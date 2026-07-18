فيرستابن ينتقد تجربة سبا مع سيارات 2026: "تقود سيارة فورمولا 3 بارتكازيّة الفورمولا 1"

كانت حلبة سبا تُعد قبل انطلاق الجولة واحدة من أكثر الحلبات تأثراً بمشكلة إدارة الطاقة، وهو ما أكده السائقون بعد التجارب التأهيلية التي انتهت بمنح كيمي أنتونيللي قطب الانطلاق الأول.

وأوضح فرناندو ألونسو قبل التجارب أن المشكلة الأساسية تكمن في المقطع الثاني، حيث يضطر السائقون إلى القيادة لفترات طويلة من دون الاستفادة من طاقة نظام "ام.جي.يو-كيه"، ما يعني الاعتماد على محرك الاحتراق الداخلي فقط.

وأشار فيرستابن، الذي سينطلق من المركز الثاني، إلى أن ذلك غيّر طبيعة المنعطفات السريعة، وعلى رأسها منعطف "بوهون"، قائلاً: "في معظم المقطع الثاني نقود بالاعتماد على محرك الاحتراق الداخلي فقط. أعتقد أنه يولد نحو 450 أو 500 حصان، وهو ما يعادل تقريباً قوة سيارة فورمولا 3، لكن مع قوة الارتكازيّة الخاصة بسيارة فورمولا 1".

وأضاف: "يمكنكم أن تتخيلوا أن ذلك ليس ممتعاً جداً أثناء القيادة".

وتنتج سيارات الفورمولا 1 الحالية نحو 540 حصاناً من محرك الاحتراق الداخلي عند غياب دعم نظام "ام.جي.يو-كيه"، بينما تبلغ قوة محركات سيارات الفورمولا 2 نحو 620 حصاناً، في حين أن قوة محركات الفورمولا 3 أقل من ذلك، ما يجعل تشبيه فيرستابن تقريبياً أكثر منه دقيقاً.

ورغم انتقاداته، أوضح بطل العالم أربع مرات أنه لا يرغب في تكرار الشكوى كل أسبوع، قائلاً: "بصراحة، لا أريد الجلوس هنا والشكوى مجدداً، لأن أحدهم ربما يطلق النار عليّ خارج الباب."

وأضاف: "كما قلت من قبل، أحاول فقط التأقلم ذهنياً مع الوضع، وأبذل قصارى جهدي، رغم أن هذا ليس ما أحبه ولا ما أستمتع به في الفورمولا 1."

وأكمل: "يمكنني أيضاً البقاء في المنزل وعدم قيادة أي شيء، لكن ذلك لن يغيّر شيئاً، لذلك أحاول فقط تقديم أفضل ما لدي".

ولم يكن فيرستابن الوحيد الذي انتقد طبيعة القيادة في سبا، إذ انضم إليه عدد من السائقين، من بينهم كارلوس ساينز وسائقا مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وقال نوريس إن منعطف "بوهون" لم يعد يشكل التحدي المعروف، مضيفاً أن السائقين لم يعودوا يتنافسون لمعرفة "من الأكثر جرأة" في اجتيازه، بينما أكد بعد التجارب التأهيلية أن المنعطف "لم يعد منعطفاً أساساً".

من جانبه، قال بياستري: "بوهون أصبح صعباً للغاية. ربما من الأنسب أن نسميه انحناءً في مستقيم، لأنه لم يعد منعطفاً."

وأضاف: "ذلك مؤسف لأنه كان دائماً من أفضل المنعطفات، وكان من المنعطفات التي أحبها أيضاً. لكن لأمور أصبحت مختلفة تماماً هذا العام، وكذلك طريقة خروج السيارة من المنعطفات".

وأوضح أن السائقين باتوا يخرجون من بعض المنعطفات بقوة تقارب ألف حصان عند توفر الطاقة الكهربائية، بينما لا تتجاوز القوة في منعطفات أخرى 550 أو 600 حصان، وهو ما يفرض أسلوب قيادة مختلفاً من منعطف إلى آخر.

واختتم فيرستابن حديثه بالتأكيد على أن سبا لم تعد كما كانت، قائلاً: "الأمر لا يتعلق ببوهون فقط، بل بالحلبة بأكملها. إنها سبا مختلفة، لكنني أحاول فقط التأقلم معها ذهنياً".