فيرستابن ينتقد تأخر رفع العلم الأصفر المزدوج بعد حادثه في النمسا: "هذا جنوني"

فقد فيرستابن السيطرة على سيارته ريد بُل "آر.بي22" عند مدخل المنعطف التاسع، بعدما كان قد عانى بالفعل من انزلاق قوي للمؤخرة قبل ذلك بثلاثة منعطفات.

وانزلقت مؤخرة السيارة مباشرة عند بداية الالتفاف نحو المنعطف التاسع، لينتهي الأمر باصطدام قوي بالحواجز.

وقال فيرستابن في المنطقة الإعلامية إنه لم يتعرض لأي إصابة، مضيفًا بابتسامة: "أنا بخير، بقدر ما يمكن أن أكون عليه".

ولم يؤثر الحادث على نتيجة فيرستابن فحسب، بل كانت له أيضًا تداعيات على الدقائق الأخيرة من التصفيات.

ويعتقد الهولندي أنه كان سينهي الحصة في المركز الثالث خلف ثنائي مرسيدس، لولا الحادث، بينما ألغى كيمي أنتونيللي محاولته السريعة نتيجة الحادث.

ووصف متصدر بطولة العالم ذلك لاحقًا في المنطقة الإعلامية بأنه "خطأ"، إذ كان يتوقع المرور تحت علمٍ أصفر مزدوج، وهو ما يرى أنه كان ينبغي أن يحدث بالفعل.

وعندما سُئل عن رأيه في الاكتفاء في البداية بعلم أصفر مفرد بعد حادث في أحد أسرع أقسام الحلبة، أجاب: "نعم، لقد سمعت بذلك للتو. هذا جنوني بالفعل".

الاتحاد الدولي للسيارات يوضح الإجراءات

أوضحت "فيا" أن ما حدث يتوافق مع الإجراءات المعتمدة. فبمجرد أن شاهد المراقبون فيرستابن يفقد السيطرة على سيارته بينما كانت لا تزال على المسار، رُفع العلم الأصفر المفرد فورًا.

وبعد ذلك تحتاج إدارة السباق إلى بعض الوقت لتقييم الموقف ومستوى الخطورة، بعد ارتطام السيارة بالحواجز، لتحديد ما إذا كان الوضع يستوجب رفع العلمين الأصفرين المزدوجين.

وبحسب الاتحاد الدولي، فقد جرى ذلك بالفعل في هذه الحالة بعد نحو 15 إلى 20 ثانية من رفع العلم الأصفر الأول.

وخلال تلك الفترة، مرّ كل من جورج راسل وكيمي أنتونيللي بموقع الحادث، ولذلك كانت الإشارة لا تزال تقتصر على علم أصفر مفرد.

راسل: اعتقدت أن فيرستابن واصل القيادة

من جانبه، رأى راسل الموقف بصورة مختلفة تمامًا. وقال صاحب قطب الانطلاق الأول بعد نهاية التصفيات إنه لم يرَ سيارة فيرستابن أصلًا، ولذلك افترض أنه تمكن من مواصلة القيادة.

وقال: "إنه منعطف يمكنك أن ترى فيه الكثير. رفعت قدمي عن دواسة الوقود بشكل كبير، وكنت سأقيّم الموقف عندما أصل إلى المنعطف لمعرفة ما إذا كانت السيارة لا تزال هناك. لكن بما أنه كان هناك علم أصفر مفرد، فقد كنت واثقًا إلى حد كبير من عدم وجود خطر".

وأضاف: "وبمجرد أن دخلت المنعطف، رأيت الضوء الأخضر أمامي مباشرة. في الواقع اعتقدت أن السيارة واصلت طريقها لأنني لم أرها إطلاقًا. لقد كانت بعيدة جدًا خارج الحلبة".

وأكمل: "ولم أدرك أنها اصطدمت بالحاجز إلا عندما شاهدت الإعادة لاحقًا، إذ رأيتها بعيدة جدًا داخل منطقة الحواجز. لذلك كنت سعيدًا لأن المنطق قد انتصر في النهاية".

وبموجب اللوائح الخاصة بالعلم الأصفر المفرد، تصرف راسل بالشكل الصحيح.

ففي مثل هذه الحالة، يتعين على السائق رفع قدمه عن دواسة الوقود بشكل واضح، وهو ما يجب أن يظهر في البيانات مقارنة بلفاته السابقة، مع الاستعداد لتغيير اتجاهه إذا لزم الأمر.

أما في حال وجود علمٍ أصفر مزدوج، فلا يُسمح للسائق بتحسين زمنه إطلاقًا، ويتم شطب اللفة مباشرة.

لكن راسل يرى أن ذلك لم يكن ضروريًا في هذه الحالة.

وقال: "أعتقد أنه في هذه الحالة كان العلم الأصفر المفرد هو القرار الصحيح. لأن العلم المزدوج يعني وجود خطر مباشر".

وأضاف: "السبب الوحيد لوصول فيرستابن إلى الحواجز بذلك الشكل البعيد هو أنه كان يهاجم بأقصى حد وفقد السيطرة على السيارة. لذلك أعتقد أن العلم الأصفر المفرد كان القرار الصحيح".

واختتم: "أعتقد أنني فعلت كل شيء بالشكل الصحيح، وكنت أسيطر على الوضع بالكامل. والأمر مختلف تمامًا عن حالة العلم الأصفر المزدوج".