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فيرستابن ينتقد نقاط رخصة القيادة الخاصة التي تمنع أنتونيلي من المشاركة في الفورمولا واحد

انتقد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد، نظام نقاط رخصة القيادة الخاصة "سوبرلايسنس" الذي يسمح للسائقين الترقي للقيادة في الفئة الملكة.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: إريك جونيوس

يتوجب على السائق الذي يريد المشاركة في الفورمولا واحد جمع 40 نقطة كي يحصل على رخصة القيادة الخاصة، وهو نظام تم تقديمه في 2016.

وقرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، اعتماد نظام النقاط هذا بعد أن شارك فيرستابن في أول سباق فورمولا واحد له بعمر 17 عاماً و166 يوماً بداية موسم 2015، ليقفز مباشرة إلى البطولة قادماً من فورمولا 3 الأوروبية.

ومن بين متطلبات الرخصة، أن يكون السائق بعمر 18 عاماً على الأقل وأن يكون قد أكمل 80 بالمئة على الأقل من موسمين كاملين في سباقات المقعد الأحادي. 

وظهرت بعض الانتقادات للنظام على ضوء رفض منح كولتون هيرتا نجم إندي كار، استثناء لدخول الفورمولا واحد.

ومؤخراً، عُلم أنه تم تقديم طلب إلى "فيا" من أجل أندريا كيمي أنتونيلي ناشئ مرسيدس، لمنحه إذناً خاصاً للحصول على الرخصة قبل أن يبلغ 18 عاماً في أغسطس.

ويقود الإيطالي مع فريق بريما في الفورمولا 2 وتم ربطه بمقعد في الفورمولا واحد منذ بداية الموسم الحالي، رغم أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس نفى تلك التكهنات عدة مرات.

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وأوضح فيرستابن أنه يعارض نظام النقاط للحصول على الرخصة الخاصة، لأنها برأيه لا تخدم الهدف منها.

فقال في تصريح للإعلام الهولندي: "تم فرض القانون بسببي بالطبع. في نهاية المطاف، إنه لا يخدم هدفه".

وأكمل: "لأنه قد يوقف مواهب حقيقية من الوصول إلى الفورمولا واحد بسرعة، لأنهم لم يجمعوا تلك الـ 40 نقطة".

وأضاف: "لست معجباً بذلك النظام بأكمله. ’فيا’ تعتقد أنه جيد، لكنني أفضّل عدم تواجده".

واسترسل: "إن كان هناك سائق بعمر 17 أو 18 عاماً مع 20 نقطة ربما، لكنه سريع جداً، لمَ لا يمكنه الانضمام للفورمولا واحد؟".

يشار إلى أنه ورغم الانتقادات التي تلقاها فيرستابن في بداياته إزاء صغر سنه، لكنه يسير على طريقه لأن يصبح بطل عالم 4 مرات، وبات بالفعل أصغر سائق يسجل النقاط على الإطلاق، والأصغر الذي يحقق منصة تتويج والأصغر الذي يفوز بسباق.

أندريا كيمي أنطونيللي

أندريا كيمي أنطونيللي

الصورة من قبل: فرانكو نوغنيس

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