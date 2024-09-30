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فيرستابن ينتقد طريقة ترتيب الجولات الثلاث المتتالية ضمن الروزنامة

انتقد ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الطريقة التي تتم بها إدارة روزنامة الفورمولا واحد.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بن هانت

طالب فيرستابن بتغيير طريقة تنظيم روزنامة البطولة، منتقداً طريقة جمع سباقات معاً خلف بعضها البعض دون فواصل زمنية.

وضمن سعي البطولة المتواصل لرفع عدد السباقات، فإن الروزنامة الحالية تشهد 24 سباقاً وهو رقم قياسي.

وبالتالي فإن الروزنامة باتت مضغوطة، ولا بدّ من وجود بعض السباقات المتتالية دون فواصل، كما حصل في إسبانيا، النمسا والمملكة المتحدة.

وسيتكرر هذا مرتين حتى نهاية الموسم، بدءاً من جولة الولايات المتحدة الأمريكية، قبل انتهاء الموسم في أبوظبي.

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"لطالما قلت أن هناك الكثير من السباقات ضمن الروزنامة" قال فيرستابن.

وأكمل: "لكنني أعتقد وبالنسبة لي، أن المشكلة تكمن في التنقل بين المناطق الزمنية المختلفة ما بين فيغاس وقطر".

وتابع: "ذلك أشبه باجتياز نصف العالم، أعتقد أننا وفي حال كانت هناك ثلاث جولات متتالية، فيجب على الأقل أن تكون متقاربة جغرافياً".

واسترسل: "ذلك أكثر منطقية بالنسبة لي، لذا ربما علينا مراجعة هذه النقطة".

واختتم: "إن كانت الروزنامة تضم الكثير من السباقات، حينها على الأقل لنجعل تلك السباقات قريبة من بعضها البعض".

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