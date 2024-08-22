فيرستابن ينفي نظريّات وجود نظام مكابح غير متماثلٍ لدى ريد بُل
نفى بطل العالم النظريات التي أشارت إلى أنّ حظر "فيا" لأنظمة المكابح غير المتماثلة هو السبب وراء جفاف انتصارات ريد بُل مؤخّرًا.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
نفى ماكس فيرستابن بشكلٍ قاطعٍ استخدام ريد بُل لأيّة أنظمة كبحٍ غير متماثلة على إثر كلّ الحديث حول تغيير القوانين التقنيّة وسط الموسم.
وجاءت تلك التكهّنات على إثر مصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات في اجتماعه الأخير على تعديلٍ على المادة 11.1.2 من القوانين التقنيّة.
وبالنظر إلى ندرة إدخال تغييرات على القوانين التقنيّة وسط الموسم، فقد أدّى ذلك إلى ظهور بعض النظريات بأنّ فريقًا أو أكثر يستخدم نظامًا غير قانوني.
لكن مثلما كشف موقعنا "موتورسبورت.كوم" أمسٍ الأربعاء، فإنّ ذلك التغيير ليست له علاقة بتراجع عدد انتصارات ريد بُل.
وعندما سُئل من قبل موقعنا حول تغيير القوانين عشيّة انطلاق مجريات جائزة هولندا الكبرى، قال فيرستابن: "لا أعلم من أين أتت تلك الشائعات. ليس لدينا ذلك على سيارتنا أصلًا، لذا لسنا قلقين بشأن ذلك بكلّ صدق".
وعند الإلحاح عليه بالسؤال إن كانت ريد بُل قد استخدمت سابقًا هكذا نظام في 2024، أجاب الهولندي: "لا".
كما أكّد فيرستابن أنّ ريد بُل أجرت تقييمًا كاملًا لحالة سيارتها "آر.بي20" خلال العطلة الصيفيّة، حيث تعمل على فهم سبب خسارتها لموقعها المسيطر والسبل الممكنة الآن لتأمين اللقبين في 2024.
وقال: "بالتأكيد حدث ذلك. من الواضح أنّنا نعمل بشكلٍ متواصل على ذلك ونأمل أن نرى بعض الأجوبة نهاية هذا الأسبوع".
وأكمل: "سنبني على ذلك. سنرى ما يُمكننا إيجاده وتحسينه على السيارة".
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