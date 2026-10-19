فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فيرستابن يمزح: سأحتاج إلى "عمود فقري جديد" بسبب حلبة أوستن المليئة بالمطبّات

حذّر ماكس فيرستابن من المطبات الشديدة على سطح حلبة الأمريكتين في أوستن، قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى، مازحًا بأنه قد يحتاج إلى استبدال عموده الفقري بعد نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

منشور: 19-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بيتر فوكس

حذّر بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1، ماكس فيرستابن، من حلبة الأمريكتين "شديدة الوعورة" قبل جائزة الولايات المتحدة الكبرى المقررة نهاية هذا الأسبوع، مازحًا بأنه قد يحتاج إلى "طلب عمود فقري جديد" بعد السباق.

ويتوجه سائق ريد بُل إلى أوستن بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصارين متتاليين في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا وجائزة سنغافورة الكبرى. ومع ذلك، حرص فيرستابن على عدم رفع سقف التوقعات بشأن سباق أوستن.

وأوضح السائق الهولندي خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب جائزة سنغافورة الكبرى: "من الصعب جدًا التنبؤ بما سيحدث. لا أريد أن أقول الآن إنني سأكون ضمن المنافسين على الفوز في أوستن، لكن عطلات نهاية الأسبوع القليلة الماضية كانت رائعة".

وأضاف: "لكنني أتعامل مع كل سباق على حدة، وعندما نصل إلى أوستن سنرى كيف ستسير الأمور هناك. إنها حلبة مختلفة تمامًا مرة أخرى".

وكان فيرستابن قد تابع جولة بطولة العالم للتحمل على حلبة الأمريكتين، وهو ما أثار مخاوفه بشأن حالة سطح الحلبة.

حيث قال ساخرًا: "من خلال ما شاهدته في بطولة العالم للتحمل، فإن الحلبة شديدة الوعورة. يا إلهي، ربما سأحتاج إلى طلب عمود فقري جديد بعد عطلة نهاية الأسبوع، أو أن أصبح مثل روبوكوب. الأمر جنوني".

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وتابع: "يمثل ذلك تحديًا جديدًا للجميع، إذ سيتعين علينا التعامل مع هذه المطبات، وبعدها سنرى ما سيحدث. ثم سننتقل إلى المكسيك، حيث الارتفاع الشاهق عن سطح البحر، وستعمل جميع الأنظمة في درجات حرارة مرتفعة للغاية".

وأكمل: "علينا أن نرى كيف سيعمل المحرك في ذلك الارتفاع، وكيف ستتصرف السيارة، لأن الظروف مختلفة جدًا. هناك الكثير من التفاصيل التي يمكن التعامل معها بالشكل الصحيح أو الخاطئ في هذه السباقات، لكننا سنرى ما سيحدث".

ومع تبقي ست جولات على نهاية موسم 2026، بافتراض إقامة السباقين الأخيرين في قطر وأبوظبي وفق الخطة، يحتل فيرستابن حاليًا المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين.

لكن بعد جمعه 58 نقطة خلال عطلتَي نهاية الأسبوع الأخيرتين، بما في ذلك سباق قصير، قلّص الفارق مع لويس هاميلتون صاحب المركز الثالث إلى ثماني نقاط فقط، ومع جورج راسل صاحب المركز الثاني إلى 17 نقطة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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