فيرستابن يهنئ إسحاق حجار على منصة التتويج في موناكو
حرص ماكس فيرستابن، الذي اضطر إلى الانسحاب مبكرًا من سباق موناكو، على تهنئة زميله إسحاق حجار بعد تحقيقه أول منصة تتويج له مع فريق ريد بُل.
أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وإسحاق حجار، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان
شهدت جائزة موناكو الكبرى بداية مخيبة لآمال ريد بُل مع انسحاب ماكس فيرستابن مبكرًا، لكنها تحولت في الوقت ذاته إلى مناسبة تاريخية للسائق الشاب إسحاق حجار الذي حقق أول منصة تتويج له مع الفريق.
وانطلق حجار من المركز الخامس، ليستفيد مباشرة من انسحاب زميله فيرستابن عند الانطلاقة ويكسب مركزًا إضافيًا.
وبعد السباق، هنأ بطل العالم أربع مرات زميله عبر إنستغرام، قائلًا: "عطلة نهاية أسبوع مخيبة بالنسبة لي. على الأقل عدت إلى المنزل مبكرًا. تهانيّ لإسحاق حجار على أول منصة تتويج لك مع الفريق".
ورغم معاناته هو الآخر من بعض مشاكل الموثوقية خلال السباق وإطلاقه شكاوى قوية عبر الراديو، نجح حجار في الصعود إلى منصة التتويج بعد سلسلة من العقوبات التي غيرت ترتيب السباق، رغم تجاوزه من قبل بيير غاسلي وجورج راسل على الحلبة.
وشكلت هذه النتيجة منصة التتويج الثانية في مسيرة حجار بالفورمولا 1، والأولى بألوان ريد بُل. كما أصبحت أول منصة يحققها زميل لفيرستابن منذ منصة سيرجيو بيريز في جائزة الصين الكبرى 2024.
وكان سائق ألبين بيير غاسلي قد أنهى السباق ثالثًا على الحلبة بفارق ثلاث ثوانٍ أمام حجار، لكنه تراجع إلى المركز السابع بعد حصوله على عقوبة زمنية قدرها خمس ثوانٍ بسبب تجاوز السرعة داخل منطقة الصيانة.
Watch: اف1 في أسبوع: أنتونيللي لا يُقهر في موناكو، استراتيجيات فيراري، حوادث وعقوبات بالجملة وصدمة لـ راسل
أما جورج راسل، فقد تلقى عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة لعدم تنفيذه عقوبة الخمس ثوانٍ السابقة بالشكل الصحيح، ما أبعده تمامًا عن دائرة النقاط.
ورغم خضوع حجار لتحقيقين منفصلين بسبب مخالفات محتملة تتعلق بالأعلام الحمراء وإجراءات سيارة الأمان، فقد تمت تبرئته في التحقيقين واحتفظ بمركزه على منصة التتويج.
ويواصل السائق الفرنسي الشاب تقديم مستويات لافتة هذا الموسم، إذ نجح في بلوغ القسم الثالث من التصفيات في جميع الجولات منذ بداية الموسم.
كما رفع رصيده إلى 29 نقطة، وهو رقم يفوق ما جمعه يوكي تسونودا، الذي حل محله في ريد بُل، خلال موسم 2025 بأكمله.
ومن جانبه، هنأ لويس هاميلتون، الذي أنهى السباق في المركز الثاني، كلًا من حجار والفائز بالسباق كيمي أنتونيللي خلال المؤتمر الصحفي.
واستعاد بطل العالم سبع مرات ذكرياته الأولى في الفورمولا 1 قائلًا: "إنه امتياز حقيقي أن أشاهد هذا وأشارك منصة التتويج مع أصغر سائقين موجودين هنا. إنهما يذكرانني كثيرًا بنفسي في عام 2007".
وبالنسبة إلى حجار، الذي يعتبر هاميلتون مثله الأعلى، كانت هذه الكلمات واحدة من أكثر المكافآت قيمة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن: كنت أدعو الله أن يتجه الجميع إلى اليمين بعد توقفي على الانطلاقة
ريد بُل تحدّد سبب انسحاب فيرستابن وتخطط لتغيير المحرك بعد موناكو
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
لماذا لم يُعاقَب هاميلتون وحجار خلال فترة سيارة الأمان في موناكو؟
"المحرك كان ميتًا!".. فيرستابن محبط بعد الانسحاب في موناكو
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيرستابن يهنئ إسحاق حجار على منصة التتويج في موناكو
فيرستابن: كنت أدعو الله أن يتجه الجميع إلى اليمين بعد توقفي على الانطلاقة
راسل: ما زلت قادرًا على أن أصبح بطل العالم في 2026
مكلارين تعترف: وضعها كفريق زبون لمرسيدس أصبح عائقًا في موسم 2026
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
رأي: جدل فيرستابن مع الصحفيين يكشف مشكلة أكبر حول التقليل من قيمة الإعلام
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات