فيرستابن ينهي سباق هولندا الجنوني أولاً أمام ألونسو وغاسلي

قدمت حلبة زاندفورت سباقاً لن يُنسى بتقلباته المتواصلة والتغيرات المتكررة في الظروف الجوية.

وبرز نجم ألونسو في السباق حيث يبدو أن أستون مارتن حققت مزيداً من التقدم لينهي بالمركز الثاني خلف فيرستابن.

أما غاسلي فحقق مركزاً ثالثاً رائعاً لفريق ألبين الذي عانى من فترة قاسية مؤخراً.

سيرجيو بيريز أنهى السباق رابعاً بسبب العقوبة الزمنية التي تلقاها، بينما أكمل كارلوس ساينز على متن فيراري ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات السباق

قبيل الانطلاقة سُمع فريق أستون مارتن وهو يقول عبر اللاسلكي أنه هناك توقعات بهطول أمطار خلال 5 دقائق.

وانطلقت جميع السيارات على إطارات سوفت، ما عدا لويس هاميلتون (مركز 13) الذي انطلق على إطارات ميديوم.

لكن الفرق تدرك تماماً أن الاستراتيجيات ستتغير بالكامل في حال هطلت الأمطار.

الانطلاقة وفوضى هطول الأمطار

تألق فرناندو ألونسو خلال الانطلاقة حيث نجح بالتقدم مركزين إلى الثالث متفوقاً على جورج راسل وأليكسندر ألبون.

بينما حافظ ماكس فيرستابن على صدارته أمام لاندو نوريس.

لكن لم تكد تمرّ لفة واحدة حتى بدأت الأمطار بالهطول على الحلبة، وبدأ السائقون بالدخول إلى منصات الصيانة للانتقال إلى إطارات انترميديت، من بينهم سيرجيو بيريز وشارل لوكلير (رغم أن وقفة فيراري كانت بطيئة).

في هذه الأثناء خطف ألونسو المركز الثاني من نوريس وبات ثانياً خلف فيرستابن.

ورغم الأمطار، سُمع فريق ريد بُل وهو يقول لسائقه فيرستابن أن يبقى أكثر على المسار على الإطارات الملساء.

في اللفة التالية، دخل فيرستابن وألونسو إلى منصة الصيانة، بينما كان بيريز يحلق على المسار لينتزع الصدارة متفوقاً على جميع السيارات متصدراً السباق في اللفة الثالثة.

وبات من الواضح أن جميع السيارات التي انتقلت إلى إطارات انترميديت تمتلك أفضلية هائلة على السيارات التي لم تنتقل مبكراً إلى تلك الإطارات.

إطارات انترميديت

فيرستابن وبعد الانتقال إلى إطارات انترميديت، بدأ بشق طريقه في الترتيب مجدداً حيث وصل إلى المركز الثالث بحلول اللفة السادسة.

حيث كان الترتيب على النحو التالي: بيريز أولاً أمام جو غوانيو ومن ثم فيرستابن.

بيير غاسلي سائق ألبين بالمركز الرابع أمام ألونسو (الذي تجاوز لوكلير)، ومن ثم ساينز.

فيرستابن لم يضيع وقتاً على الإطلاق حيث تجاوز سيارة ألفا روميو وبات بالمركز الثاني خلف بيريز بفارق 7.4 ثانية.

وبدا من الواضح أن فيرستابن الأسرع على الإطلاق وبشكل واضح حيث كان يقلص الفارق خلف بيريز بشكل سريع للغاية.

ورغم أن المسار بدأ يجف قليلاً بحلول اللفة العاشرة، لكن كانت التوقعات تشير إلى أن الأمطار ستأتي بعد فترة قصيرة.

الإطارات الملساء

بدءاً من اللفة العاشرة بدأت بعض السيارات تنتقل إلى إطارات ملساء (سوفت).

حيث انتقل هاميلتون لاستعمالها، وكذلك ألونسو، بياستري وألبون.

وبدت إطارات سوفت سريعة جداً، حيث تقدم ألونسو مجدداً للمركز الخامس متجاوزاً جو غوانيو.

ريد بُل سرعان ما ردّت على توقف ألونسو، حيث دخل فيرستابن للانتقال إلى إطارات سوفت وكذلك الحال مع غاسلي، بينما بقي بيريز على انترميديت في الصدارة للفة إضافية قبل الدخول لتبديل إطاراته والانتقال إلى سوفت كذلك.

وهكذا مع انتقال الجميع إلى الإطارات الملساء بات ترتيب سائقي المقدمة كالتالي:

فيرستابن أولاً أمام زميله بيريز وألونسو، غاسلي وساينز خامساً.

سيارة الأمان

لوغان سارجانت وضع سيارته ويليامز في الحائط مع الوصول للفة 16. حيث دخلت سيارة الأمان نتيجة لذلك.

وبهدف الاستفادة من سيارة الأمان دخل راسل إلى منصة الصيانة (حيث وضع إطارات هارد) وكذلك لانس سترول (أستون مارتن) الذي انتقل لإطارات ميديوم، بينما تلقى غاسلي عقوبة زمنية لإسراعه ضمن خط الصيانة.

خرجت سيارة الأمان في اللفة 21، وأثناء إعادة الانطلاقة اشتعلت معركة بين ساينز وغاسلي على المركز الرابع، بينما كان يحاول ألونسو التقدم صوب بيريز صاحب المركز الثاني.

بينما نجح ألبون بالتقدم للمركز السابع أمام كيفن ماغنوسن سائق هاس وبات خلف جو غوانيو صاحب المركز السادس.

سيارات بيريز، ألونسو، غاسلي وساينز بالمراكز من الثاني حتى الخامس كانت قريبة من بعضها البعض، بينما بدأ فيرستابن بتوسيع فارق صدارته رويداً رويداً.

ورغم أن ساينز كان يحتل المركز الخامس لكن زميله شارل لوكلير كان يعاني بشكل كبير للغاية بسبب تضرر أرضيته وخسارة الارتكازية حيث كان بالمركز 15 بحلول اللفة 33 ومن ثم تراجع مركزاً إضافياً لاحقاً قبل أن ينسحب من السباق.

بينما سُمع فيرستابن وهو يقول لفريقه بأنه يرى بعض الغيوم الداكنة تقترب من الحلبة.

وقفات الصيانة التالية

في اللفة 42 كان ساينز أول من دخل إلى منصة الصيانة لتبديل إطاراته سوفت، وتلاه نوريس كذلك. ومن ثم دخل ألبون لإجراء توقفه الأول في السباق منتقلاً من سوفت إلى ميديوم.

في اللفة 46 دخل سيرجيو بيريز إلى المنصة بدوره لتبديل إطارات سوفت، وهذا ما فعلته مرسيدس مع هاميلتون أيضاً.

بعد لفة دخل غاسلي كذلك حيث طبّق عقوبته الزمنية وبدّل إطاراته.

وقفة صيانة ألونسو كانت بطيئة للغاية، حيث خسر زمناً ثميناً وخرج بالمركز الخامس.

متصدر السباق، فيرستابن، دخل وخرج وبقي في الصدارة بحلول اللفة 50. وبالتالي بات ترتيب المراكز الأولى كالتالي:

فيرستابن أولاً أمام بيريز، ساينز، ألونسو ومن ثم غاسلي.

وعادت من جديد ملامح معركة بين ساينز وألونسو على المركز الثالث، حيث نجح الإسباني بانتزاع آخر مراكز منصة التتويج بالفعل من مواطنه سائق فيراري.

لكن قبل 16 لفة من النهاية سُمعت الفرق وهي تحذّر سائقيها أن الأمطار ستهطل بغزارة أكثر من بداية السباق.

في هذه الأثناء وصل هاميلتون للمركز الثامن خلف زميله راسل وخلف ألبون، بينما تمكن غاسلي من خطف المركز الرابع من ساينز.

الأمطار من جديد والعلم الأحمر

قامت جميع الفرق بالدخول إلى وقفات الصيانة للانتقال إلى انترميديت، لكن وقفة صيانة بيريز كانت بطيئة جداً.

أما فيرستابن فقرر التأخر للفة قبل أن يدخل وينتقل إلى انترميديت.

وهكذا بعد انتهاء التوقفات بات الترتيب كالتالي:

فيرستابن، بيريز، ألونسو، غاسلي، ساينز، هاميلتون، نوريس، راسل، ألبون.

لكن المفاجأة حصلت بعد لفة واحدة، حين انزلق بيريز خارج المسار ليخسر المركز الثاني لصالح ألونسو ويتراجع حتى المركز الثالث.

لكن فيرستابن دخل المنصة من جديد للانتقال إلى إطارات الأمطار، وتلاه بيريز الذي خسر مركزاً إضافياً.

في هذه الأثناء، شوهدت سيارة ألفا روميو في الحائط. وتم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية. ومن ثم تم تطبيق العلم الأحمر أثناء خروج بيريز من خط الصيانة (ما كان يعني إعادة ترتيب السيارات كما كانت عليه قبل تلك اللفة).

إعادة الانطلاقة

بعد انتظار مطوّل، عادت السيارات إلى الحلبة مجدداً مع انتهاء فترة العلم الأحمر، وفق الترتيب المحدد، حيث خرجت السيارات لإجراء لفتين خلف سيارة الأمان.

الترتيب خلف سيارة الأمان كان كالتالي:

فيرستابن، ألونسو، بيريز، غاسلي، ساينز، هاميلتون، نوريس، راسل، ألبون وبياستري عاشراً.

إعادة الانطلاقة كانت جيدة لـ فيرستابن، لكن ألونسو كان قريباً للغاية من الهولندي، بينما بدأ هاميلتون هجومه على ساينز في المركز الخامس. بالمقابل، خطف راسل المركز الثامن من نوريس، لكن سرعان ما سُمع وهو يقول لفريقه "أنا خارج السباق"، حيث انسحب البريطاني الشاب من السباق

في هذه الأثناء تعرض بيريز لعقوبة زمنية من 5 ثوانٍ بالتالي كان عليه الضغط بشكل كبير لتعويضها.

وتواصلت المعركة بشدة بين هاميلتون وساينز على المركز الخامس، بينما كان غاسلي يدرك أنه أمام فرصة منصة تتويج في حال بقي قريباً من بيريز.

المراكز بقيت على حالها حيث اجتاز فيرستابن العلم المرقط أولاً على حلبة موطنه أمام ألونسو، بيريز، غاسلي، ساينز، هاميلتون، نوريس، ألبون.

وأكمل بياستري وأوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

لكن وبسبب عقوبة بيريز الزمنية، تقدم غاسلي إلى منصة التتويج بالمركز الثالث.

يذكر أن فيرستابن عادل رقم سيباستيان فيتيل القياسي عبر تحقيق الفوز بتسعة سباقات على التوالي.

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