فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يمزح بشأن فارق أساسي بينه وبين أنتونيللي في سن العشرين: "إنه يتحدث الإيطالية!"

ردّ فيرستابن بطريقته المعتادة عندما سُئل عن أبرز فارق بينه وبين أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1. لكن الهولندي أشاد، بجدية أكبر، بتواضع أنتونيللي وبساطته.

منشور: 05-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

بعد جائزة المكسيك الكبرى، دخل كيمي أنتونيللي كتب التاريخ بوصفه أصغر بطل للعالم في تاريخ الفورمولا 1. وانتزع السائق الإيطالي الرقم القياسي من سيباستيان فيتيل، الذي كان قد صرّح بالفعل في مونزا بأنه سيكون سعيدًا برؤية أنتونيللي يحطم رقمه، مؤكدًا أنّ الأرقام القياسية وُجدت لتحطيمها.

وفي ظل القواعد الحالية لرخصة القيادة الممتازة، سيكون من الصعب للغاية تقليص رقم أنتونيللي القياسي، البالغ 20 عامًا وشهرين وسبعة أيام، إذ يعني ذلك عمليًا أنّ على أحد السائقين إحراز لقبه الأول في بطولة العالم وهو لا يزال في سن المراهقة.

وتؤكد كل هذه المعطيات مدى استثنائية إنجاز أنتونيللي، رغم أنّ فيرستابن قدّم إجابة مباشرة إلى حد كبير قبل فترة وجيزة من حسم الإيطالي اللقب، عندما سُئل عمّا يميّزه تحديدًا عن معظم السائقين الشباب، فأجاب: "الموهبة الأكبر".

وعندما سُئل عمّا إذا كان الأمر بهذه البساطة فعلًا، واصل بطل العالم أربع مرات حديثه قائلًا: "حسنًا، هذا يساعد كثيرًا بالتأكيد. وبالطبع، حظي أيضًا بتوجيه جيد منذ سن مبكرة جدًا من والده. فوالده يعرف الكثير عن التسابق أكثر مما يعرفه الأب العادي، وعندما يكون ابنك موهوبًا إلى هذا الحد، فإنّ ذلك يساعد كثيرًا بالفعل".

وإلى جانب توجيهات ماركو أنتونيللي، هناك بطبيعة الحال الثقة والدعم اللذان يحظى بهما من مرسيدس، وهو أمر يحرص أنتونيللي نفسه على الإشارة إليه باستمرار. فقد ظل مدير الفريق توتو وولف مساندًا للسائق الشاب طوال الوقت، حتى خلال اللحظات الصعبة في العام الماضي، كما أنّ وجود الخبير بيتر بونينغتون ضمن فريق العمل المحيط به يعني أنّ أنتونيللي لم يكن ليحصل على بيئة أفضل من ذلك.

وعندما سُئل فيرستابن عن الصفة التي يمتلكها أنتونيللي ولم تكن لديه هو نفسه عندما كان في العشرين من عمره، أثار السائق الهولندي الضحك بإجابته بوجه جاد تمامًا: "حسنًا، إنه يتحدث الإيطالية..."

وبعيدًا عن حقيقة أنّ حصيلة فيرستابن من المفردات الإيطالية أقل بكثير، شدّد سائق ريد بُل على أنّه لا يمكن مقارنة الحالتين ببعضهما البعض.

وقال: "لا يمكنك المقارنة بينهما. بدأت مسيرتي في الفورمولا 1 عندما كان عمري 17 عامًا، ولفترة طويلة جدًا لم أكن أقود سيارة تتيح لي المنافسة على البطولة. كان ذلك بالطبع أكبر عائق، لكنّ ما يحققه كيمي في هذا العمر أمر مثير للإعجاب للغاية".

وبهذه الكلمات، يشير فيرستابن بطبيعة الحال إلى بدايته مع تورو روسو، وإلى سنواته الأولى مع ريد بُل بصورة أكبر، والتي كانت صعبة للغاية بسبب ضعف أداء محرك رينو. ونتيجة لذلك، لم يكن بوسع فيرستابن سوى المنافسة على الفوز بسباقات منفردة، ولم يحصل على سيارة تتيح له منافسة حقيقية على اللقب للمرة الأولى إلا في عام 2021، خلال موسمه السابع في الفورمولا 1.

ورغم أنّ السنوات السابقة كانت محبطة بصورة مفهومة بسبب غياب السيارة القادرة على المنافسة، فإنها أتاحت للسائق الهولندي فرصة التطور بعيدًا نسبيًا عن الأضواء. ويرى فيرستابن أنّ أنتونيللي لم يحظَ بهذه الفرصة، بعدما انتقل مباشرة إلى فريق من الصف الأول.

وأضاف: "أعتقد أنّ العام الماضي كان صعبًا بالنسبة إليه في بعض المراحل. لكنك تتعلم من ذلك أيضًا، ومن الضروري أن تمر بمثل هذه التجارب حتى تنضج وتتطور. وهذا أمر طبيعي خلال موسمك الأول".

وتابع: "عندما تقود لصالح فريق من الصف الأول، يخضع كل شيء لتدقيق أكبر بكثير. ولا يمكنك حقًا أن تتطور بعيدًا عن الأضواء، لكنه تعامل مع ذلك بصورة جيدة جدًا قبل انطلاق هذا الموسم. وكان حاضرًا بقوة منذ بداية الموسم الحالي".

وبعيدًا عن إمكانات أنتونيللي كسائق، يرى فيرستابن أنّ هناك جانبًا آخر أكثر أهمية، يتمثل في الطريقة التي يتصرف بها الإيطالي البالغ من العمر 20 عامًا على المستوى الشخصي، وكيف يبدو غير متأثر بالشهرة. فأنتونيللي يتسم بالتواضع والبساطة، ويقول فيرستابن إنّ هذه أكثر الصفات التي يقدّرها فيه: "إنه ببساطة شخص عادي. لا يتصرف وكأنه نجم روك أو نجم خارق. إنه شخص صادق وعفوي للغاية. لديه قلب طيب، وأنا أقدّر ذلك كثيرًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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