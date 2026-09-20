فيرستابن ينتقد نتائج "فيا" بشأن ترتيب المحركات: "لا يمكنك رؤية الصورة كاملة إذا قست جزءًا واحدًا فقط"
في ظل تشكك ريد بُل في بيانات "فيا" بشأن تفوقها المزعوم في قوة المحرك على منافسيها، شارك ماكس فيرستابن وجهة نظره حول المسألة.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
في التقييمات التي أجرتها فيا ضمن إطار عمل نظام ADUO الخاص بتوفير فرص تحديث إضافية للمصنعين المتأخرين، جرى تحديد وحدة طاقة ريد بُل-فورد باعتبارها أقوى محرك احتراق داخلي في الفورمولا 1، وذلك خلال القياسات الأولية للموسم.
وأظهر التحليل أن مرسيدس تتأخر عن ريد بُل بفارق يتراوح بين 2 و4 بالمئة على صعيد الطاقة، بينما جاءت فيراري وأودي وهوندا تحت هذا الحد، ما جعلها مؤهلة للحصول على حصص تحديث إضافية.
لكن نظام ADUO يركز فقط على محرك الاحتراق الداخلي، وليس على كامل وحدة الطاقة بما فيها المكون الكهربائي. وقد شكك مدير فريق ريد بُل لورون ميكيز في النتائج الرسمية التي أعلنتها فيا، مشيرًا إلى أنهم لم يروا أية أفضلية مماثلة على مرسيدس في بيانات القياس عن بُعد الخاصة بهم، قائلًا: "لا نرى نقطة بيانات واحدة تشير إلى أن لدينا أفضلية على مرسيدس".
وعندما سُئل ماكس فيرستابن عن التباين في تقرير فيا، أيد السائق الهولندي تشكك ميكيز، موضحًا أن بيانات محرك الاحتراق الداخلي لا تعكس سوى جزء من الصورة الكاملة.
حيث قال: "القياس الذي تم إجراؤه يغطي محرك الاحتراق الداخلي فقط - باستثناء البطارية - بدلًا من القوة الإجمالية، وهذان أمران مختلفان تمامًا".
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور غيتي
وأضاف: "في نهاية المطاف، نحن ننتج تقريبًا الطاقة الإجمالية نفسها التي تنتجها مرسيدس. إذا كنت تقيس جزءًا واحدًا فقط، فلن ترى الصورة كاملة. ربما نكون أقوياء جدًا من ناحية محرك الاحتراق الداخلي، لكننا لسنا بالقوة نفسها التي تتمتع بها مرسيدس من ناحية البطارية".
وتابع: "من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين من الخارج، لكن هذه هي الصورة التي تبدو عليها الأمور حاليًا من ناحية توزيع الطاقة".
وبدلًا من التركيز على بيانات فيا، ركز بطل العالم أربع مرات على الجوانب التي يحتاج الفريق إلى تحسينها، إذ قال: "علينا أن نقدم أداءً أفضل".
واختتم: "سنواصل العمل من أجل تحسين كل جانب - السيارة والمحرك والبطارية. إنها عملية تطوير مستمرة، وبطبيعة الحال، تحتاج إلى الوقت".
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