فيرستابن ينتقد سيارات ليغو في الفورمولا 1: "يجب ألا يبدو السائقون كالأطفال أو المهرجين"

بعد النجاح الذي حققه أول موكب لسيارات ليغو في ميامي العام الماضي، تعود الفكرة هذا الموسم في سيلفرستون.

وسيحصل كل سائق هذه المرة على سيارة ليغو مصغرة خاصة به، بُنيت باستخدام ما لا يقل عن 28 ألف قطعة، ما يتيح لجميع السائقين الـ22 المشاركة.

وتبلغ السرعة القصوى لهذه السيارات 25 كيلومترًا في الساعة، لكن ذلك لم يمنع السائقين العام الماضي من الاصطدام ببعضهم مرارًا، ما أدى إلى تناثر قطع ليغو في أنحاء الحلبة.

ورغم أن النسخة الأولى في ميامي حظيت بترحيب واسع من الجماهير والسائقين، فإن فيرستابن لا يتطلع إلى تكرارها في سيلفرستون.

ويرى الهولندي أن سائقي الفورمولا 1 يجب ألا يبدوا "كالأطفال أو المهرجين"، وأنه يفضل التمسك بالنسخة التقليدية.

وفي معظم سباقات البطولة، يقوم السائقون بجولة حول الحلبة على متن شاحنة، يحيون خلالها الجماهير ويجرون مقابلات قصيرة مع قناة الفورمولا 1.

وقال فيرستابن لشبكة "فيا بلاي" عندما سُئل عن موكب ليغو: "أفضل اللعب بليغو في المنزل مع الأطفال، وليس هنا على متن سيارة صغيرة، بصراحة".

وأضاف: "أفضل الوقوف على متن شاحنة مع الجميع. أعتقد أن ذلك أكثر متعة، كما أنه يبدو أكثر احترافية."

ويرى فيرستابن أن الجولة بسيارات ليغو، والمقرر انطلاقها في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت بريطانيا، لا تتناسب مع صورة سائق الفورمولا 1.

وأضاف: "لأننا في نهاية المطاف سائقو فورمولا 1، وأعتقد أنه لا ينبغي أن نبدو كالأطفال أو المهرجين وهم يحاولون الاصطدام ببعضهم البعض. لا أعتقد أن هذا ما تحتاج إليه الفورمولا 1، لكن هذا هو الواقع".

وفي حين تحولت نسخة ميامي إلى فوضى بعدما اصطدم السائقون ببعضهم واختصروا المنعطفات للوصول إلى خط النهاية بشكل أسرع، أكد فيرستابن أنه لا ينوي القيام بالأمر نفسه هذه المرة.

وقال: "سأقوم فقط بجولتي وألوّح للجماهير، لأنهم يستحقون ذلك وأن يرونا. لكن، من جانبي، كنت أفضل لو كان الأمر مختلفًا قليلًا."

معظم السائقين يستمتعون بـ"تجربة مختلفة بين الحين والآخر"

ورغم أن لويس هاميلتون ليس من محبي موكب ليغو أيضًا، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة، فإن معظم السائقين الآخرين تحدثوا بإيجابية عن هذه المبادرة خلال اليوم الإعلامي يوم الخميس.

وقال بطل العالم لاندو نوريس خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا": "أنا متحمس لها بالفعل! إذا كانت مثل ميامي، فأعتقد أن أي شخص يتمكن من العودة إلى خط البداية سيكون فائزًا أصلًا. أعتقد أنها فكرة رائعة، فهي مختلفة".

وأضاف: "من الواضح أنه عندما تكونون جميعًا على متن الشاحنة يمكنكم تبادل الأحاديث قليلًا ورؤية الجماهير، لكن من الجميل القيام بشيء مختلف بين الحين والآخر. لذلك، طالما أن الأمر آمن وأننا سنتصرف جميعًا بشكل جيد، وهو ما سنفعله، فأعتقد أنها ستكون جولة ممتعة للغاية".

أما سائق كاديلاك فالتيري بوتاس، فكشف بالفعل عن استراتيجيته ليكون أول من ينهي الجولة.

وقال: "أنا متحمس جدًا بالفعل، إذ فاتتني المشاركة فيها في ميامي العام الماضي، لكنني شاهدتها، وقد بدت ممتعة للغاية. وبما أن السرعة القصوى للجميع محددة عند 25 كيلومترًا في الساعة، فأعتقد أن اختصار المسافة سيكون العامل الأهم. أنا متحمس، فاستراتيجيتي هي تقليل المسافة والاستفادة من السحب الهوائي".