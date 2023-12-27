فيرستابن ينتقي أفضل وأسوأ سباقاته في موسم 2023 للفورمولا واحد

هيمن فيرستابن خلف مقود سيارته ريد بُل بشكل ساحق على كامل مجريات الموسم المنصرم، حيث فازت العلامة النمساوية بـ 21 سباقاً من أصل 22 بينما حقق فيرستابن لوحده الفوز بـ 19 سباقاً منها كرقم قياسي.

وبعد تفكير مطوّل، ردّ الهولندي على سؤال موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول أفضل وأسوأ سباقاته، فقال: "أعتقد أن سبا كانت جولة قوية جداً مجدداً. ربما كذلك اليابان - منذ اللفة الأولى كانت حلبة لا تصدق في القيادة عليها".

وأكمل: "كنت أنظر إلى الشاشة وأقول ’حسناً، هذه انطلاقة جيدة!’، لناحية التوازن، ربما كانت تصفيات اليابان جيدة حقاً".

ويتميز سباق اليابان عن غيره بالنسبة للهولندي، لكونه قدم مباشرة الوتيرة الممتازة ومنذ بداية التجارب الحرة، وكان في مستوى آخر أمام جميع المنافسين.

وكانت مكلارين تحاول مجاراة ريد بُل حينها، حيث شكل سائقاها لاندو نويس وأوسكار بياستري الخطر الأكبر على العلامة النمساوية، لكن فيرستابن انتزع عُشري ثانية في القسم الثالث ومن ثم واصل تحسين أزمنته لينهي التصفيات بفارق 6 أعشار الثانية أمام بياستري.

وخلال السباق، كان أسرع بنصف ثانية من الجميع على الحلبة الضيقة المتعرجة، وفاز في النهاية بفارق 19 ثانية أمام نوريس و36 ثانية أمام بياستري، أما فيراري ومرسيدس فكانتا أبعد بفارق 40 ثانية.

وبشكل مثير للاهتمام، لم يقم فيرستابن باختيار سنغافورة - السباق الوحيد الذي لم تفز فيه ريد بُل - كأسوأ جولات الموسم.

حيث خسرت ريد بُل الفوز على الحلبة المليئة بالمطبات، ليكتفي الهولندي بالمركز الخامس منطلقاً من 11. أما زميله سيرجيو بيريز فتقدم من المركز 13 حتى الثامن.

"الأسوأ كانت باكو" قال فيرستابن. وأكمل: "لم أكن مسروراً من أي شيء".

وأضاف: "في سنغافورة ارتكبنا ربما بضعة أخطاء لناحية الإعدادات. كانت جولة فوضوية. بالنسبة لي، لا أشعر أن سنغافورة قد حصلت.. لا يمكنني احتسابها!".

تصوير: إريك جونيوس ماكس فيرستابن، ريد بُل

في أذربيجان، خسر فيرستابن قطب الانطلاق الأول بفارق عُشري ثانية لصالح شارل لوكلير، ومن ثم بعد التصفيات أنهى السباق القصير ثالثاً، وحقق المركز الثاني في السباق الرئيسي خلف زميله بيريز.

ونظرياً لم يكن السباق كارثياً على الإطلاق، لكن فيرستابن كشف بأنه كان الأسوأ لناحية الشعور خلف المقود.

لذلك، قام باستعمال النصف الثاني من السباق لاختبار إعدادات تجريبية من المقود، وذلك كان المفتاح وراء نتائج أفضل لبقية السباقات.

"لم تكن تلك أفضل فترة في حياتي، لكن ربما لأنني كنت أحاول تجربة الكثير من الأمور لناحية المكابح، كبح المحرك وغيرها" قال النجم الهولندي.

وأكمل: "السيارة كانت حينها جديدة للغاية، وتلك كانت حلبة شوارع مع منعطفات بزاوية قائمة، لذا كنا نريد تصرفاً مختلفاً من السيارة".

واسترسل: "لهذا أعتقد أنني كنت أحاول طوال الوقت، لكن في النهاية قدمت وتيرة قوية جداً، لكنني حينها كانت الإطارات قد تضررت بشكل كبير ما يمنعني من التجاوز".

واختتم: "حين أنهيت السباق، قلتُ ’حسناً، لم أفُز بالسباق لكنني تعلمت الكثير لتطبيقه في السباقات المقبلة’".