وُصف بأنه أكبر سباق كارتينغ في العالم.

وينطلق سائق ريد بُل من مؤخرة الترتيب على حلبة كارتينغ أُنشئت خصيصاً للحدث الذي سيُقام في سيلفرستون يوم 16 سبتمبر، وستكون مهمته تجاوز جميع منافسيه المئة قبل انتهاء الوقت المحدد.

وسيُبث السباق، الذي يحمل اسم "ماكس ضد 100"، مباشرة عبر ديزني+ حول العالم، وعبر شبكة إي إس بي إن في الولايات المتحدة.

ويواجه الهولندي مجموعة من النجوم من مختلف المجالات، من بينهم رياضيون تابعون لريد بُل، ومشاهير، وصناع محتوى، ومشجعون عاديون. وبينما لم تُعلن قائمة المشاركين الكاملة بعد، أكدت ريد بُل بالفعل مشاركة عدّاء المسافات الطويلة أردا ساتشي، ونجم كرة السلة كريس ماثيوز، ومتسابق الدراجات الجبلية الاستعراضية مات جونز، وصناع المحتوى ذا غريفغ وكايدرل وذا دوناتو.

وقال فيرستابن، الذي بدأ مسيرته في الكارتينغ في سن الرابعة قبل أن يتدرج في الفئات وصولاً إلى ظهوره الأول في الفورمولا 1 مع تورو روسو، المعروف حالياً باسم ريسينغ بُلز، في سن السابعة عشرة: "في الكارتينغ تتعلم كل الأساسيات: الانطلاقات، والدفاع، والتجاوز".

وأكمل: "بالطبع، قضيت فترة طويلة من حياتي في الكارتينغ، لذا من الجميل دائماً العودة إليه. يتعلق الأمر بفهم مستوى التماسك في الكارت. لقد أمضيت سنوات طويلة في الكارتينغ، ولذلك تعود إلى الأمور بشكل طبيعي تماماً".

وقالت ريد بُل في بيان إن البث سيستخدم رسومات مستوحاة من ألعاب الفيديو ولقطات سينمائية التُقطت بواسطة طائرات مسيرة.

كما سيتمكن فيرستابن من التحدث مباشرة مع منافسيه عبر الراديو، في تناقض واضح مع سباقات الفورمولا 1، حيث لا يستطيع السائقون التواصل إلا مع فرقهم أو مراقبة السباق.

وصمم السائق الفرنسي ومدير السباق دافيد تيريين مسار سباق الكارتينغ في سيلفرستون، كما اختبر تيريين المسار بنفسه إلى جانب بطل العالم في آي ريسينغ مرتين سيباستيان جوب.

وقال تيريين: "عندما يكون ماكس فيرستابن يطارد الجميع، أعتقد أنها ستكون تجربة العمر لجميع السائقين. سترون ماكس يستعرض كل هذه المهارات في شق طريقه وسط الزحام، ومحاولة التحضير والتخطيط للأماكن التي يمكنه فيها تجاوز الآخرين، والمرور وسط الزحام بأقصى سرعة ممكنة، لأنه لا يريد السماح للسائقين في المقدمة بالابتعاد".

وأضاف جوب: "أعتقد أن تجاوز 100 سيارة سيكون صعباً للغاية. لقد فعلنا ذلك اليوم مع 50 سيارة، وحتى ذلك كان تحدياً لإنجازه ضمن الوقت المحدد. تنتظره مهمة صعبة للغاية".