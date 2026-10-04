فاز ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بجائزة البحرين الكبرى للفورمولا 1 في ماليزيا، في سباق فوضوي، محققًا انتصاره الأول هذا الموسم، بينما تضاءلت آمال جورج راسل في المنافسة على اللقب أكثر.

وبعد تأجيل السباق لمدة ساعة ونصف بسبب مشاكل في البرمجيات على حلبة مبللة، تفوق فيرستابن على سائقي مرسيدس ليحقق الفوز، في الوقت الذي تعرض فيه راسل لمشكلة تقنية.

مشاكل البرمجيات تتسبب في فوضى عارمة

بعد تأخير لمدة 40 دقيقة بسبب هطول أمطار غزيرة، انطلقت لفة التحمية، وشهدت مرور إسحاق حجار عبر المنطقة الحصوية، بينما قام كامل السائقين بتسخين إطارات انترميديت. وعانى عدة سائقين من بينهم فيرستابن ولويس هاميلتون، المنطلقان من الصف الأول، من مشاكل برمجية جعلت استجابة دواسة الوقود غير فعالة. وجرى رفع العلم الأحمر، ما أدى إلى تأجيل السباق لمدة 53 دقيقة إضافية.

وعندما انطلق السباق أخيرًا، اختار تسعة سائقين فقط إطارات انترميديت، من بينهم فيرستابن وكيمي أنتونيللي وجورج راسل وإسحاق حجار. بينما اختار آخرون، مثل هاميلتون وشارل لوكلير ولاندو نوريس وأوسكار بياستري، الإطارات الملساء، مثل بيير غاسلي، الذي انزلقت سيارته حول نفسها خلف سيارة الأمان في اللفة الأولى وتراجع إلى المركز الثالث عشر.

وجرى تقديم انطلاقة ثابتة في نهاية اللفة الثانية، بعدما دخل بياستري وغابرييل بورتوليتو ولانس سترول ونيكو هلكنبرغ إلى منطقة الصيانة في وقت متأخر للانتقال من الإطارات الملساء إلى الإطارات الانتقالية.

وتقدم سائقا السهام الفضية أنتونيللي وراسل بسهولة إلى مقدمة المجموعة عند إطفاء الأضواء، رغم أن فيرستابن، صاحب مركز الانطلاق الأول، كان يستخدم الإطارات الانتقالية نفسها؛ ولم يتمكن بطل العالم أربع مرات سوى بالكاد من الحفاظ على المركز الثالث أمام ليام لاوسون، الذي قدم انطلاقة مذهلة بدوره.

في المقابل، تراجعت سيارتا فيراري إلى جانب نوريس في الترتيب. وبعد احتكاكه بنيكو هلكنبرغ سائق أودي، دخل لوكلير إلى منطقة الصيانة في نهاية تلك اللفة وانتقل إلى الإطارات الانتقالية، بينما خسر زميله في الفريق هاميلتون ومواطنه عشرات الثواني الإضافية في محاولة إنجاح رهانهما، إلى جانب سائقي ألبين وأوليفر بيرمان وفرناندو ألونسو وفالتيري بوتاس.

وتجاوز فيرستابن راسل على المركز الثاني عند المنعطف الرابع في اللفة السادسة، بينما كان السائقون الثلاثة الأوائل ضمن فارق ثلاث ثوانٍ، في حين كان لاوسون، صاحب المركز الرابع، متأخرًا بفارق 10 ثوانٍ؛ لكنه تعرض للتجاوز من حجار عند المنعطف الأخير في اللفة نفسها.

ولحق فيرستابن بأنتونيللي وبدأ في ممارسة الضغط على متصدر السباق في اللفة الثامنة؛ وخرج أنتونيللي عن المسار عند المنعطف الأخير، لكنه حافظ على الصدارة.

بوتاس يجلب سيارة الأمان لتتقارب المنافسة من جديد

فقد بوتاس السيطرة على سيارته عند المنعطف الثالث عشر في اللفة التاسعة، وانتهى به الأمر عالقًا في المنطقة الحصوية، ما أدى إلى دخول سيارة الأمان، وجاء ذلك في توقيت مثالي للسائقين الذين كانوا يستخدمون إطارات انترميديت للانتقال إلى الإطارات الملساء، بعدما أصبحت الأخيرة الإطار الأسرع، كما سمح ذلك للسائقين الذين راهنوا على الإطارات الملساء بتقليص خسائرهم.

وتصدر أنتونيللي أمام فيرستابن وراسل وحجار ولاوسون وأوكون ولينبلاد وساينز وبورتوليتو وبياستري، مع وجود مجموعة متنوعة من الإطارات الملساء على الحلبة، وكان الأكثر إثارة للاهتمام استخدام سائقي مرسيدس للإطارات المتوسطة وسائقي ريد بُل للإطارات اللينة، بينما تراجع هاميلتون ونوريس ولوكلير إلى المراكز من الخامس عشر إلى السابع عشر، مع استخدام فيراري للإطارات اللينة ونوريس للإطارات القاسية.

وتجاوز فيرستابن أنتونيللي من الجهة الخارجية عند المنعطف الأول خلال إعادة الانطلاق، بينما تجاوز راسل بدوره زميله عند المنعطف الخامس، ليتراجع متصدر البطولة إلى المركز الثالث خلال ثوانٍ قليلة.

ومع ابتعاد فيرستابن عن سائقي السهام الفضية بفارق تجاوز ثلاث ثوانٍ، بدأ أنتونيللي يفقد صبره خلف زميله في الفريق، لكن أوامر الفريق لم تكن مطروحة، ولذلك وجد السائق الإيطالي الشاب طريقه لتجاوز راسل عند المنعطف الرابع في اللفة 21.

وفي مكان أبعد من الحلبة، كان هاميلتون يتجاوز منافسيه واحدًا تلو الآخر، ليتقدم إلى المركز الخامس بحلول اللفة 22، بينما دخل لوكلير ضمن المراكز العشرة الأولى في اللفة التالية.

وخرج أنتونيللي عن المسار عند المنعطف الأخير واصطدم بالحاجز الموجود عند مدخل منطقة الصيانة في اللفة 24، ليخسر ثانيتين إضافيتين أمام فيرستابن، الذي ارتفع الفارق معه إلى 7.5 ثانية. وأصبح أنتونيللي الآن متقدمًا بفارق ثانية واحدة فقط على راسل، لكن الفارقين ازدادا بعد ذلك.

وبدأت موجة التوقفات الثانية في منطقة الصيانة للسائقين المتقدمين في اللفة 29، ومن بينهم راسل في اللفة 32، حيث انتقل إلى الإطارات اللينة، في توقيت جاء مبكرًا أكثر مما كان يفضله. واتبع أنتونيللي الخطة منطقيًا في اللفة التالية لتجنب تعرضه للتجاوز عبر التوقف المبكر، وكذلك فعل فيرستابن، الذي كان يتصدر الآن بفارق مريح بلغ 11 ثانية.

فيرستابن يتخلى مؤقتًا عن الصدارة تحت سيارة الأمان الافتراضية وراسل ينسحب

بينما وجد حجار نفسه تحت ضغط هاميلتون، أدت سيارة الأمان الافتراضية إلى تحييد الفوارق، بعدما توقفت سيارة أليكسندر ألبون بسبب عطل تقني. واختار فيرستابن إجراء توقف "شبه مجاني" في منطقة الصيانة، لكنه تخلى عن الصدارة لصالح أنتونيللي؛ كما غيّرت سيارتا فيراري إطاراتهما أيضًا.

وقررت مرسيدس في النهاية إدخال السيارتين إلى منطقة الصيانة في اللفة التالية، إلى جانب معظم السائقين المتقدمين، قبل أن تتحول سيارة الأمان الافتراضية إلى سيارة أمان كاملة، وهو ما دفع السائقين المتبقين إلى تغيير استراتيجياتهم.

وقبل استئناف اللفات الأخيرة في ظروف سباق طبيعية، تصدر فيرستابن أمام أنتونيللي وراسل وحجار وهاميلتون ولوكلير وبياستري ونوريس ولاوسون وفرناندو ألونسو، الذي شق طريقه إلى المراكز العشرة الأولى. لكن قبل أن تعود المنافسة إلى مجرياتها حتى، توقفت سيارة راسل على جانب الحلبة بسبب مشكلة تقنية وانسحب من السباق، بينما فوجئ نوريس بالسيارات التي تباطأت أمامه، فمر عبر المنطقة الحصوية وتراجع إلى المركز الحادي عشر.

وبقيت أربع لفات فقط عندما عادت سيارة الأمان إلى منطقة الصيانة، وأتقن فيرستابن عملية إعادة الانطلاق، كما اعتاد منه الجميع؛ ولم يتعرض لأي تهديد من أنتونيللي وحقق الفوز. وتمكن هاميلتون من تجاوز حجار عند المنعطف الأول في اللفة 53، ليحقق أول صعود له إلى منصة التتويج منذ جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون. كما تراجع السائق الفرنسي من أصول جزائرية، خلف سيارة فيراري الشقيقة بقيادة لوكلير.

وأنهى بياستري السباق في المركز السادس أمام لاوسون، بينما ظهر فرناندو ألونسو بأداء قوي على المركز الثامن أمام نوريس. وحصد لينبلاد النقطة الأخيرة المتاحة باحتلاله المركز العاشر، ليؤكد يومًا قويًا آخر لفريق ريسينغ بولز مقارنة بمنافسه فريق ألبين.