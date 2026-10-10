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فيرستابن ينتزع الفوز بسباق سنغافورة القصير الفوضوي بعد حادثة راسل

انتزع جورج راسل سائق مرسيدس الصدارة عند الانطلاقة، لكنه أضاعها في نهاية اللفة الأولى، ليحسم ماكس فيرستابن الفوز لصالح فريقه ريد بُل.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحرير:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: رودي كاريزيفولي/صور جيتي

فاز ماكس فيرستابن بالسباق القصير لجائزة سنغافورة الكبرى انطلاقًا من المركز الأول، بعدما تعرض جورج راسل لحادثة في نهاية اللفة الأولى تمامًا، رغم أنه تصدر لفترة وجيزة.

وقد أغرقت أمطار غزيرة شبكة الانطلاق قبل 15 دقيقة من الموعد المقرر لبدء السباق، بينما بقيت بعض أجزاء حلبة مارينا باي جافة. وتأخر السباق نصف ساعة بسبب تجمع المياه في المنعطفين الثاني والثالث.

وعندما انطلق السباق القصير، ظلت ظروف الحلبة مختلفة بين قسميها، وبدأت جميع السيارات باستخدام الإطارات المتوسطة المخصصة للأجواء الماطرة، بعد لفتين تمهيديتين.

وحقق راسل، المنطلق من الصف الأول، انطلاقة أفضل بكثير من فيرستابن، وانتزع الصدارة قبل الوصول إلى المنعطف الأول، فيما تقدم لويس هاميلتون إلى المركز الثالث بعدما انطلق من المركز السادس. 

وتبعه شارل لوكلير وأوسكار بياستري ولاندو نوريس وكيمي أنتونيللي وليام لاوسون وبيير غاسلي، بينما تراجع إسحاق حجار إلى المركز الحادي عشر.

لكن صدارة راسل لم تدم طويلًا، إذ فقد السيطرة على سيارته في المنعطف الأخير، والتفّت سيارته واصطدمت بالجدار الداخلي في نهاية اللفة الأولى. 

وفي الوقت نفسه، ارتطم لانس سترول وسيرجيو بيريز ببعضهما عند المنعطف السادس عشر، لتتوقف سيارة أستون مارتن عند الحواجز، بينما انسحب إسحاق حجار بعدما أبلغ فريقه بأن "كبح المحرك بدأ يتلاشى".

دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة، وظل السباق تحت إجراءات التحييد لخمس لفات، شهدت خلالها الحصة دوران أرفيد لينبلاد، الذي عاد إلى السباق في المركز الأخير بعدما قاد في الاتجاه المعاكس على الحلبة، كما انتهى سباق فرانكو كولابينتو بسبب مشكلة تقنية.

حافظ فيرستابن على الصدارة عند استئناف السباق، بينما انتزع أوليفر بيرمان المركز الثامن من غاسلي بعد منافسة مباشرة بينهما طوال المقطع الأول. وخسر سائق ألبين مركزين إضافيين خلال اللفتين التاليتين، واشتكى من أن نيكو هلكنبرغ دفعه إلى خارج الحلبة، لكن الحكّام قرروا عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.

وتراوح الفارق بين فيرستابن وهاميلتون بين 0.7 و1.4 ثانية من اللفة السابعة إلى اللفة الحادية عشرة، قبل أن يبتعد سائق ريد بُل بفارق واضح، إذ وصل تقدمه إلى ثلاث ثوانٍ في نهاية اللفة الثالثة عشرة، ثم إلى خمس ثوانٍ بحلول اللفة السادسة عشرة.

وعانت الإطارات المتوسطة المخصصة للأجواء الماطرة بشدة على الحلبة التي جفت في معظم أجزائها، لتصبح إدارة الإطارات العامل الحاسم. وأبلغ لوكلير فريقه بأن إطاراته الأمامية "تدمرت"، إذ كان سائق فيراري يخسر ثانيتين في اللفة الواحدة أمام زميله هاميلتون، قبل أن تلحق به سيارتا مكلارين وأنتونيللي مع تبقي ثلاث لفات.

واندفع نوريس إلى الجهة الداخلية لتجاوز بياستري في اللفة الأخيرة تمامًا، لكن سيارتي مكلارين اصطدمتا، ليتراجع بطل العالم إلى المركز الثامن، بينما انسحب زميله الأسترالي من السباق. وكلف ذلك مكلارين خسارة ثماني نقاط.

وفي الوقت نفسه، اندفع فيرستابن نحو الفوز بفارق متقلص لكنه بقي مريحًا مع 2.6 ثانية أمام هاميلتون، فيما صمد لوكلير ليحصد المركز الثالث. وانتقل المركز الرابع إلى أنتونيللي، متقدمًا على لاوسون وبيرمان وهلكنبرغ.

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سباق قصير

جميع الإحصائيات
 
المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 20

39:48.162

   148.336 3 8   Red Bull Red Bull
2 United Kingdom ل. هاميلتون فيراري 44 20

+2.591

39:50.753

 2.591 148.175 3 7   Ferrari Ferrari
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 20

+16.871

40:05.033

 14.280 147.295 3 6   Ferrari Ferrari
4 Italy أ. أنتونيللي مرسيدس 12 20

+17.238

40:05.400

 0.367 147.273 3 5   Mercedes Mercedes
5 New Zealand ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 20

+20.632

40:08.794

 3.394 147.065 3 4   RB Red Bull
6 United Kingdom أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 20

+24.321

40:12.483

 3.689 146.840 3 3   Haas Ferrari
7 Germany ن. هلكنبرغ آودي 27 20

+27.525

40:15.687

 3.204 146.645 3 2   Audi Audi
8 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 1 20

+28.272

40:16.434

 0.747 146.600 3 1   McLaren Mercedes
9 France ب. غاسلي ألبين 10 20

+36.220

40:24.382

 7.948 146.120 3     Alpine Mercedes
10 France إ. أوكون فريق هاس اف1 31 20

+37.640

40:25.802

 1.420 146.034 3     Haas Ferrari
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