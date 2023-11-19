فيرستابن ينتزع فوزاً حماسياً من براثن لوكلير الذي تألق متجاوزاً بيريز تحت أضواء لاس فيغاس

سيرجيو بيريز بدوره قدم تأدية ممتازة ليعود من القسم الأخير ومن ثم ينهي في ثالث مراكز منصة التتويج خلف لوكلير بعد معركة مذهلة حبست الأنفاس حتى الثانية الأخيرة من عمر السباق.

المركز الرابع كان من نصيب ألبين مع إستيبان أوكون وأمام لانس سترول سائق أستون مارتن الذي قدم سباقاً ممتازاً ليكمل المراكز الخمسة الأولى.

مجريات السباق

الانطلاقة وسيارة الأمان

قدم ماكس فيرستابن انطلاقة ممتازة اقتنص على إثرها المركز الأول من شارل لوكلير بعد معركة بينهما انتهت بالهولندي أولاً أمام لوكلير وأدت لدفع أصيل موناكو خارج المسار. ومن ثم جورج راسل على متن مرسيدس.

لكن شهدت اللفة الأولى بعض انزلاقات لكن من أهمها فرناندو ألونسو الذي دارت سيارته حول نفسها.

وسرعان ما تم تطبيق سيارة الأمان الافتراضية للفة واحدة وهذا ما استغله فريقا ريد بُل وأستون مارتن لإدخال سائقيهما: سيرجيو بيريز وألونسو.

وقبل سيارة الأمان الافتراضية، كانت سيارتا ويليامز في موقعين ممتازين مع أليكسندر ألبون ولوغان سارجنت بالمركزين الخامس والسادس قبل بيير غاسلي سائق ألبين بالمركز الرابع.

ومع الوصول للفة الثالثة، تعرض لاندو نوريس لحادثة عنيفة حيث شوهدت سيارته مكلارين في الحائط ونتيجة لذلك تم إدخال سيارة الأمان.

وأثناء سيارة الأمان دخل كل من لانس سترول (أستون مارتن) وكارلوس ساينز (فيراري) لتبديل الإطارات.

خروج سيارة الأمان ومعركة الصدارة

في اللفة السادسة، انطلق السباق مجدداً، وحافظ سائقو الصدارة على مواقعهم. وفي هذه الأثناء تلقى فيرستابن عقوبة 5 ثوانٍ بسبب معركة اللفة الأولى مع لوكلير.

ونتيجة لذلك كان لوكلير يحاول البقاء قريباً من فيرستابن حيث لم يتجاوز الفارق بينهما 1.7 ثانية فقط في اللفة 14 وكذلك الحال مع راسل بالمركز الثالث الذي كان قريباً كذلك من لوكلير.

سارجانت وبعد التقدم للمركز السادس، بدأ بالتراجع وخسر مركزه لصالح إستيبان أوكون، أوسكار بياستري ولويس هاميلتون الذي تعرض لثقب في الإطار أثناء معركته مع بياستري.

معركة الصدارة بدأت بالاشتعال بدءاً من اللفة 16 حيث بدا لوكلير سريعاً جداً وبدأ يقترب بشكل كبير للغاية من فيرستابن الذي كان يشتكي من إطاراته.

وبالفعل نجح لوكلير بتجاوز فيرستابن قبل دخول الأخير لمنصة الصيانة وتطبيق العقوبة.

من جهته، تقدم بيريز للمركز الثاني بعد توقفه المبكر جداً في بداية السباق وانتقاله إلى إطارات هارد، حيث بات ثانياً خلف لوكلير وأمام أوكون.

وقفة صيانة لوكلير ومعركة منصة التتويج

فيرستابن وبعد خروجه خلف راسل (بسبب العقوبة الزمنية)، بدأ يشق طريقه ليقترب من البريطاني بالمركز السادس.

بينما واصل لوكلير تسجيل أزمنة سريعة للغاية على إطارات ميديوم في الصدارة، بانتظار موعد وقفة الصيانة.

في اللفة 22 توقف لوكلير، وبات بيريز في صدارة السباق المؤقتة، بينما بدأت ملامح المعركة بين فيرستابن وراسل تلوح في الأفق، حيث تجاوزا كلاهما سيارة ألونسو وباتا بالمركزين الخامس والسادس خلف ثنائي فيراري ومن ثم تجاوزا سيارة ساينز كذلك.

وبات راسل خلف لوكلير بفارق أقل من 3 ثوانٍ وخلفه فيرستابن بفارق أقل من 3 أعشار الثانية وأثناء محاولة التجاوز احتكت سيارتا فيرستابن وراسل بعض الشيء ليتقدم على البريطاني ويصبح خلف لوكلير.

سيارة الأمان الثانية واستئناف السباق

لكن وبسبب القطع المتناثرة على الحلبة، دخلت سيارة الأمان مجدداً. وهنا استغلت ريد بُل الوضع لتدخل كلا سيارتيها إلى منصة الصيانة، وبالتالي حصل بيريز على أفضلية كبيرة حيث خرج من المنصة خلف لوكلير، بينما بات فيرستابن خامساً خلف بياستري.

حملت إعادة الانطلاقة بعض الدراما، حيث نجح بياستري بخطف المركز الثالث من بيير غاسلي خلف بيريز.

أما في الصدارة فكان الفارق أقل من ثانية بين لوكلير وبيريز حيث بدا أن المكسيكي يمتلك فرصة حقيقية للفوز.

بيريز ينتزع الصدارة ويخسرها

تألق بيريز لينتزع المركز الأول من براثن لوكلير بحلول اللفة 33 في تجاوز جريء للغاية.

وبدأت الفوارق بين مراكز المقدمة بالتناقص، حيث لم يتجاوز الفارق بين بيريز ولوكلير 7 أعشار الثانية، وخلفه مباشرة فيرستابن بفارق 1.1 ثانية، أما بياستري بالمركز الرابع وبفارق 2.2 ثانية.

لكن وقبل 15 لفة من النهاية، عاد لوكلير وانتزع الصدارة من بيريز بتجاوز رائع، فيما بدت أنها معركة محمومة تماماً على الفوز.

فيرستابن استغل لحظة انزلاق طفيف لسيارة زميله بيريز ليتجاوزه نحو المركز الثاني خلف لوكلير.

فيرستابن في الصدارة وهفوة قاتلة من لوكلير

انتزع فيرستابن الصدارة من لوكلير في اللفة 37 بتجاوز ممتاز على أصيل موناكو الذي بات ثانياً أمام بيريز وبدا أنه يستعد لصد هجمات المكسيكي.

أما الهولندي فبدأ يحاول بتوسيع فارق صدارته لأكثر من ثانية أمام أصيل موناكو.

لكن لوكلير اقترف هفوة قاتلة في اللفة 43 قبل 7 لفات فقط من النهاية حيث انزلقت سيارته بعض الشيء، ما أهدى المركز الثاني لـ بيريز.

ومع الدخول في اللفات الخمس الأخيرة، بدا فيرستابن مرتاحاً في الصدارة بفارق قريب من 4 ثوان أمام زميله بيريز، بينما ازداد الفارق أمام لوكلير إلى أكثر من ثانية.

ومع دخول بياستري إلى منصة الصيانة (لأنه لم يستعمل إلا مجموعة واحدة من الإطارات - بينما ينص القانون على ضرورة استعمال نوعيتين اثنتين في السباق)، بات المركز الرابع المؤقت بيد أوكون أمام سترول وراسل الذي كان يضغط للتجاوز. ومن ثم ساينز، ألونسو، هاميلتون وغاسلي.

معركة اللفات الأخيرة المذهلة

لم تنته الدراما حيث بدأ لوكلير بالاقتراب مجدداً من بيريز منذ اللفة الثالثة الأخيرة لكن المكسيكي بذل جهداً كبيراً لإبقاء سيارة فيراري خلفه.

كما سُمعت ريد بُل وهي تطلب من فيرستابن خفض سرعته لمنح عامل السحب لزميله بيريز بهدف مساعدته في صد هجمات لوكلير.

لكن رغم ذلك، تمكن لوكلير من انتزاع المركز الثاني متفوقاً على سائق ريد بُل لينهي السباق ثانياً أمام بيريز وخلف فيرستابن.

أوكون أكمل السباق رابعاً أمام سترول، ساينز وهاميلتون، بينما اكتفى راسل بالمركز الثامن، أما ألونسو وبياستري فأكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.