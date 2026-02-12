فيرستابن يهاجم سيارات 2026 ويصفها بأنّها "مضادّة للسباقات" و"غير ممتعة"

هاجم فيرستابن الجيل الجديد من سيارات الفورمولا 1 بعد تجربته سيارة ريد بُل الجديدة خلال اختبارات البحرين، قائلًا إنّها "غير ممتعة للقيادة" وأنّها بمثابة "فورمولا إي بالمنشّطات".

وخلال اليوم الثاني من أول اختبار يمتد لثلاثة أيّام في البحرين، عقد فيرستابن أوّل مؤتمر صحفي له في عام 2026، بعدما أكمل 136 لفة يوم الأربعاء، قبل أن يسلّم السيارة اليوم إلى زميله في الفريق إسحاق حجار.

ورغم أنّ فيرستابن وريد بُل أثارا إعجاب بقية فرق الفورمولا 1 من حيث الوتيرة وإدارة الطاقة، فإنّ السائق الهولندي قال إنّ قلقه الأكبر كان مرتبطًا بطريقة قيادة الجيل الجديد من السيارات، في ظل تركيز أكبر من أيّ وقت مضى على إدارة الطاقة.

وقال: "من ناحية القيادة، هي ليست ممتعة كثيرًا بصراحة. أعتقد أنّ الكلمة الصحيحة هي الإدارة. الأمر ليس شبيهًا بالفورمولا 1. يبدو الأمر أشبه بالفورمولا إي بالمنشّطات. لكن القوانين نفسها تنطبق على الجميع، وعليك التعامل مع ذلك".

وأضاف: "كسائق بحت، أستمتع بالقيادة بأقصى سرعة ممكنة، وفي الوقت الحالي لا يمكنك القيادة بهذه الطريقة. هناك الكثير من الأمور الجارية. الكثير مما تقوم به كسائق، من حيث المدخلات، له تأثير ضخم على جانب الطاقة. بالنسبة لي، هذه ليست فورمولا 1. ربما يكون من الأفضل حينها قيادة سيارة فورمولا إي، أليس كذلك؟ لأنّ الأمر هناك يدور برمّته حول الطاقة والكفاءة والإدارة".

وأكمل: "نحن نعاني من نقص في الطاقة. أريد فقط قيادة طبيعية، كما ينبغي أن تكون، دون الحاجة إلى التفكير: إذا كبحت لفترة أطول قليلًا أو أقل أو أكثر، أو بدّلت إلى ترس أعلى أو أدنى، فإنّ ذلك يؤثّر بشكل كبير على الأداء على الخطوط المستقيمة. إضافة إلى ذلك، فإنّ التماسك في الوقت الحالي منخفض جدًا مع هذه الإطارات وتكوين السيارة. إنّه تراجع كبير عمّا كان عليه الوضع سابقًا".

وأشار فيرستابن إلى أنّه يتألم من كونه صريحًا إلى هذا الحد، احترامًا للعمل الكبير الذي قام به فريقه وقسم المحرّكات في ريد بُل باورترينز، خصوصًا وأنّ السيارة والمحرّك يبدوان في حالة جيّدة حتى الآن، مع تحدّي قسم المحرّكات الجديد تمامًا للتوقّعات.

وقال: "من جهة أخرى، أعلم أيضًا حجم العمل الذي يجري في الخلفية. كذلك من جانب المحرّك، بالنسبة للشباب هناك. لذا فليس من اللطيف دائمًا قول مثل هذه الأمور. لكنني أريد أيضًا أن أكون واقعيًا كسائق من حيث الشعور".

وأضاف: "أعرف أيضًا ما هو على المحكّ بالنسبة للفريق. محرّكنا الخاص ورؤية حماس الناس. عندما أجلس في السيارة، سأقدّم دائمًا أفضل ما لديّ. هم يعرفون ذلك. لكن مستوى الحماس للقيادة ليس مرتفعًا".

وكان فيرستابن قد عبّر بالفعل عن مخاوفه حيال لوائح 2026 خلال السنوات الماضية أثناء صياغتها، واقترح أنّ استمتاعه سيكون عاملًا كبيرًا في أيّ قرار قد يتّخذه بالانسحاب من الفورمولا 1 قبل نهاية عقده الحالي مع ريد بُل في عام 2028، أو حتى قبل ذلك.

ولا يبدو أنّ تجربته حتى الآن في البحرين قد ساعدت موقف الفورمولا 1. وقال بطل العالم أربع مرّات: "بالنسبة لي، لا تهمّني سيارة فائزة فقط. يجب أن تكون ممتعة للقيادة أيضًا".

وأضاف: "أعتقد أنّني في هذه المرحلة من مسيرتي أستكشف أيضًا أشياء أخرى خارج فورمولا 1 للاستمتاع. أعلم أنّنا عالقون مع هذه اللوائح لفترة طويلة. لذا، نعم، سنرى".

وعند سؤاله عمّا إذا كان سيشارك في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، الذي جرى تعديل موعده عمدًا لتجنّب تعارض مباشر مع روزنامة فورمولا 1، قال مازحًا: "أعني، إذا نظرت إلى الأمر الآن، على الأقل يمكنك القيادة هناك بأقصى سرعة دون القلق بشأن البطارية".

وأضاف: "أريد القيام بذلك. نحن نعمل على جعل الأمر يحدث، لكن لا يمكنني تأكيده بعد".