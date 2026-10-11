فاز ماكس فيرستابن بجائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى في مسيرته يوم الأحد، متقدمًا على شارل لوكلير وكيمي أنتونيللي عند خط النهاية.

وصمد فيرستابن أمام هجوم مبكر من لوكلير، قبل أن يثبت تفوقه من حيث السرعة خلال بقية السباق.

وكبّدت الاستراتيجية لويس هاميلتون ثمنًا باهظًا، ما أتاح لأنتونيللي الصعود إلى منصة التتويج وتوسيع صدارته في البطولة، إلى حد أنه سيحصل على أول فرصة لحسم اللقب في أوستن.

أما منافسه الرئيسي وزميله في مرسيدس جورج راسل، فشقّ طريقه من المركز التاسع عشر على شبكة الانطلاق لينهي السباق تاسعًا.

فيرستابن يتصدى لهجوم لوكلير عند انطفاء الأضواء

حقق شارل لوكلير، المنطلق من الصف الأول، أفضل انطلاقة على حلبة مارينا باي، لكن فيرستابن، صاحب قطب الانطلاق الأول، تمكن بصعوبة بالغة من التصدي له عند المنعطف الأول.

وحافظ لويس هاميلتون على المركز الثالث رغم استخدامه الإطارات المتوسطة، خلافًا لمنافسيه الذين استخدموا الإطارات اللينة، وتبعه أنتونيللي ولاندو نوريس وأوسكار بياستري، ليبقى ترتيب السائقين الستة الأوائل على شبكة الانطلاق دون تغيير.

وبقي لوكلير قريبًا جدًا من فيرستابن، إلى أن توقفت سيارة غابرييل بورتوليتو على المقطع المستقيم لخط البداية والنهاية، بسبب مشكلة يُشتبه في أنها متعلقة بعلبة التروس، ما أدى إلى تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية. لكن أي سائق لم يتوقف في منطقة الصيانة، إذ كان من المحتمل أن تعيق سيارة أودي مدخل ممر الصيانة.

وبحلول اللفة الحادية عشرة، وصل فارق هاميلتون عن لوكلير إلى ثلاث ثوانٍ، مع اقتراب أنتونيللي وسيارتي مكلارين منه، لكن السائق المونغاسكي بدأ عندها يسجل أزمنة أبطأ باستمرار بنصف ثانية في اللفة مقارنة بفيرستابن. وبحلول اللفة الثامنة عشرة، بلغ الفارق أربع ثوانٍ.

وعندها، ورغم انطلاقه باستخدام الإطارات متوسطة القساوة، كان هاميلتون أول السائقين الذين دخلوا منطقة الصيانة، ليبدّل إلى الإطارات اللينة. وكان السائق البريطاني قد سجل في اللفة السابقة زمنًا أبطأ بـ1.8 ثانية من فيرستابن و1.4 ثانية من لوكلير.

وكان أنتونيللي أول سائقي المقدمة الذين انتقلوا من الإطارات اللينة إلى متوسطة القساوة في اللفة الثالثة والعشرين. وفعل لوكلير الأمر نفسه في اللفة التالية، ليعود إلى الحلبة متقدمًا بفارق ضئيل على زميله في فيراري، الذي لم يكن راضيًا على الإطلاق عن بقائه خلفه، واشتكى من ذلك عدة مرات عبر جهاز الاتصال اللاسلكي.

وقال أنتونيللي في اللفة الثانية والثلاثين: "أشعر بأن شيئًا ما يتسرب بين قدميّ"، لكن مرسيدس لم تبدِ قلقًا، وذلك في الوقت الذي دخل فيه فيرستابن منطقة الصيانة وعاد إلى الحلبة محافظًا بأمان على الصدارة.

وفي اللفة الخامسة والثلاثين، تمتع سائق ريد بُل بأفضلية بلغت خمس ثوانٍ على لوكلير. وكان هاميلتون متأخرًا بسبع ثوانٍ، وأنتونيللي بـ11 ثانية، فيما ابتعد سائقا مكلارين، نوريس وبياستري، بفارق 21 و28 ثانية على التوالي عن المتصدر، بعدما أمضى السائق الأسترالي 4.2 ثانية في منطقة الصيانة.

هاميلتون يقرر عدم دخول منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية

دخل السباق مرحلة محايدة بفعل نظام سيارة الأمان الافتراضية في اللفة التاسعة والثلاثين، بعدما ابتعد لانس سترول عن المسار بسبب مشكلة يُشتبه في أنها متعلقة بالقابض. واستغل لوكلير وأنتونيللي الفرصة للانتقال مجددًا من الإطارات متوسطة القساوة إلى الإطارات اللينة، لكن هاميلتون اختار بشكل لافت البقاء على الحلبة مستخدمًا إطارات لينة مستعملة.

وصرخ أنتونيللي الغاضب قائلًا: "يا رجل، ليست لدي أي مكابح على الإطلاق! لقد واصلت المسير بشكل مباشر مستقيم! كان الضغط دواسة المكابح طويلًا جدًا!"، وذلك في الوقت الذي دخل فيه بياستري منطقة الصيانة مجددًا في اللفة الحادية والأربعين بسبب ثقب بطيء في أحد الإطارات.

وبعد عودته إلى الحلبة من توقفه الثاني في منطقة الصيانة متأخرًا بعشر ثوانٍ عن هاميلتون، لحق لوكلير بزميله خلال خمس لفات فقط، وسرعان ما تجاوزه. وكان متأخرًا بـ15 ثانية عن فيرستابن، الذي كان يعاني من مشاكل في الاتصال اللاسلكي، مع تبقي 15 لفة على نهاية السباق.

وقلّص لوكلير الفارق إلى 8.3 ثانية في اللفة الخامسة والخمسين من أصل 62 لفة، قبل أن يستقر الفارق عند حدود مماثلة، ليحسم فيرستابن الفوز بسهولة بفارق 7.3 ثانية.

ومع معاناته خلال فترة طويلة بلغت 44 لفة على الإطارات اللينة، تعرض هاميلتون لضغط من نوريس، لكن أنتونيللي استفاد من الوضع، متجاوزًا السيارتين في طريقه إلى منصة التتويج. أما بطل العالم سبع مرات، فتراجع إلى المركز السادس عند رفع العلم المربّع، خلف بياستري.

راسل يعاني وينهي السباق تاسعًا

انطلق جورج راسل من المركز التاسع عشر بسبب عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق نتيجة تغيير وحدة الطاقة، ونجح في التقدم تدريجيًا عبر مجموعة السائقين، وإن كان ذلك ببطء، إذ فشل في دخول المراكز العشرة الأولى قبل أن تتيح له التوقفات في منطقة الصيانة تحقيق ذلك.

وكان سائق مرسيدس آخر من بدّل إطاراته، مستغلًا فترة تدخل سيارة الأمان الافتراضية، لكن التوقيت لم يكن مناسبًا، إذ انتهت مرحلة تحييد السباق بعد وقت قصير من دخوله ممر الصيانة.

وبالتالي، عاد راسل إلى الحلبة خلف ليام لاوسون ونيكو هلكنبرغ وبيير غاسلي، ولم يتمكن من التقدم إلا على سائق ألبين لينهي السباق في المركز التاسع.

وكان يومًا مخيبًا للآمال بالنسبة إلى غاسلي، الذي تأهل بصورة لافتة إلى المركز السابع، لكنه خسر مركزين لصالح لاوسون وهلكنبرغ عند الانطلاقة، قبل أن يتراجع في نهاية المطاف خارج المراكز العشرة الأولى، لمصلحة إيزاك حجار. ونجح السائق الفرنسي لفريق ريد بُل في حصد نقطة واحدة رغم انطلاقه من ممر الصيانة، وذلك بعد يوم سبت كارثي عانى خلاله من مشاكل ميكانيكية.

ولم تُكافأ القيادة الهجومية التي قدمها أوليفر بيرمان، والتي شهدت منافسات مذهلة جنبًا إلى جنب مع زميله في هاس إستيبان أوكون، إلى جانب تجاوز جريء من الجهة الداخلية على كارلوس ساينز، إذ اكتفى بالمركز الثاني عشر، أمام السائق الفرنسي والسائق الإسباني. وجاء أرفيد ليندبلاد وفرناندو ألونسو وسيرجيو بيريز خلفهم.

وكاد فالتيري بوتاس أن يتعرض للتجاوز بلفة كاملة من زميله في فريق كاديلاك، بينما انسحب فرانكو كولابينتو، سائق ألبين، بسبب مشكلة يُشتبه في أنها متعلقة بمنظومة نقل الحركة. كما فشل أليكس ألبون في إكمال السباق.