فيرستابن ينتقد فكرة هاميلتون بمنع تطوير سيارات الفورمولا واحد مبكراً
انتقد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الفكرة التي اقترحها لويس هاميلتون سائق مرسيدس عبر منع الفرق من تطوير سيارات الموسم التالي مبكراً، قائلاً: "لم تكن هذه الفكرة مطروحة حين كان يحرز الفوز مع مرسيدس".
اقترح هاميلتون فكرة تتمحور حول منع الفرق من تطوير سيارات الموسم التالي مبكراً، لأن ذلك يمنح الفريق المسيطر أفضلية كبيرة أمام غيره ضمن سباق التطوير، وبالتالي قد توقف هذه الفكرة من هيمنة فريق واحد لفترة طويلة.
وأكد هاميلتون أن فكرته هذه ليست "موجهة ضد شخص معين".
لكن فيرستابن انتقد ذلك مباشرة، موضحاً أن هذه الفكرة بأكملها لم تكن مطروحة حين كانت مرسيدس تهيمن على المنافسات.
فقال في تصريح لقناة "سكاي سبورتس اف1": "لم تكن هذه الفكرة مطروحة حين كان يفوز، ولا أعتقد أنه يجب علينا طرحها الآن".
وأكمل: "هكذا هي الفورمولا واحد. حين تمتلك سيارة تنافسية، ذلك رائع، لكن في مرحلة ما عليك التفكير بالموسم المقبل بالطبع".
وتابع: "من الطبيعي أن يصرّح المنافسون خلفنا بمثل هذه التصريحات، عليهم ألا ينسوا كيف كان الحال حين كانت الانتصارات من نصيبهم".
وصرفت مرسيدس جزءاً كبيراً من ميزانيتها المسموحة تحت سقف النفقات بهدف تحسين سيارتها الحالية، حيث أكد هاميلتون أن الفريق اتخذ أخيراً خطوة بالاتجاه الصحيح.
وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان سقف النفقات يعمل كما يجب، خاصة وأن مرسيدس مضطرة للاحتراس كثيراً فيما يتعلق بالقطع التي تطورها، ردّ فيرستابن: "فقط فرق الصدارة تمتلك المال الكافي لتطوير ما تريده بأقصى سرعة".
وأكمل: "الفرق الصغيرة غير قادرة على ذلك، بالتالي مجدداً تلك الفكرة ليست عادلة. سمعنا مثل هذه الأمور منذ بضعة أعوام".
واختتم: "لا أعلم كيف تخصص مرسيدس مواردها. ربما تخلوا عن أمر ما أو قاموا بتوفير المال في نواحٍ أخرى. لا أعلم ولست مهتماً على الإطلاق".
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