فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يمزح بشأن طموح ريكاردو للمشاركة في لومان: "إنه رجل ذكي لاختياري!"

اختار زميل فيرستابن السابق في ريد بُل السائق الهولندي ضمن تشكيلة أحلامه لخوض تحدي سباق لومان 24 ساعة.

منشور: 30-10-2026

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دانيال ريكاردو وماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

مازح ماكس فيرستابن زميله السابق في ريد بُل دانيال ريكاردو، واصفًا إياه بأنه "رجل ذكي" لاختياره ضمن ثلاثي محتمل للمشاركة في تحدي سباق لومان 24 ساعة في المستقبل.

ولم يشارك ريكاردو في أي سلسلة سباقات منذ مغادرته الفورمولا 1 للمرة الثانية، بعدما خاض موسم 2024 مع فريق آر بي الشقيق لريد بُل.

لكن السائق الأسترالي الفائز بسباقات الجائزة الكبرى كشف، خلال ظهوره في بودكاست "بيوند ذا غريد"، عن إمكانية إغرائه بالمشاركة في نسخة مستقبلية من سباق الـ24 ساعة على حلبة لا سارث في فرنسا، مشيرًا إلى فيرستابن وزميل سابق آخر له في ريد بُل، وهو سيباستيان فيتيل، باعتبارهما تشكيلته المثالية.

وردّ ريكاردو عندما سُئل عن السائق الذي سيختاره لمشاركته في هذا التحدي قائلًا: "لا أريد أن أضع أي ضغط عليه، لكن من الواضح أن ماكس سيكون اسمًا متقدمًا جدًا في قائمتي".

وأكمل: "لقد تحدثنا عن ريد بُل بالطبع في عام 2018، وعن الاحتمالات وما كان يمكن أن يحدث. كنت أحاول العودة إلى الفريق في نهاية مسيرتي، وربما تكون هذه طريقة تتيح لنا تقديم ما يريده الجمهور".

وسبق لفيرستابن أن أشار إلى رغبته في المشاركة يومًا ما في سباق لومان، كما وازن بين التزاماته في الفورمولا 1 ومشاركاته في سباقات جي تي، حيث خاض هذا العام سباق نوربورغرينغ 24 ساعة، إلى جانب الجولة الختامية من تحدي جي تي العالمي في بورتيماو.

وعندما سُئل فيرستابن عن تصريحات ريكاردو قبل جائزة مكسيكو سيتي الكبرى نهاية هذا الأسبوع، أجاب: "إنه رجل ذكي لاختياري ضمن تشكيلة السيارة".

وأضاف: "لكن علينا أن نرى ما سيحدث. فالأمر يعتمد على الكثير من العوامل. وبالنسبة إليّ أيضًا، إذا أردت خوض هذه التجربة، فأنا أريد القيام بها بالشكل الصحيح، مع تحضيرات جيدة للغاية".

وأكمل: "في الوقت الحالي لا أستطيع فعل ذلك، إذ لا أملك وقت الفراغ الذي يسمح لي بتخصيصه لمشروع لومان، في ظل جميع الأمور الأخرى التي أقوم بها خارج الفورمولا 1".

ويُعد اقتراح ريكاردو بشأن إمكانية مشاركته في لومان أول مرة يكشف فيها علنًا عن رغبته في العودة إلى مقعد سيارة سباق، لكن فيرستابن أوضح أن هذه الأنباء "ليست جديدة عليه"، بعدما سبق أن تحدث مع ريكاردو بشأن الأمر.

وأكد بطل العالم أربع مرات قائلًا: "نعم، لقد تحدثنا عن ذلك".

وتابع: "لكنني أعتقد أيضًا أنه، سواء من جانبي أو من جانبه، لسنا من النوع الذي يشعر بالحاجة إلى مشاركة كل شيء مع الآخرين. نحن نتحدث عن الكثير من الأمور بعيدًا عن الأضواء".

ثمّ أكمل: "وأعتقد أنه قال ذلك بنفسه، فهو لا يرى نفسه عائدًا لخوض موسم كامل، لكن المشاركات المنفردة قد تثير اهتمامه. ولم لا؟ لكنني أعتقد مجددًا أنه إذا خضنا تجربة من هذا النوع، فسيتفق بالتأكيد على ضرورة القيام بها بالشكل الصحيح. يجب أن تكون لدينا فرصة للفوز".

واختتم بالقول: "فإذا أردت منافسة أشخاص يشاركون في البطولة طوال الموسم والفوز عليهم، فعليك الاستعداد جيدًا للغاية. كل ما تحتاج إليه هو إيجاد التوقيت المناسب".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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