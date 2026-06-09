شهدت جائزة موناكو الكبرى بداية مخيبة لآمال ريد بُل مع انسحاب ماكس فيرستابن مبكرًا، لكنها تحولت في الوقت ذاته إلى مناسبة تاريخية للسائق الشاب إسحاق حجار الذي حقق أول منصة تتويج له مع الفريق.

وانطلق حجار من المركز الخامس، ليستفيد مباشرة من انسحاب زميله فيرستابن عند الانطلاقة ويكسب مركزًا إضافيًا.

وبعد السباق، هنأ بطل العالم أربع مرات زميله عبر إنستغرام، قائلًا: "عطلة نهاية أسبوع مخيبة بالنسبة لي. على الأقل عدت إلى المنزل مبكرًا. تهانيّ لإسحاق حجار على أول منصة تتويج لك مع الفريق".

ورغم معاناته هو الآخر من بعض مشاكل الموثوقية خلال السباق وإطلاقه شكاوى قوية عبر الراديو، نجح حجار في الصعود إلى منصة التتويج بعد سلسلة من العقوبات التي غيرت ترتيب السباق، رغم تجاوزه من قبل بيير غاسلي وجورج راسل على الحلبة.

وشكلت هذه النتيجة منصة التتويج الثانية في مسيرة حجار بالفورمولا 1، والأولى بألوان ريد بُل. كما أصبحت أول منصة يحققها زميل لفيرستابن منذ منصة سيرجيو بيريز في جائزة الصين الكبرى 2024.

وكان سائق ألبين بيير غاسلي قد أنهى السباق ثالثًا على الحلبة بفارق ثلاث ثوانٍ أمام حجار، لكنه تراجع إلى المركز السابع بعد حصوله على عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة داخل منطقة الصيانة.

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أما جورج راسل، فقد تلقى عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة لعدم تنفيذه عقوبة الخمس ثوانٍ السابقة بالشكل الصحيح، ما أبعده تمامًا عن دائرة النقاط.

ورغم خضوع حجار لتحقيقين منفصلين بسبب مخالفات محتملة تتعلق بالأعلام الحمراء وإجراءات سيارة الأمان، فقد تمت تبرئته في التحقيقين واحتفظ بمركزه على منصة التتويج.

ويواصل السائق الفرنسي الشاب تقديم مستويات لافتة هذا الموسم، إذ نجح في بلوغ القسم الثالث من التصفيات في جميع الجولات منذ بداية الموسم.

كما رفع رصيده إلى 29 نقطة، وهو رقم يفوق ما جمعه يوكي تسونودا، الذي حل محله في ريد بُل، خلال موسم 2025 بأكمله.

ومن جانبه، هنأ لويس هاميلتون، الذي أنهى السباق في المركز الثاني، كلًا من حجار والفائز بالسباق كيمي أنتونيللي خلال المؤتمر الصحفي.

واستعاد بطل العالم سبع مرات ذكرياته الأولى في الفورمولا 1 قائلًا: "إنه امتياز حقيقي أن أشاهد هذا وأشارك منصة التتويج مع أصغر سائقين موجودين هنا. إنهما يذكرانني كثيرًا بنفسي في عام 2007".

وبالنسبة إلى حجار، الذي يعتبر هاميلتون مثله الأعلى، كانت هذه الكلمات واحدة من أكثر المكافآت قيمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.