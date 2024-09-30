فيرستابن ينتقد طريقة ترتيب الجولات الثلاث المتتالية ضمن الروزنامة
انتقد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الطريقة التي تتم بها إدارة روزنامة الفورمولا واحد.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: بن هانت
طالب فيرستابن بتغيير طريقة تنظيم روزنامة البطولة، منتقداً طريقة جمع سباقات معاً خلف بعضها البعض دون فواصل زمنية.
وضمن سعي البطولة المتواصل لرفع عدد السباقات، فإن الروزنامة الحالية تشهد 24 سباقاً وهو رقم قياسي.
وبالتالي فإن الروزنامة باتت مضغوطة، ولا بدّ من وجود بعض السباقات المتتالية دون فواصل، كما حصل في إسبانيا، النمسا والمملكة المتحدة.
وسيتكرر هذا مرتين حتى نهاية الموسم، بدءاً من جولة الولايات المتحدة الأمريكية، قبل انتهاء الموسم في أبوظبي.
"لطالما قلت أن هناك الكثير من السباقات ضمن الروزنامة" قال فيرستابن.
وأكمل: "لكنني أعتقد وبالنسبة لي، أن المشكلة تكمن في التنقل بين المناطق الزمنية المختلفة ما بين فيغاس وقطر".
وتابع: "ذلك أشبه باجتياز نصف العالم، أعتقد أننا وفي حال كانت هناك ثلاث جولات متتالية، فيجب على الأقل أن تكون متقاربة جغرافياً".
واسترسل: "ذلك أكثر منطقية بالنسبة لي، لذا ربما علينا مراجعة هذه النقطة".
واختتم: "إن كانت الروزنامة تضم الكثير من السباقات، حينها على الأقل لنجعل تلك السباقات قريبة من بعضها البعض".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"
يوس فيرستابن حول عقوبة الشتائم: "أكثر الأمور التي رأيتها سخافة في حياتي"
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
نوريس يحذّر: ريد بُل قادرة على قلب الطاولة
احتجاج فيرستابن على قوانين "فيا" يمتد إلى بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
رينو ستُنهي مشروع محرّكاتها وألبين تتّجه للتزوّد بمحرّكات مرسيدس في 2026
هاميلتون رداً على انتقادات سنّه: "ردة فعلي أسرع من الشباب"
فيرستابن: ريكاردو سيبقى في الذاكرة "كسائق رائع"
بن سُليّم: "فيا" لا تحظى بالتقدير الكافي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات