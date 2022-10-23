فيرستابن يهدي فوزه في أوستن إلى روح ماتيشيتز بعد حسم ريد بُل لقب الصانعين

صرح فيرستابن عقب تصفيات الأمس وتأهله ثالثًا أنه يرغب بتكريم ذكرى ماتيشيتز في سباق الأحد بينما تسعى ريد بُل لحسم أول لقب صانعين لها منذ 2013.

وتواجد الهولندي بأريحية في صدارة السباق خلال أول مرحلتين منه، قبل أن تتسبب وقفة صيانة بطيئة في تراجعه وتمنح لويس هاميلتون الأفضلية في المنافسة على الفوز.

لكن فيرستابن تمكن من تجاوز شارل لوكلير واللحاق بهاميلتون، قبل أن يتجاوزه إلى الصدارة قبل 7 لفات من النهاية ليتقدم ويحرك فوزه الـ 13 هذا الموسم.

"لقد كان سباقًا صعبًا" قال فيرستابن، وأضاف: "كانت كل الأمور تبدو جيدة، لكن أتت وقفة الصيانة وكانت أطول مما نرغب، لذلك تعين عليّ القتال وشق طريقي إلى الأمام من جديد. لقد قدمنا كل ما لدينا اليوم".

وتابع: "كانت نهاية أسبوع صعبة علينا بالطبع، لذلك أهدي ذلك الفوز إلى ديتريش، على ما قام به من أجل الجميع".

وأكمل: "الأمر الوحيد الذي كان بوسعنا فعله اليوم هو الفوز، حتى بعد وقفة الصيانة البطيئة، حيث بذلت كل ما لدي وضغطت إلى الحدود القُصوى من أجل العودة".

واختتم: "أردنا حصد نتيجة جيدة اليوم، وهذا شعور رائع بعد أن حققنا ذلك".