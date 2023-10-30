فيرستابن يهيمن على سباق جائزة المكسيك الكبرى مع رقم قياسي بعدد الانتصارات في موسم واحد

هذا الفوز منح فيرستابن رقماً قياسياً جديداً بعدد الانتصارات في موسم واحد من 16 انتصاراً، كاسراً رقمه القياسي السابق الذي حققه الموسم الماضي مع 15 انتصاراً.

في البداية، قدم فيرستابن انطلاقة مثالية متقدماً على ثنائي فيراري حيث بات بينهما قبل أن يأخذ الجانب الداخلي صوب المنعطف الأول.

من ثم بات بيريز فجأة إلى الجهة اليسرى من فيرستابن ولوكلير، كما حصل على خروج أفضل من زميله واكتسب عامل سحب من سيارته ومن سيارة فيراري التي يقودها شارل لوكلير.

وتيرة بيريز كانت جيدة لدرجة أن إطاراته كانت في الأمام حين وصلت السيارات الثلاث إلى المنعطف الأول، لكن ومع تحرك فيرستابن قليلاً نحو اليسار قبل ثوانٍ من ذلك، حيث علق لوكلير بين سيارتي ريد بُل.

بالتالي كان لا مفر من الاحتكاك مع بيريز الذي خرج واضطر للانسحاب بسبب تضرر كبير في سيارته، بينما تعرضت سيارة لوكلير إلى انكسار في صفيحة الجانح الأمامي.

واختصر المنعطفات الأولى، لكن فيرستابن بات خلفه مباشرة وتجاوزه بفارق وصل 1.5 ثانية مع نهاية اللفة الأولى.

وتمكن فيرستابن من الابتعاد أمام لوكلير ليصل إلى 3 ثوان في اللفة 11 لكن لوكلير بالمقابل نجح بالابتعاد أمام زميله كارلوس ساينز.

وكان دانيال ريكاردو يصد هجمات لويس هاميلتون في البداية، لكن سائق مرسيدس استعمل "دي آر أس" ليتجاوزه، مع وصول فيرستابن لحاجز الثواني الثلاث أمام لوكلير.

وهذا ما تواصل ليصل الفارق إلى 4.6 ثانية قبل أن يدخل فيرستابن المنصة في اللفة 19 ليحصل لوكلير على أفضلية 5 ثوانٍ أمام ساينز، الذي كان في هذه الأثناء يواجه ضغطاً كبيراً من هاميلتون خلفه.

عاد فيرستابن إلى المسار وسرعان ما شق طريقه للأمام، كما ساعده في ذلك إدخال مرسيدس لسائقها هاميلتون بهدف التفوق على ساينز (أندركت) في اللفة 24.

ومع مواصلة لوكلير التقدم أمام زميله حتى مع سيارة متضررة، قررت فيراري أن الطريقة الأفضل هي إبقاؤه لأطول وقت ممكن لتعويض أي فارق زمني عن سيارتي ريد بُل ومرسيدس.

أخيراً أدخلت فيراري سائقها ساينز في اللفة 30، بينما دخل لوكلير في اللفة التالية بعد زميله لينتقلا كلاهما إلى إطارات هارد.

ذلك ترك فيرستابن مع فارق هائل في الصدارة بلغ 16.8 ثانية، بينما بينما نجح هاميلتون بالتقدم على ساينز وبات بفارق 3 ثوان خلف لوكلير، لكن في اللفة 33 توقف السباق.

حادثة ماغنوسن والعلم الأحمر

فقد تعرض كيفن ماغنوسن سائق هاس لحادثة في المنعطف التاسع، حيث خسر السيطرة على القسم الخلفي من السيارة بعد فشل مفاجئ في نظام التعليق الخلفي بسبب ارتفاع حرارة مفرط للمكونات، ما أدى لرفع العلم الأحمر.

خرج ماغنوسن من السيارة سالماً، رغم أنه بدا متعباً من الحادثة، بينما دخل فيرستابن مجدداً إلى منصة الصيانة للانتقال إلى إطارات هارد قبل إيقاف السباق بفترة قصيرة.

حيث تطلب إصلاح الحواجز بعض الوقت، وهذا ما أزعج فيرستابن الذي اضطر لتكرار الانطلاقة مجدداً أمام لوكلير، ساينز وهاميلتون.

ومع الانطلاقة، وبعد تأخير 22 دقيقة، ومع وجود سائقي الصدارة على إطارات هارد، ما عدا هاميلتون الذي كان على ميديوم، قدم فيرستابن مجدداً انطلاقة جيدة ليحافظ على الصدارة.

في الخلف، كان لوكلير قادراً على صد هاميلتون مستفيداً من عامل السحب خلف فيرستابن، رغم المعركة بينهما.

وفي الصدارة، سرعان ما ابتعد فيرستابن في الصدارة ليصل إلى فارق 1.3 ثانية، ونجح حتى بمضاعفته تقريباً مع اقتراب فترة تفعيل "دي آر أس" بداية اللفة 39.

ومع أولى هجمات هاميلتون باستعمال "دي آر أس" تمكن لوكلير من صده، لكن في اللفة 40، وضع سائق مرسيدس سيارته في المركز الثاني أمام سائق فيراري.

لكن فارق فيرستابن كان حينها 3.2 ثانية أمام غريمه السابق، لكن مع إطارات أفضل لما تبقى من لفات.

ولاحقاً، واصل الهولندي الابتعاد قليلاً في كل لفة، بينما وصل فارق هاميلتون أمام لوكلير إلى 5 ثوان رغم إصرار فيراري على أن الأفضلية ستنقلب لأن إطارات هارد ستصمد أكثر.

ومع الوصول للفات 15 الأخيرة، ومع فارق صدارة فيرستابن الذي زاد عن 10 ثوان، لم تتحقق توقعات فيراري، حيث تمكن هاميلتون من الصمود والحفاظ على الفارق أمام لوكلير.

وتواصل فارق الصدارة بالارتفاع ليصل إلى 12.7 ثانية أمام هاميلتون، بينما تراجع لوكلير بدلاً من التقدم ليصل الفارق إلى 6 ثوانٍ خلف البريطاني.

وأصبحت الفوارق مع نهاية السباق 13.8 ثانية و9.2 ثانية، بينما كانت اللفة الأسرع من نصيب هاميلتون.

ساينز أنهى بفارق 4 ثوانٍ خلف لوكلير ودافع ضد هجمات جورج راسل الذي تقدم على أوسكار بياستري ودانيال ريكاردو عند إعادة الانطلاقة.

لكن لاندو نوريس هو الذي أنهى بالمركز الخامس، ليقدم أداء مذهلاً حيث شق طريقه منطلقاً من المركز 17 على إطارات سوفت ومن ثم كان أول المتوقفين في المنصة.

كما توقف أثناء فترة سيارة الأمان قبل دخول العلم الأحمر، وخسر بضعة مراكز مع انطلاقة متواضعة، لكنه شق طريقه بقوة لاحقاً.

حيث نجح بتجاوز ريكاردو مع بقاء 11 لفة ومن ثم هاجم راسل وتجاوزه، ما سمح له بشق طريقه للأمام.

ورغم أن ريكاردو تراجع عن مركز انطلاقه الرابع، لكنه سجل أفضل نتيجة لفريق ألفا تاوري هذا الموسم، وامتلك وتيرة قوية للغاية على إطارات هارد، وتمكن كذلك من الضغط على راسل أمامه.

بياستري أنهى السباق ثامناً بعد احتكاك مع يوكي تسونودا أدت لتراجعه في البداية خارج النقاط.

أليكسندر ألبون أكمل أمام إستيبان أوكون ليكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن أستون مارتن عانت من سباق كارثي شهد انسحاب فرناندو ألونسو مباشرة بعد الانطلاقة الثانية، بينما تعرض زميله لانس سترول لاحتكاك مع فالتيري بوتاس وهي حادثة سيتم التحقيق فيها بعد السباق.