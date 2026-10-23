فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فيرستابن ينتقد المطبات "غير المقبولة" على حلبة أوستن: "الأمر خرج عن السيطرة"

حذّر ماكس فيرستابن من أن المطبات على حلبة أوستن للفورمولا 1 "غير مقبولة" و"خرجت عن السيطرة".

منشور: 23-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

سبق لفيرستابن أن مازح بشأن حاجته إلى عمود فقري جديد من أجل أوستن، لكنه يصف الآن حالة حلبة الأمريكيتين بأنها غير مقبولة، ويعتقد أن سائقي الفورمولا 1 يجب ألا يضطروا إلى تحمّل مثل هذه الظروف بعد الآن.

عندما طُرحت جائزة الولايات المتحدة الكبرى خلال المؤتمر الصحفي للفورمولا 1 في سنغافورة، سارع فيرستابن إلى المزاح بأنه سيضطر إلى طلب عمود فقري جديد. وكان بطل العالم أربع مرات قد تابع جولة بطولة العالم للتحمّل في تكساس، وهي سباق لون ستار لو مان الذي أُقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع في السادس من سبتمبر، وقال إنه صُدم بحالة الحلبة.

ورغم أن فيرستابن كان لا يزال قادرًا آنذاك على الضحك بشأن الأمر مع كيمي أنتونيللي، فإنه أوضح خلال اليوم الإعلامي في أوستن أنه يشعر بقلق حقيقي إزاء حالة الحلبة التي وصفها بأنها "غير مقبولة".

وقال فيرستابن في ضيافة ريد بُل: "بحسب ما رأيته في بطولة العالم للتحمّل، كانت المطبات شديدة للغاية. وبصراحة، لا أتطلع إلى ذلك، خصوصًا فيما يتعلق بعمودك الفقري".

وأضاف: "كنت أمزح بشأن ذلك في السباق الماضي، لكن الأمر ليس مزحة فعلًا، بصراحة. لقد تحدثنا عن هذه المشكلة منذ سنوات، وهي في الواقع تخرج قليلًا عن السيطرة".

تعود المشكلة إلى طبيعة التربة الموجودة أسفل الحلبة. فقد شُيّدت على تربة طينية تكساسية معروفة بقدرتها العالية على التمدد والانكماش، وتعاني الحلبة من تأثيرات شديدة ناجمة عن تقلّص التربة وانتفاخها مع تغيّر الظروف الجوية. وتؤدي هذه الحركة المستمرة إلى ظهور مطبات كثيرة على سطح الحلبة، خصوصًا في مناطق الكبح القوي، حيث يتعرض الأسفلت لأكبر قدر من الضغط.

وقبل سباق عام 2026، أُعيد تعبيد الأسفلت في بعض أجزاء الحلبة، بما في ذلك المقطع الممتد بين المنعطفات التاسع والحادي عشر. كما نُفذت أعمال إصلاح لمعالجة المطبات بين المنعطفات الثاني عشر والتاسع عشر. وقبل عامين، وتحديدًا استعدادًا لجائزة الولايات المتحدة الكبرى لعام 2024، أُعيدت تعبئة الحلبة بأكملها.

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" فيرستابن عمّا إذا كان يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، شدّد بطل العالم أربع مرات على أن طبيعة الموقع نفسه لا ينبغي أن تكون ذريعة للمنظمين.

وقال الهولندي: "الوضع سيئ للغاية. بالطبع، يمكنكم التذرع بأن التربة هي المشكلة، لكن كان ينبغي أن تكونوا على علم بذلك، وكان عليكم التأكد من تدعيمها بصورة أكبر".

وتابع: "أعني أنني أحب هذه الحلبة، وأحب هذا المكان. تصميمها من بين الأفضل على الإطلاق، كما أنها واحدة من أفضل الوجهات والمدن التي يمكن زيارتها. لكن المطبات الموجودة هنا غير مقبولة بالنسبة إليّ".

وأكمل: "على مر الوقت، جرى طحن بعض الأجزاء هنا وهناك، لكنكم بذلك تضعون ضمادة على مشكلة كبيرة، وهي ما يوجد تحت السطح. هذا هو الأمر الذي ينبغي معالجته فعليًا منذ البداية".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

وبحسب فيرستابن، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات واسعة النطاق، مع الاهتمام ليس بسطح الأسفلت فحسب، بل أيضًا بالتربة الموجودة تحته.

وأضاف: "لكن ذلك يعني بالطبع أنكم بحاجة إلى فتح الحلبة بالكامل وإجراء أعمال شاملة فيها. وهذا يتطلب الكثير من المال والوقت، لكن بصراحة، تلك هي الطريقة الوحيدة للتخلص من المشكلة. فهذه المطبات ليست طبيعية، وقد خرجت عن السيطرة".

لماذا قد تجعل سيارات الفورمولا 1 لعام 2026 الأمور أسوأ بالنسبة إلى السائقين؟

قد يبدو للوهلة الأولى أن تخلي الفورمولا 1 عن سيارات التأثيرات الأرضية التي استخدمتها في السنوات الأخيرة أمر إيجابي، ولو من باب المصادفة. فهذه السيارات كان يجب تشغيلها بارتفاع منخفض للغاية وبنظام تعليق قاسٍ، لكن فيرستابن أوضح، عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أن سيارات عام 2026 قد تجعل المعاناة أشد في الواقع.

وأوضح فيرستابن: "ربما يكون الوضع أسوأ، لأن ارتفاع السيارة عن الأرض يكون منخفضًا جدًا أثناء الانعطاف. أما على الخطوط المستقيمة، فلدينا وضعية إس.إم، ما يسمح للسيارة بالارتفاع. لكن في معظم المواقع، وخصوصًا أثناء الكبح، تحتك أرضية السيارة بالمسار أكثر مما كان يحدث سابقًا. كما أن معظم المطبات تقع في مناطق الكبح أو المنعطفات، وليس على الخط المستقيم نفسه".

وتابع: "أثناء الكبح، تكون اللحظة مرهقة للغاية بالفعل، خصوصًا عندما تواجه هذه المطبات غير المعتادة؛ فهي ليست مجرد مطبات ناتجة عن تقادم الحلبة، بل مطبات سببها السطح الموجود تحتها، إذ تتحرك التربة صعودًا وهبوطًا".

وأكمل: "أحيانًا يكون من الصعب جدًا معرفة ما الذي ينتظرك، أو ما الذي ستواجهه إذا ابتعدت قليلًا عن خط التسابق المعتاد، لأن لا أحد يقود سيارته هناك فعليًا. لذا، نعم، الأمر غير مريح على الإطلاق".

ويعني كل ذلك أن ظهور السائقين تتعرض لضغط كبير. ويقول فيرستابن إنه اختبر ذلك بالفعل في حلبة الأمريكيتين خلال السنوات الماضية.

وأضاف: "في العام الماضي، على سبيل المثال، كنت تتعرض لقوة جانبية تبلغ نحو 5 إلى 6 أضعاف قوة الجاذبية في أحد المنعطفات، لكنني تعرضت لبعض الصدمات التي بلغت فيها الأحمال العمودية أكثر من 9 أضعاف قوة الجاذبية على عمودي الفقري. ويمكنني أن أؤكد لكم أن ذلك ليس ممتعًا إطلاقًا. وكلما تقدمت في العمر، بدأت تفكر في هذه الأمور أكثر فأكثر. وهذا ليس ما تريده".

وأشار فيرستابن إلى أن حالة عموده الفقري ليست في أفضل وضع ممكن أصلًا، بعد أكثر من 11 موسمًا في الفورمولا 1.

وقال: "أعتقد أن الناس لا يفهمون ذلك أحيانًا. ويمكنني أن أخبركم، استنادًا إلى الفحوصات التي أجريتها لعمودي الفقري، أن الجزء السفلي منه لا يبدو بحالة جيدة على الإطلاق".

وأكمل: "أعلم أن هذا جزء من سباقات السيارات، وأعلم أن مثل هذه الأمور قد تكون جزءًا من الرياضة، لكن الأمر يتعلق أيضًا بأضرار إضافية سببتها السيارات التي استخدمناها خلال السنوات القليلة الماضية. وإذا واصلنا الآن اعتبار القيادة على هذه الحلبة أمرًا مقبولًا، فستعانون من آثار ذلك بدرجة أكبر بكثير".

وأردف: "قد يقول البعض إن هناك رياضات أخرى تتسبب في أضرار أكبر لأجزاء من الجسم. وهذا صحيح بالتأكيد، لكن لهذا السبب لا أمارس تلك الرياضات. لذا، نعم، الأمر ليس جيدًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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