فيرستابن يهيمن على السباق القصير في أوستن وساينز يعمّق جراح نوريس

شق ماكس فيرستابن سباقاً قصيراً هادئاً نسبياً، حيث ترجم قطب الانطلاق الأول في التصفيات القصيرة إلى فوز صريح اليوم السبت على حلبة الأمريكيتين.

ورغم أن محاولات نوريس المستميتة لاكتساب المراكز نجحت بدفعه نحو المركز الثاني، لكن سائق مكلارين لم يفلح بتشكيل خطر جدي على الهولندي سائق ريد بُل طوال اللفات الـ 19 التي شكّلت السباق القصير.

إلا أن اللفة الأخيرة حملت مفاجأة لسائق مكلارين، حيث تعرض لقفل إطارات وخسر مركزه الثاني لصالح ساينز الذي خرج منتصراً من المعركة في مواجهة زميله شارل لوكلير ضمن صفوف فيراري، ليتقدم حتى المركز الثاني على منصة التتويج، رغم انطلاقه من المركز الخامس.

لوكلير أكمل سباقه رابعاً أمام سائقي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون، بينما سجل سائقا هاس النقاط بالمركزين السابع والثامن مع كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ.

مجريات السباق

الانطلاقة: تقدم نوريس ومعركة سائقي فيراري

بدأ جميع السائقين على إطارات ميديوم، بينما قدّم لاندو نوريس انطلاقة مثالية من المركز الرابع ليتقدم حتى المركز الثاني خلف زميله وغريمه الأساسي ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

بينما شنّ شارل لوكلير سائق فيراري هجوماً قوياً على جورج راسل المنطلق ثانياً، وانتزع المركز الثالث منه بشكل مؤقت قبل أن يستعيد سائق مرسيدس مركزه.

ومع الوصول للفة الثانية كان فيرستابن ما يزال أولاً أمام نوريس، راسل وثنائي فيراري: لوكلير وكارلوس ساينز الذي بدأ يشن هجومه على زميله وهذا ما صبّ مباشرة في مصلحة راسل أمامهما.

في القسم الأخير من مراكز المقدمة، تراجع نيكو هلكنبرغ نحو المركز التاسع، بينما تقدم سيرجيو بيريز للمركز العاشر أمام فرانكو كولابينتو سائق ويليامز.

تقدّم ساينز ومعارك المراكز الأولى

وصولاً إلى اللفة السادسة، نجح ساينز باقتناص المركز الرابع من زميله لوكلير، ليصبح خلف راسل الذي كان قريباً نسبياً من نوريس أمامه.

بينما بدأت تظهر بوادر المعركة بين راسل ونوريس بالمركزين الثالث والثاني توالياً، حيث بات الفارق بينهما أقل من ثانية. لكن في اللفة السابعة، اقترب ساينز من راسل أمامه كذلك، أما لوكلير فكان قريباً أيضاً.

ومع الوصول للفة التاسعة، نجح ساينز باقتناص المركز الثالث من راسل الذي بات عرضة لهجمات لوكلير، وسرعان ما انتزع المركز الرابع منه دافعاً سائق مرسيدس نحو الخلف.

وبذلك بات الترتيب كالتالي في اللفة العاشرة

فيرستابن أولاً أمام نوريس بفارق ثانية ونصف تقريباً، بينما احتل سائقا فيراري: ساينز ولوكلير المركزين الثالث والرابع أمام سائقي مرسيدس: راسل ولويس هاميلتون، بينما احتل سائقا هاس المركزين السابع والثامن مع كيفن ماغنوسن ونيكو هلكنبرغ.

اللفات الخمس الأخيرة ومفاجأة ساينز

لم تحمل اللفات الأخيرة منافسات كبيرة بين سائقي المقدمة، ما عدا اقتراب لوكلير من زميله ساينز بالمركزين الرابع والثالث على التوالي في منافسة على آخر مراكز منصة التتويج.

بينما برزت بوادر معركة بين سائقي مرسيدس: راسل وهاميلتون بالمركزين الخامس والسادس توالياً، حيث كانت إطارات راسل قد تآكلت بشكل واضح، لكنه حافظ على مركزه في النهاية.

وحملت اللفة الأخيرة مفاجأة غير متوقعة حين تعرض نوريس لقفل إطارات وخسر المركز الثاني لصالح ساينز الذي بات ثانياً.

وهكذا انتهى السباق مع فيرستابن أولاً أمام ساينز، نوريس، لوكلير ومن ثم راسل وهاميلتون أمام سائقي هاس: ماغنوسن وهلكنبرغ.

يشار أنه تم استدعاء نوريس ولوكلير للمثول أمام الحكام بعد السباق بسبب ادعاء تحرك سائق مكلارين أثناء الكبح أمام لوكلير في اللفة الأخيرة.

نتيجة السباق القصير