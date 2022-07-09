فيرستابن يُهدي الفوز إلى جماهيره في سباق النمسا القصير

قدم فيرستابن انطلاقة نظيفة نجح خلالها باستيعاب هجمات ثنائي فيراري خلفه ليكمل السباق وينهي أولاً.

شارل لوكلير أنهى ثانياً أمام زميله كارلوس ساينز، بينما حقق جورج راسل سائق مرسيدس المركز الرابع متقدماً على سيرجيو بيريز الذي نجح بالتعافي من المركز 13 حتى الخامس.

إستيبان أوكون سائق ألبين أنهى سباقه سادساً أمام كيفن ماغنوسن سائق هاس ولويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي نجح بتجاوز ميك شوماخر في اللفة ما قبل الأخيرة ليسجل نقطة المركز الثامن الوحيدة.

مجريات السباق

بدأت الدراما حتى قبل انطلاق السباق حيث توقفت سيارة ألبين التي يقودها فرناندو ألونسو على المسار قبل بداية لفة التحمية ليقرر الفريق الانطلاقة من منصة الصيانة ومن ثم لاحقاً الانسحاب حتى قبل بداية السباق.

ومع نهاية لفة التحمية توقفت سيارة جو غوانيو على المسار كذلك ما أدى إلى اعتماد لفة تحمية ثانية، بينما عادت سيارة ألفا روميو للعمل مجدداً.

وشهد السباق القصير انطلاقة مثالية من سيارتي فيراري حيث حاولتا الهجوم على فيرستابن الذي بقي في الصدارة واستوعب الهجوم، تزامناً مع استعادة شارل لوكلير مركزه الثاني من زميله كارلوس ساينز، وخلفهما جورج راسل.

بينما نجح سيرجيو في هذه الأثناء بالتقدم إلى المركز الثامن بعد انطلاقةٍ من المركز 13 بينما تراجع لويس هاميلتون إلى المركز 11 بعد حادثة جمعته مع بيير غاسلي، أدت لخروج الفرنسي عن المسار.

وبالوصول إلى اللفة الرابعة وسّع فيرستابن فارق الصدارة بأكثر من ثانيتين.

وشهدت اللفة السادسة اقتراب ساينز من زميله لوكلير وبدأ بمحاولة تجاوزه إلى المركز الثاني واستمرت محاولات الإسباني في اللفة السابعة كذلك، لكن المونغاسكي تمكن من التشبث بالمركز.

هاميلتون استعاد المركزين اللذين خسرهما عند الانطلاقة بحلول اللفة الثامنة ليصبح خلف بيريز، الذي استفاد بدوره من معركة سائقَي هاس كيفن ماغنوسن وميك شوماخر ليتقدم مركزاً إضافياً خلف الدنماركي لكنه سرعان ما تجاوزه حتى المركز السادس ومن تقدم إلى الخامس أمام إستيبان أوكون وخلف راسل.

وشهدت اللفة الـ 11 خروج سيارة أستون مارتن التي يقودها سيباستيان فيتيل عن المسار إثر احتكاك مع أليكسندر ألبون سائق ويليامز.

ضغطُ هاميلتون على ميك شوماخر صاحب المركز التاسع لم يتوقف، حيث صدّ الألماني اليافع ببراعة هجمات بطل العالم سبع مرات لعدة لفات، لكن تمكن سائق مرسيدس من إكمال التجاوز قبل لفة واحدة من انتهاء السباق حتى المركز الثامن.

واضطر شوماخر للاكتفاء بالمركز التاسع أمام فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أن نتيجة السباق القصير تحدد ترتيب انطلاقة السباق الرئيسي يوم غد الأحد.

نتيجة السباق القصير