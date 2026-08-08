بفضل سائقين مثل ماكس فيرستابن ونيك دي فريز، الذي حقق نجاحات في بطولات مثل الفورمولا إي وبطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي"، وصل الاهتمام برياضة المحركات في هولندا إلى ذروته خلال السنوات الأخيرة.

إلا أن دخول جائزة هولندا الكبرى عامها الأخير في روزنامة الفورمولا 1، إلى جانب حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل فيرستابن في هذه الرياضة، يدفع مجتمع رياضة المحركات في البلاد إلى حالة من القلق العميق.

وأوضح فيرستابن أن الحفاظ على الاهتمام بالرياضة بعد اعتزاله لا يقع بالكامل على عاتقه، مؤكدًا في مقابلة مع موقع فورمولا1.إن إل أن القضية ترتبط بشكل مباشر بالبنية التحتية وتطوير المواهب.

حيث قال: "تعتمد الشعبية بالكامل على المواهب الجديدة الصاعدة، وعلى من سيتمكن من تلك المجموعة من الوصول إلى الفورمولا 1".

وأكمل: "لأن ما يولّد الحماس الكبير لدى الجماهير حقًا هو وجود سائق نشأ في بلدهم ويشارك في الفورمولا 1. كما أن الحظ يلعب دورًا مهمًا أيضًا؛ يكفي أن تنظر إلى ما حدث في ألمانيا في الماضي".

واستذكر فيرستابن أن ألمانيا كانت تمتلك في السابق عددًا كبيرًا من السائقين وسباقات الجائزة الكبرى وقاعدة جماهيرية ضخمة، لكن الاهتمام تراجع بسرعة، مشيرًا إلى أن الحكومة الهولندية بحاجة إلى التدخل لتجنب مصير مشابه.

ليتابع قائلًا: "آمل أن تقوم حكومتنا بدورها لأن دعم الدولة أمر حيوي في أوقات معينة".

وأضاف: "لقد رأى الجميع ما يمكن أن تجلبه رياضة المحركات إلى البلاد".

وأردف: "في ألمانيا، الآن بات يُتوقع أن يكون كل شيء صديقًا للبيئة إلى أقصى حد، لكن البلاد في الوقت نفسه موطن لعمالقة صناعة السيارات!".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

وأردف: "هناك توازن دقيق هنا. لا يزالون ينظمون سباقات رائعة مثل سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، لكن حتى إقامة مثل هذه الفعاليات أصبحت صعبة للغاية".

وأشار السائق المخضرم بطل العالم أربع مرات، إلى أن رياضة المحركات لم تنتشر بالقدر نفسه الذي انتشرت به كرة القدم، موضحًا أن إنشاء ملعب عشبي أسهل بكثير من بناء حلبة سباق، وأن التمويل يلعب دورًا حاسمًا في هذه الرياضة.

كما أشاد فيرستابن بالنهج الذي تتبعه إسبانيا في هذا المجال، ليتابع حديثه قائلًا:

"يمكن أن نرى بوضوح الدعم الكبير الذي يُقدم للرياضيين والحلبات في إسبانيا".

وأردف: "بالطبع، لديهم مساحة وموارد أكبر من الناحية الجغرافية، لكن الأهمية والأولوية التي يمنحونها لهذا الأمر مختلفة تمامًا أيضًا. وترى النهج نفسه في الرياضات الأولمبية".

واختتم: "إذا كانت دولة ما مصممة حقًا، بوسعها وبسهولة توفير الفرص اللازمة للرياضيين الموهوبين من أجل التطور والوصول إلى إمكاناتهم".