فيرستابن يهيمن على تصفيات إسبانيا ولوكلير يفشل في التأهل من القسم الأول وبيريز من الثاني

لم يكن أحد قادراً على الاقتراب من فيرستابن على الإطلاق في برشلونة، فقد تصدّر كل شيء ممكن منذ البداية وحتى النهاية، حتى أنه لم يخرج في طلعة سريعة ثانية خلال القسم الأخير للتصفيات.

زمنه السريع في التصفيات بدقيقة و12.272 ثانية وضعه بفارق قارب نصف ثانية أمام كارلوس ساينز الذي عوّض جراح فيراري بعدم تأهل زميله لوكلير من القسم الأول، ولاندو نوريس الذي سجل لفة ممتازة على متن مكلارين.

بيير غاسلي تأهل رابعاً على متن ألبين أمام لويس هاميلتون ممثل مرسيدس الوحيد في المراكز العشرة الأولى.

لانس سترول وضع سيارته أستون مارتن بالمركز السادس متقدماً على إستيبان أوكون سائق ألبين ونيكو هلكنبرغ سائق هاس.

بينما أكمل فرناندو ألونسو (أستون مارتن) وأوسكار بياستري (مكلارين) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات الحصة

القسم الأول

خرجت السيارات بسرعة لتسجيل أزمنة سريعة بأسرع وقت ممكن في القسم الأول للتصفيات.

ولم تكد يبدأ السائقون بتسجيل أزمنتهم حتى تم رفع العلم الأحمر بعد انزلاق عدد منهم خارج المسار إلى المنطقة الحصوية.

وقبل العلم الأحمر لم ينجح إلا 7 سائقين بتسجيل زمن سريع وفقاً للترتيب التالي المؤقت:

أكمل نيكو هلكنبرغ (هاس) لفة ممتازة وضعته بالمركز الأول قبل أن يتم حذفها لخروجه عن حدود المسار.

بالتالي بات سائقا ألبين: بيير غاسلي وإستيبان أوكون بالمركزين الأول والثاني أمام لانس سترول بالمركز الثالث على متن أستون مارتن. المركز الرابع مع كيفن ماغنوسن (هاس).

سيارتا مرسيدس كانتا بالمركزين الخامس والسادس مع لويس هاميلتون وجورج راسل.

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بالمركز السابع.

تم استئناف الحصة لتعود كامل السيارات تقريباً إلى المسار مع بقاء ما يقارب 12 دقيقة من عمر القسم الأول، وتغيرت المراكز مباشرة بعد ذلك.

وسُمع لوكلير وهو يشتكي من القسم الخلفي لسيارته حيث بدا أنه يعاني وكذلك الحال مع بيريز.

وقبل انتهاء القسم الأول بخمس دقائق، كان فيرستابن في الصدارة أمام أوسكار بياستري (مكلارين) بفارق 0.067 ثانية فقط ولويس هاميلتون، متقدماً على أوكون وغوانيو جو (ألفا روميو) وكارلوس ساينز، نيك دي فريز (ألفا تاوري) ومن ثم راسل، نوريس وألونسو.

وشهدت الطلعات الأخيرة تغييرات في الترتيب حيث عاد السائقون على مجموعات جديدة من إطارات سوفت (ما عدا فيرستابن).

وكانت المفاجأة الكبيرة بعدم تأهل لوكلير واكتفاء بيريز بالمركز 15، بينما لم يتأهل بوتاس، ماغنوسن، سائقا ويليامز: أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت.

بينما كان ترتيب أسرع الأزمنة مع نهاية القسم الأول كالتالي:

هاميلتون أمام نوريس وراسل وساينز ومن ثم هلكنبرغ متقدماً على سيارتي ألبين ومن ثم دي فريز، فيرستابن وجو غوانيو عاشراً.

القسم الثاني

كان ماكس فيرستابن أول الخارجين للمسار لتسجيل زمن سريع، تحسباً من أية مشاكل أو أمطار.

وبالفعل سجل دقيقة و12.760 ثانية في الصدارة حيث بقي الوحيد الذي كسر حاجز الدقيقة و13 ثانية، قبل أن يقترب منه هاميلتون بالمركز الثاني المؤقت مع دقيقة و12.999 ثانية. بينما سُمع زميله راسل وهو يشتكي من الارتدادات في السيارة.

ألونسو كان يحتل المركز الثالث المؤقت أمام أوكون، سترول، راسل، غاسلي، بيريز، ساينز وجو عاشراً، بينما كان سائقا مكلارين وسائقا ألفا تاوري ومن ثم هلكنبرغ ضمن منطقة الإقصاء.

لكن في الطلعات السريعة الثانية، ارتكب بيريز خطأ وخرج عن المسار إلى المنطقة الحصوية لكنه قرر البقاء على الحلبة ومحاولة تسجيل لفة سريعة.

مع انتهاء القسم الثاني، سجل نوريس لفة ممتازة وضعته بالمركز الثاني بفارق 0.016 ثانية فقط خلف فيرستابن وأمام ساينز الذي قدم وتيرة سريعة بدوره، هاميلتون، أوكون، بياستري، سترول، ألونسو، غاسلي وهلكنبرغ عاشراً.

بينما فشل بيريز في التأهل حيث أنهى بالمركز 11 وضمن منطقة الإقصاء كذلك كان: راسل، جو، وسائقي ألفا تاوري.

وخلال الإعادة شوهد احتكاك بين سيارتي مرسيدس، فيما بدا أنه سوء تفاهم بينهما، حيث كُسر الجانح الأمامي لسيارة هاميلتون.

القسم الثالث

مجدداً خرج فيرستابن مباشرة إلى الحلبة وسجل لفة سريعة بزمن قدره دقيقة و12.272 ثانية وضعته في الصدارة أمام هاميلتون وهلكنبرغ ونوريس، بينما كان زمن ألونسو عاشراً بسبب ما بدا أنه تضرر في أرضيته خلال التصفيات.

وفي الطلعات الأخيرة، نجح ساينز بالتقدم للمركز الثاني خلف فيرستابن.

نوريس سجل لفة سريعة للغاية وضع فيها سيارته مكلارين بالمركز الثالث أمام غاسلي وهاميلتون.

سترول أنهى التصفيات بالمركز السادس أمام أوكون، هلكنبرغ وألونسو بينما أكمل بياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التصفيات