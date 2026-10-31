فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن ينتقد لاوسون بعد احتكاكهما خلال الحصة الثانية من تجارب جائزة المكسيك الكبرى

خاض السائقان مواجهة مباشرة جنبًا إلى جنب عبر منطقة الملعب، ما أدى إلى تطاير أجزاء من السيارتين

منشور: 31-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مانويل إليتو

انتقد ماكس فيرستابن ليام لاوسون عقب احتكاكهما خلال الحصة الثانية من التجارب الحرة لجائزة المكسيك الكبرى، معتبرًا أن تصرف السائق النيوزيلندي لم يكن "ذكيًا للغاية"، لا سيما أنه يصارع من أجل الحفاظ على مستقبله في الفورمولا 1.

وتواجه سائقا ريد بُل وريسينغ بولز جنبًا إلى جنب عبر منطقة الملعب، بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق الحصة، ما أدى إلى اصطدامهما. واضطر المراقبون إلى رفع العلم الأحمر لفترة وجيزة من أجل إزالة الحطام عن الحلبة.

وكان فيرستابن قد حاول التجاوز من الجهة الداخلية للمنعطف الثاني عشر، قبل أن يحاول لاوسون تنفيذ مناورة مماثلة عند المنعطف التالي، ما تسبب في خروج بطل العالم أربع مرات عن المسار.

وعندما سُئل فيرستابن من قبل شبكة سكاي سبورتس عمّا إذا كان الحادث مجرد "سوء حظ"، أجاب: "حسنًا، لا أعتقد أنه يمكن وصفه بسوء الحظ. ربما لم يكن التصرف الذي حاول القيام به ذكيًا للغاية".

وأكمل: "في نهاية المطاف، لن يغيّر ذلك شيئًا في عطلة نهاية أسبوعي، لكن لو كنت مكانه، لتصرفت بقدر أكبر من الذكاء. خصوصًا عندما تكون تصارع من أجل الحفاظ على مقعدك، فهذا ليس تصرفًا ذكيًا للغاية".

وعانى فيرستابن بعد ذلك خلال الحصة، لينهيها في المركز الخامس بفارق 0.311 ثانية عن المتصدر شارل لوكلير، بعدما تعرضت سيارته لأضرار نتيجة الاحتكاك.

وقال لوران ميكيز، مدير فريق ريد بُل، لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا: "عانى ماكس من حصة مضطربة بعض الشيء، بطبيعة الحال، بسبب احتكاكه مع ليام".

وأضاف: "تعرضت السيارة لأضرار لا بأس بها، ومن المؤسف أننا اضطررنا إلى مواصلة الحصة على هذا النحو".

وأكمل: "لكن ماكس يواصل أيضًا بناء وتيرة أدائه. الصورة ليست واضحة تمامًا في الوقت الحالي، لكن لا شك في أن أمامنا بعض العمل الليلة لوضع السيارتين ضمن نطاق الأداء الأفضل".

أما لاوسون، فأنهى الحصة في المركز التاسع، بفارق 0.628 ثانية عن لوكلير، وذلك في ظل الموسم المميز الذي يقدمه السائق النيوزيلندي في 2026، والذي يضعه على طريق تحقيق أفضل نتيجة في مسيرته، باحتلال المركز التاسع في الترتيب برصيد 77 نقطة.

لكن مكانه على شبكة انطلاق موسم 2027 لا يزال غير محسوم، بالنظر إلى قيادته لفريق ريسينغ بولز الشقيق لريد بُل، والذي يُعد عادةً محطة مؤقتة لأبرز المواهب الشابة التابعة للعلامة النمساوية.

ومع ذلك، يخوض لاوسون الآن موسمه الكامل الثاني، وبعد تجربته المخيبة للآمال مع ريد بُل في 2025، تبدو عودته إلى الفريق غير مرجحة، ما يثير تساؤلات بشأن مستقبله داخل منظومة ريد بُل.

وتزداد هذه التساؤلات في ظل بروز نيكولا تسولوف، المنافس على لقب الفورمولا 2 والموهبة الصاعدة التالية في منظومة ريد بُل، إلى جانب زميل لاوسون في الفريق، المبتدئ أرفيد ليندبلاد، الذي يقدم مستويات مستقرة برصيد 38 نقطة.

وأضاف ميكيز، تعليقًا على الحادث: "لم يكن أي منهما يخوض لفة سريعة. لذلك كل ما يمكنني قوله هو أن ما حدث يبدو غير ضروري على الإطلاق".

وأردف: "مثل هذه الأمور تحدث، ولا ينبغي أن تحدث، لكنها تحدث. الشيء الوحيد الذي يعنيني بعد ذلك هو أن السيارة تعرضت لأضرار. هذه هي المشكلة التي نواجهها، لكننا سنعالجها بحلول الغد".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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